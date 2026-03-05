Remesas suman US$1 mil 893.9 millones en febrero y crecimiento alcanza 5.8% en el primer bimestre del 2026

En febrero, Guatemala recibió US$1 mil 893.9 millones en remesas familiares, lo que mantiene un ritmo positivo, pero con desaceleración, según los datos que dio a conocer este jueves 5 de marzo el Banco de Guatemala (Banguat).

El informe detalla que el monto creció 4% en comparación con febrero del 2025, cuando se registraron US$1 mil 821.4 millones, por lo que mantiene una tasa de crecimiento positiva.

En el bimestre, el ingreso es de US$3 mil 848.6 millones, lo que significa un crecimiento del 5.8% al compararlo con el mismo período del año pasado.

El dato fue presentado durante la sesión de los miembros de la Junta Monetaria (JM) del pasado miércoles 4 de marzo, en la cual también se expusieron escenarios macroeconómicos sobre el conflicto internacional, su posible incidencia en los precios internacionales del barril de petróleo y las consecuencias que podría tener el cierre del estrecho de Ormuz, que es una de las principales vías marítimas para el transporte de crudo.

De momento, los principales indicadores de corto plazo con los que se mide la economía se mantienen invariables, se informó, y la Junta Monetaria (JM) les da seguimiento.

La Junta Monetaria llevó a cabo una sesión, en la cual también se expusieron escenarios macroeconómicos sobre el conflicto internacional en medio oriente. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

Impuesto a remesas generó US$19.5 millones en enero

En enero pasado, los cálculos preliminares indican que los migrantes guatemaltecos contribuyeron con US$19.5 millones en impuestos, al entrar en vigor el tributo del 1% a las remesas en Estados Unidos.

Esto significa que, además de aportar a la economía nacional mediante el consumo en diversas actividades productivas, los migrantes guatemaltecos que envían remesas familiares también están sujetos a tributación en Estados Unidos, a raíz de un impuesto que comenzó a aplicarse el 1 de enero del 2026.

Según el informe oficial, los ingresos por remesas familiares en enero sumaron US$1 mil 954 millones (unos Q14 mil 948 millones). De ese monto, se estima que US$19.5 millones fueron recaudados en concepto del nuevo impuesto.

La fórmula del cálculo parte del monto efectivamente transferido por los migrantes, sobre el cual se aplica el gravamen.

En una conferencia de prensa del pasado 18 de febrero, las autoridades monetarias señalaron que, en esta primera fase, aún no se tiene certeza de si los migrantes absorbieron el impuesto al incrementar el monto enviado o si redujeron la cantidad transferida para que el cargo fuera cubierto. En todo caso, se deberá esperar la evolución del indicador durante el siguiente trimestre.