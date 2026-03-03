Reservas monetarias internacionales llegarían a US$34 mil 736 millones en el 2026, con alza prevista de 6%

Las reservas monetarias internacionales (RMI) registrarían un aumento este año, para ubicarse en US$34 mil 736 millones en diciembre, lo que representaría una cifra histórica y colocaría al país como líder en la región en ese indicador, informó el Banco de Guatemala (Banguat).

El volumen de las RMI para este año pondría al país con el mayor monto regional y mantendría la tendencia de incremento observada desde el 2010, cuando se ubicaron en US$5 mil 953 millones.

La política monetaria, cambiaria y crediticia indica que las RMI aumentarían en US$2 mil millones este año.

Al 27 de febrero pasado, el monto de las reservas se ubicaba en US$32 mil 911 millones, según registros oficiales.

Remesas y exportaciones impulsan reservas

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), indicó que esta semana se conoció una presentación de la Alianza para el Asesoramiento y la Gestión de Reservas (conocida como RAMP, por sus siglas en inglés), un programa desarrollado por la Tesorería del Banco Mundial (BM) que provee servicios de asesoramiento, gestión de activos y organización ejecutiva.

El programa forma parte de la red mundial de administradores de activos públicos y está dirigido a bancos centrales, ministerios de Finanzas o Hacienda, fondos soberanos y otras instituciones que administran activos oficiales. Durante la sesión de la Junta Monetaria, añadió el funcionario, se destacó el papel que desempeña la banca central en la administración de las RMI.

Sobre el aumento de las reservas observado en los últimos ejercicios, González Ricci manifestó que se reciben más dólares de los que requiere el mercado cambiario.

Entre estos resaltó los que provienen de las remesas familiares, así como de las exportaciones.

“Ese excedente se monetiza en quetzales y los dólares quedan en las reservas. Aparte de la colocación de un eurobono que se colocó, también se monetiza y pasa lo mismo”, justificó el presidente del banco central.

Política cambiaria mantiene esquema de acumulación

En la política cambiaria para el 2026 se aprobó el mecanismo de acumulación de RMI para su utilización, vigente desde el 2015; es decir, hace 10 años. Sin embargo, fue hasta el 2018 cuando se dieron las condiciones económicas para su implementación.

Según el documento, el mecanismo ha demostrado ser un instrumento efectivo de apoyo a la política monetaria y cambiaria para mantener la estabilidad del nivel general de precios, en el contexto de un régimen cambiario flexible.

Aclara que dicho mecanismo ha permitido la administración ordenada de la acumulación de excedentes de divisas en la economía nacional durante los últimos años, en un ambiente de choques adversos de distinta naturaleza, sobre todo provenientes del ámbito externo.

El mecanismo de acumulación de reservas para este año contempla un monto de hasta US$2 mil millones, tomando en consideración el excedente de divisas que aún prevalece en el mercado cambiario y los excedentes que podrían registrarse, subraya el documento.

RMI cubren casi un año de importaciones

Las RMI se obtienen por medio de transacciones comerciales o financieras con el exterior, así como de transferencias recibidas del extranjero.

Además, su uso es necesario porque en las transacciones externas la moneda nacional —el quetzal— no se acepta como medio de pago, por lo que se requiere disponer de divisas de aceptación universal. La más común es el dólar de Estados Unidos.

Esto significa que, en términos generales, el país tiene la capacidad de hacer frente a obligaciones en moneda extranjera que equivalen a casi un año de importaciones.