IFC y Banco Industrial concretan operación histórica por US$850 millones para impulsar a las Mipymes

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y Banco Industrial (BI) anunciaron este 11 de febrero una operación financiera histórica por US$850 millones destinada a ampliar el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Guatemala, con énfasis en aquellas lideradas por mujeres.

El financiamiento fue estructurado por IFC y combina recursos propios con la colocación de notas en los mercados internacionales. Se trata del primer “C/B Loan” emitido por una entidad financiera a nivel mundial bajo este modelo, lo que marca un precedente en el mercado internacional.

Recursos para inversión y expansión

Según informaron ambas instituciones, la totalidad de los fondos será destinada a fortalecer las soluciones de financiamiento que Banco Industrial ofrece a las Mipymes, especialmente a aquellas que buscan invertir, modernizarse o expandir sus operaciones.

Luis Lara Grojec, director general corporativo de Banco Industrial, destacó que el respaldo de IFC ha sido clave para ampliar los servicios financieros orientados a este segmento empresarial.

“Es nuestra meta y compromiso continuar apoyando e impulsando a los empresarios y, especialmente, a las empresarias del país, no solo con servicios financieros, sino también, a través de Fundación BI, con recursos que los hagan más resilientes y competitivos”, afirmó. Agregó que el objetivo es que más personas puedan desarrollar su talento en Guatemala sin verse obligadas a migrar.

Por su parte, Luis Fernando Prado Ortiz, gerente de División Banca Corporativa e Internacional, subrayó que esta es la emisión número 14 de Banco Industrial en los mercados de capitales internacionales, "lo que refleja la confianza de los inversionistas en la institución y en el país", expresó el directivo.

Impacto en empleo y economía

En Guatemala existen cerca de 370 mil Mipymes, que representan el 40% del producto interno bruto (PIB) y generan el 77% del empleo total. Sin embargo, la limitada disponibilidad de crédito sigue siendo uno de los principales obstáculos para su crecimiento, situación que afecta de manera desproporcionada a las mujeres empresarias.

Sanaa Abouzaid, directora de División de IFC para México y Centroamérica, indicó que la operación fortalecerá la alianza estratégica con Banco Industrial y contribuirá directamente a dinamizar el sector de Mipymes y a la generación de empleo en el país.

“Este respaldo complementa numerosas iniciativas conjuntas durante los últimos años y tendrá un impacto directo en el desarrollo económico”, señaló.

Una estructura inédita

La operación se estructuró bajo el modelo “C/B Loan” y está compuesta por un préstamo subordinado de US$100 millones otorgado por IFC y US$750 millones obtenidos mediante la colocación de notas en los mercados de capital.

De acuerdo con la información oficial, esta es la primera transacción a nivel global con este tipo de estructura para deuda subordinada. Además, la colocación —la mayor realizada por una institución financiera de Centroamérica— despertó una fuerte demanda, con órdenes que superaron los US$2 mil 800 millones.

Una relación de dos décadas

La relación entre IFC y Banco Industrial comenzó en el 2006. Desde entonces, han desarrollado inversiones en distintos productos y segmentos, incluidos préstamos enfocados en mujeres, pymes y financiamiento verde. Solo desde el 2022, ambas instituciones han concretado cinco operaciones conjuntas.

Con esta nueva transacción, el banco busca ampliar su capacidad de financiamiento a uno de los sectores que más empleo genera en el país, en un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo un desafío clave para miles de emprendedores guatemaltecos, refirieron los directivos de ambas entidades.