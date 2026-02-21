Sectores productivos se preparan ante mayor demanda por Semana Santa y Copa del Mundo 2026

El Índice Mensual de la Actividad Económica (Imae) cerró en 4.7% en diciembre del 2025, por el desempeño observado en varias actividades productivas. Todo apunta a que en el primer semestre habrá un mayor dinamismo mensual, asociado a la demanda de la Semana Santa y a la realización del Mundial de Futbol 2026.

A diciembre del 2025, el Imae registró un incremento en actividades relacionadas con el comercio exterior y la reparación de vehículos; la industria manufacturera; la construcción; las actividades inmobiliarias, y las actividades financieras y de seguros, según el reporte actualizado por el Banco de Guatemala (Banguat).

El indicador es mayor al 3.7% de diciembre del 2024.

El Imae tiene como objetivo medir el desempeño real de la economía en el corto plazo. La Junta Monetaria (JM) tiene previsto hacer una revisión de la economía y del cierre para abril próximo.

Industriales prevén más consumo en el 2026

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), declaró que el resultado de diciembre fue impulsado por el dinamismo del sector industrial, cuya naturaleza es inherentemente cíclica.

Entre los impulsores de la actividad se encuentran el incremento en los sectores de energía eléctrica, la manufactura de alimentos y la producción textil, entre otras actividades. Asimismo, añadió que las expectativas del sector privado reflejan una mejora en el desempeño económico en comparación con diciembre del 2024, lo cual confirma una tendencia de mayor dinamismo.

En cuanto a la Semana Santa y a celebración del Mundial de Futbol, aseguró que tiene un efecto catalizador positivo en distintos gremios industriales.

Ejemplificó que sectores como la manufactura de alimentos, la industria textil, la industria de bebidas, así como los restaurantes y el segmento de eventos, suelen experimentar un incremento en su actividad como resultado del aumento en el consumo.

Es por ello que, para garantizar el abastecimiento de un mercado con alta disposición al gasto, las empresas robustecen sus inventarios y ajustan sus líneas de producción para evitar cuellos de botella y así poder atender las demandas de los consumidores asociadas a este evento deportivo de escala global.

la industria manufacturera del país se activa con mayor producción de alimentos y bebidas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Sector de restaurantes prevé alza por el Mundial

Tanto la Semana Santa como la realización del Mundial de Futbol 2026 que comenzará en junio, son actividades que activaran la actividad mensual de la economía y varios sectores anticipan mayor movimiento.

Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurante de Guatemala, indicó que con el hecho de que el Mundial 2026 se realice en México y Estados Unidos, que son principales socios comerciales y destinos de conexión aérea, “sí genera una expectativa positiva para el sector”.

Explicó que por evento mundial deportivo se realizará en una región estratégica.

“Muchos viajeros de Centroamérica se movilizarán hacia sedes en México y EE. UU., y Guatemala puede convertirse en punto de paso, extensión de viaje o destino complementario. Además, el impacto no es solo turístico: el consumo local también se activa. El Mundial es un evento que mueve emociones, reuniones sociales y mayor permanencia en restaurantes y bares”, añadió Az.

Aclaró que no se espera un “boom” desmedido, pero sí una oportunidad real de incremento en consumo en establecimientos que sepan prepararse bien.

Industria anticipa alza en producción

Al ser consultado sobre cómo el sector industrial se está preparando para atender la demanda extraordinaria, Enrique Font añadió que las industrias de alimentos y bebidas ya están anticipando un incremento en sus niveles de producción, en línea con la mayor demanda proyectada.

Reiteró que, de igual manera, el sector de restaurantes y eventos prevé una expansión en su actividad. “Este evento deportivo no solo impulsará el consumo de bienes e insumos, sino que también generará mayores oportunidades de empleo para atender la demanda adicional derivada de los espectadores y actividades vinculadas”, remarcó el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

El sector de restaurantes sería impulsado por el consumo debido a los partidos de la Copa del Mundo 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Guatemala prevé mayor presión en cadenas de suministro

El consultor en logística y comercio exterior Guillermo Alvarado García declaró que, para este evento, las actividades que suelen beneficiarse con mayor movimiento —generalmente en los países donde se desarrolla el Mundial— son el sector turístico, hotelero, de restaurantes, telecomunicaciones y los transportes terrestre y aéreo.

Sin embargo, en esta oportunidad, debido a la ubicación geográfica del evento —a una distancia bastante apropiada en términos globales— los productores y exportadores guatemaltecos deben ser lo suficientemente ágiles en el suministro de productos de exportación, especialmente en el sector agrícola.

Además, deben prestar especial atención al tema del vestuario, ya que, particularmente, Estados Unidos es un socio demandante de esta industria, la cual tiende a crecer por la promoción relacionada con uniformes y otros implementos textiles.

La alta demanda de productos para el evento requerirá que toda la cadena de abastecimiento del país —que involucra a productores, transportistas terrestres y aéreos, procesos aduanales, entre otros— genere una atención especial con énfasis en la calidad, la rapidez y el cumplimiento, “porque los tiempos en este sentido juegan un papel muy importante para las entregas oportunas”, subrayó.

Por otro lado, advirtió que la actividad se desarrollará en varios países, cada uno con regulaciones particulares, las cuales deben conocerse y considerarse con antelación para evitar atrasos en la exportación.

Aconsejó realizar un análisis con diferentes escenarios para estimar necesidades y requerimientos que respondan a la demanda prevista, tomando en cuenta las especificaciones propias de cada país y resolviéndolas antes del evento, con el fin de contar con la capacidad suficiente para responder a las solicitudes donde estas se generen.

Diciembre impulsa alza en construcción

Fernando Estrada Domínguez, representante de la Comisión de Estadística de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), comentó que el sector en el 2025 fue uno de los que lideraron el crecimiento económico del país, con un 8.7%.

Explicó que esto se debió, en buena parte, a la estabilidad del tipo de cambio y de las tasas de interés observadas, así como al volumen de las remesas familiares. También influyó el hecho de que, al inicio de un nuevo gobierno, el proceso de otorgamiento de permisos y licencias suele ser más lento.

Aclaró que, el año pasado, varios expedientes comenzaron a avanzar, lo que contribuyó al crecimiento y al resultado observado.

Agregó que, de forma estacional, diciembre suele ser un mes fuerte para la actividad sectorial, ya que mejora el clima y cesan las lluvias.

“Muchas entregas de vivienda suelen realizarse en diciembre. También se concretan las últimas inversiones fuertes, porque muchas familias que compran vivienda aprovechan ese mes para cambiarse de ubicación y de colegio o escuela. Entonces, diciembre tiende a ser un mes dinámico para el sector”, apuntó.

En cuanto a la previsión para el 2026, Estrada Domínguez afirmó que, con base en el Imae, el indicador del sector construcción muestra que sí habrá crecimiento. Aunque la banca central proyecta una desaceleración —con una tasa de 4.7%—, esto no implica crecimiento negativo, sino que no sería tan fuerte como el del año pasado. Aun así, subrayó que se trata de un buen desempeño, lo cual es positivo.

Durante la Semana Santa se activa la demanda de bienes y servicios en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Gremial alista plan ante alza de demanda

A nivel sectorial, los consultados aseguraron que ya se están preparando para atender la demanda extraordinaria.

El presidente de la Gremial de Restaurantes, Abraham Az, afirmó que se están promoviendo tres líneas claras entre los asociados:

Organización operativa: planificación anticipada de horarios, abastecimiento, manejo de inventarios y refuerzo de personal en días clave.

planificación anticipada de horarios, abastecimiento, manejo de inventarios y refuerzo de personal en días clave. Experiencia estructurada : no basta con colocar una pantalla. Se trata de diseñar una experiencia: ambientación, logística ordenada, sonido adecuado y servicio ágil.

: no basta con colocar una pantalla. Se trata de diseñar una experiencia: ambientación, logística ordenada, sonido adecuado y servicio ágil. Profesionalización del servicio: los eventos de alto flujo exigen liderazgo en piso. La improvisación cuesta. Se está insistiendo en capacitación, especialmente en el manejo de picos de demanda.

Por otro lado, indicó que ya se están evaluando las promociones, ofertas y descuentos que se ofrecerán a los comensales durante el Mundial de Futbol, y aclaró que la recomendación como sector no es competir únicamente por precio. El enfoque debe ser estratégico:

Combos especiales diseñados para grupos.

Reservaciones anticipadas para partidos importantes.

Experiencias temáticas por país o jornada.

Alianzas con marcas de bebidas para activaciones responsables.

Ofertas por horario específico, no descuentos generales que afecten margen.

“El Mundial no debe convertirse en guerra de precios, sino en una oportunidad para elevar la propuesta”, enfatizó.

Entre las recomendaciones puntuales y prácticas están: