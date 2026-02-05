Remesas familiares aumentan 7% en enero y suman US$1 mil 954 millones, según el Banguat

Durante ese mes, el ingreso de divisas por remesas fue de US$1 mil 954 millones (unos Q14 mil 948 millones), lo que representó un aumento de 7.5% respecto de enero del 2025, cuando sumaron US$1 mil 817.6 millones.

Esa variación equivale a una diferencia de US$172 millones, de acuerdo con los datos de la banca central.

En comparación con diciembre del 2025, en enero se observó una desaceleración de US$287 millones, ya que en ese mes ingresaron US$2 mil 241 millones, según el Banguat.

El 2025 concluyó con un ingreso histórico de US$25 mil 530 millones, superior a los US$21 mil 510 millones registrados en el 2024.

El año pasado, las remesas representaron el 20% del producto interno bruto (PIB) y fueron un detonante para la economía nacional, al tener un efecto multiplicador en diversas actividades productivas.

Remesas crecerán menos en el 2026

El ciclo de desaceleración de las remesas familiares y los posibles cambios proyectados para este año en Guatemala ya son asunto de análisis por parte de la Junta Monetaria (JM), según los reportes oficiales divulgados a principios del 2026.

Aunque las remesas aumentaron su participación al 20.7% del producto interno bruto (PIB), impulsadas por el ingreso histórico de US$25 mil 530.2 millones —equivalentes a unos Q195 mil millones— registrado el año pasado, las autoridades también evalúan escenarios que podrían manifestarse durante este ejercicio fiscal.

En el 2025, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua registraron incrementos en los envíos de remesas; sin embargo, para el 2026 se proyecta una desaceleración —es decir, un ritmo de crecimiento menor, pero positivo—, según advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con base en ese análisis, Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la JM, explicó que la situación fue abordada durante la sesión celebrada el miércoles 7 de enero, y anticipó que el crecimiento este año será menos agresivo que en el 2025.

Detalló que, por ahora, el escenario base prevé una expansión de 5% en las remesas, aunque menor al 18.7% contabilizado en el 2025. Según el pronóstico, para el 2026 se espera un ingreso de US$26 mil 806.7 millones, lo que equivaldría a US$1 mil 276.5 millones más que lo registrado el año anterior.