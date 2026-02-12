BI consolida liderazgo en Centroamérica y busca ampliar su participación de mercado a más del 35%

La consolidación en Centroamérica es una de las apuestas de la corporación Banco Industrial (BI) al llegar a los US$30 mil millones en activos, según Ramiro Castillo Arévalo, presidente del Consejo de Administración.

Sus declaraciones fueron conocidas luego de la firma de una alianza con la Corporación Financiera Internacional (IFC) para estructurar un financiamiento de US$850 millones mediante la colocación de notas en los mercados internacionales, una de las mayores operaciones de este tipo.

¿Qué visión tiene para este año?

La verdad que Banco Industrial, en unión con el IFC, logró este bono subordinado; es un bono que ayuda para el índice de adecuación de capital, y eso nos da un poco más de “cintura” para poder dar más financiamiento.

Esto va dirigido especialmente a micros, pequeñas y medianas empresas, primordialmente dirigidas o lideradas por mujeres, para la vivienda y para proyectos verdes.

Eso es una tendencia a nivel mundial que se está llevando a cabo. Guatemala va a tener un desarrollo bastante sostenible durante el 2026, bastante resiliente en su economía. El 90 % del Producto Interno Bruto (PIB) viene del sector privado, llámense pequeña, mediana, lideradas por mujeres, una tiendita, el interior, microempresa, todos somos iniciativa privada, entonces eso es lo que abarca ese 90 %.

En términos generales, ¿cómo analizan este año?

Vemos un crecimiento y estamos seguros de lograrlo; la construcción es un sector que tiene mucho desarrollo, que queremos apoyar y queremos seguir bancarizando personas, ya que hay muy poca bancarización.

Entre más bancarizados estén, más y mejores oportunidades de vida tienen y tratarán o procurarán no migrar al exterior.

¿Hacia dónde va Banco Industrial?

Hoy por hoy tenemos un 30 % del mercado y vemos que estamos ganando mercado; tenemos en todo el interior unas agencias que se llaman agentes BI, que son tienditas de barrio o son supermercados pequeños, son personas individuales o farmacias que tienen todos los servicios del banco, y el banco les da toda la tecnología, les da toda la educación financiera para que puedan asesorar a su gente del área y que la gente del área no tenga que migrar al departamento principal o a las ciudades más cercanas, sino que pueda realizar sus actividades dentro de su aldea o dentro de su comunidad.

Nuestra idea es seguir creciendo con participación de mercado un poco más arriba del 35 %.

A nivel regional, ¿qué planes hay?

Tenemos presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. La idea es fortalecernos en El Salvador y en Panamá, y seguir creciendo en Honduras. En Honduras ya es un banco, se llama Banco del País (Banpaís). Básicamente, estamos entre el cuarto y el quinto lugar, y ahí solo nos queda consolidarnos un poco más, y en las otras es ir fortaleciendo nuestra posición en el mercado.

En El Salvador, ¿qué han visualizado?

En El Salvador vemos mucho futuro, ya que ha cambiado bastante la calificación de país ha cambiado la seguridad, y la inversión también en infraestructura y en construcción ha ido para arriba.

Además, en Guatemala, Honduras y El Salvador las remesas familiares han crecido, entonces eso ayuda mucho a la economía de los países.

Para Panamá, ¿qué programas tienen?

Ahí está el Bi Bank Panamá, que compite con la banca panameña y con la banca internacional, y es para darle algún tipo herramienta para todos nuestros clientes que trabajan en Centroamérica, entonces puedan hacer operaciones en los diversos países. Y aparte tenemos el holding.

Entonces, hay por dónde crecer…

Hoy por hoy estamos como en 30 % de participación y creemos que hay para crecer en todos los países. En los países donde tenemos presencia, pues por supuesto, hay oportunidades de crecimiento, y con estas líneas de crédito y este fortalecimiento de capital que nos va a ayudar a tener más cartera, creemos que vamos a crecer.

Ya somos el banco número uno en Centroamérica con US$30 mil millones en activos.