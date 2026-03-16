Radiografía empresarial en Guatemala evidencia cambios en su estructura, microempresas crecen 59% y pequeñas caen

Guatemala actualizó el Directorio Nacional Estadístico de Empresas (Dinese) del 2024, que tiene como objetivo conocer la estructura empresarial por tamaño. El informe evidencia un crecimiento de 51.7% en comparación con el 2023, según una fuente oficial.

En el país hay 645 mil 431 empresas, lo que representa 219 mil 967 más que en el 2023, cuando se registraron 425 mil 464 empresas, expone el informe publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los resultados del Dinese confirman que existe un “predominio significativo de las microempresas, las cuales representan la mayor parte del total de unidades económicas registradas a escala nacional”.

Al comparar las cifras anuales se observa un crecimiento de doble dígito, y la metodología considera las características específicas de cada empresa, así como diversos criterios, entre ellos la localización, el tamaño, el tipo de organización y la actividad económica.

El INE efectuó un análisis de la base de datos en conjunto con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ya que incluye registros administrativos de empresas formales a escala nacional.

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Además, se realizó una validación de la consistencia de la información de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en su cuarta revisión, para cotejar el nivel de grupo y la ubicación a nivel de municipio, con el objetivo de afinar los datos estadísticos.

Pequeñas empresas registran caída de 14%

Entre los principales hallazgos del 2024 se encuentra que, por tamaño de empresa, las grandes registraron una leve caída de 1.6% y las medianas de 1.9%. En cambio, las pequeñas empresas mostraron una caída más pronunciada de 14%, en comparación con los resultados del 2023.

Por el contrario, las microempresas registraron un crecimiento de 59%, lo que puede interpretarse como una migración hacia este segmento empresarial.

En el 2024 se registraron 2 mil 437 empresas grandes, 40 menos que en el 2023, cuando sumaban 2 mil 477. En el caso de las medianas, fueron 5 mil 773, frente a 5 mil 885 en el 2023 (112 menos).

Para las pequeñas empresas, se contabilizaron 30 mil 864, es decir, 5 mil 58 menos que en el 2023, cuando se registraron 35 mil 922.

En cuanto a las microempresas, sumaron 606 mil 357 en el 2024, lo que representa 225 mil 177 más que en el 2023, cuando se registraron 381 mil 180, según los resultados.

Microempresas predominan en todo el país

Los resultados del informe del INE pueden interpretarse como un mayor interés de las unidades empresariales por operar en el ecosistema de la economía formal.

En el apartado sobre el número de empresas por tamaño y por departamento se expone que, para el 2024, “la estructura empresarial en Guatemala evidencia un predominio de las microempresas”. Este comportamiento se mantiene de forma homogénea en todos los departamentos.

Por tamaño de empresa, las grandes registraron una leve caída de 1.6% y las medianas de 1.9%. En cambio, las pequeñas empresas mostraron una caída más pronunciada de 14%, en comparación con los resultados del 2023.

Además, se encontró que las empresas pequeñas tienen una participación secundaria, las cuales se concentran en las regiones con mayor dinamismo económico: Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.

El informe agrega que, en contraste, las empresas medianas y grandes presentan una participación reducida y se encuentran centralizadas principalmente en el departamento de Guatemala.

El documento indica que en el 2024 se registraron 606 mil 357 microempresas, 30 mil 864 pequeñas empresas, 5 mil 773 medianas y 2 mil 437 grandes.

Comercio concentra 31.7% de empresas

Al hacer un desglose por actividad económica, de acuerdo con la CIIU, la distribución de empresas en Guatemala muestra una concentración en el sector comercio, lo que equivale a una participación significativa.

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Del total, se identificó que 204 mil 897 pertenecen al comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, y alcanzan una participación del 31.7%. Es decir, tres de cada 10 empresas en Guatemala pertenecen al comercio.

En segundo lugar, con una participación del 18% (117 mil 84 empresas), se encuentran las actividades de transporte y almacenamiento. Le siguen las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 52 mil 202 (8.9%); las actividades de servicios administrativos y de apoyo, con 51 mil 487 (7.98%); las actividades inmobiliarias, con 34 mil 363 (5.32%), e industrias manufactureras, con 29 mil 450 (4.56%).

Las actividades con menor concentración son suministro de agua; evacuación de aguas residuales; gestión de desechos y descontaminación, con mil 853 (0.29%); suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, con mil 410 (0.22%); explotación de minas y canteras, con 529 (0.08%), y actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales, con tres (0%), apunta el documento.

Empresas individuales dominan registros

Los resultados del Dinese del 2024, por tipo de personería jurídica, muestran que las empresas individuales agrupan la mayor participación, con 507 mil 872 registros, lo que representa 78.69% del total nacional.

En segundo lugar, se ubican las sociedades anónimas, con 128 mil 850 registros, equivalentes al 19.96%.

En conjunto, ambas figuras suman 98.65% del total de personerías jurídicas registradas.

Por el contrario, otras formas jurídicas presentan una participación reducida. Entre ellas figuran las sociedades de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades en comandita simple y las universidades privadas, subraya el documento.

Microempresas lideran número de empresas

Otro de los clasificadores que muestra el informe del INE es el número de empresas por tamaño. Según el Dinese, las microempresas concentran 93.95% del total de registros a nivel nacional.

La estructura empresarial en Guatemala evidencia un predominio de las microempresas.

Por el contrario, las empresas medianas y grandes presentan una baja representatividad, con participaciones de 0.89% y 0.38%, respectivamente. En cuanto a las pequeñas empresas, aunque con menor participación que las microempresas, alcanzan 4.78%, porcentaje superior al de las medianas y grandes.

Microempresas dominan comercio y transporte

En esa misma línea, sobre el número de empresas por actividades económicas según su tamaño, el INE indica que predominan las microempresas en las actividades de comercio al por mayor y al por menor, con 199 mil 955 registros. Esta tendencia también se refleja en los demás tamaños empresariales dentro de esta actividad económica.

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En esta estructura le sigue transporte y almacenamiento, en el cual las microempresas suman 115 mil 333 registros, lo que representa la mayoría de las empresas en esta actividad. También destacan las actividades profesionales, científicas y técnicas, así como las actividades de servicios administrativos y de apoyo, con 48 mil 623 registros.

Estos sectores muestran una mayor diversificación por tamaño, aunque las microempresas continúan siendo predominantes. En cambio, las industrias manufactureras presentan una estructura más equilibrada en comparación con otros sectores, precisa el documento.

Empresas medianas y grandes disminuyen

Fredy Arizmendy Gómez, catedrático de Planificación del Desarrollo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, brindó una perspectiva sobre lo que significan estos resultados y la importancia que refleja el Dinese para la toma de decisiones empresariales.

El primer hallazgo es que, por tamaño de empresa, las grandes disminuyeron de 2 mil 477 registros en el 2023 a 2 mil 437 en el 2024. También las medianas bajaron de cinco mil 885 a cinco mil 773, y las pequeñas de 35 mil 922 a 30 mil 864.

Por el contrario, explicó que “hay un registro bastante grande; de hecho, sorprendente: la microempresa”.

"Se esperaría una regularización del crecimiento; es decir, que se detenga la caída de las empresas medianas y grandes y que las pequeñas también se incorporen al crecimiento" Fredy Arizmendy Gómez, catedrático

“Esto nos lleva a pensar que hubo una movilización de empresas; es decir, de medianas y grandes pasaron a micro”, apuntó el analista.

Arizmendi Gómez reconoció que la información del INE es un dato oficial y contable. Es decir, los registros reflejan una caída de la mediana empresa, que pasó a microempresa.

“Hay dos segmentos a los que les fue mal y uno al que le fue bien. Esa es una conclusión que se puede inferir de los datos”, aseveró.

Prevé estabilización empresarial hacia el 2026

Sobre el crecimiento de las microempresas en comercio, el analista consideró que es un fenómeno que se observa en el tráfico diario en varias partes del país, como en el crecimiento de centros comerciales, lo cual puede explicarse por el aumento de las microempresas, así como en transporte y almacenamiento.

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Respecto de lo que podría ocurrir hacia el 2026, Gómez expuso que se esperaría una regularización del crecimiento; es decir, que se detenga la caída de las empresas medianas y grandes y que las pequeñas también se incorporen al crecimiento.

“Estos crecimientos sostenidos también tienen que ver con la regularización de contribuyentes, que es la fuente de estos datos, y que tienda a estabilizarse”, añadió.

El analista adelantó que algunos sectores continuarán creciendo, aunque hay actividades que sobresalen. Por lógica, transporte y almacenamiento seguirá siendo uno de los sectores con mayor dinamismo, junto con algunas industrias manufactureras.

“La parte de comercio es un rubro donde las microempresas han crecido bastante. En cuanto a las medianas, el comercio fue el que logró mantenerse, pero donde se observó una fuerte caída fue en la agricultura, lo cual es coherente con la crisis que enfrenta el campo”, enfatizó.

Agregó que la crisis por los precios de los fertilizantes pudo haber sido una de las causas.