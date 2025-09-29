Impulsarán finanzas verdes, viviendas sostenibles y PYMES en Guatemala

Estructurado y liderado por IFC, el paquete de financiamiento (que combina USD$190 millones de IFC, USD$150 millones de JICA y USD$75 millones de FinDev Canada) le permitirá a Banco Industrial atender de forma integral diversos retos de desarrollo.

En primer lugar, apoyarán iniciativas sostenibles, incluyendo edificios sostenibles y proyectos de agricultura climáticamente inteligente. Además, contribuirá a reducir el déficit habitacional en Guatemala, con énfasis en la llamada Economía Plateada, sector que comprende en las personas mayores a 50 años. Por último, este financiamiento también apoyará a las PYMES guatemaltecas, con foco en aquellas lideradas por mujeres.

“El cierre de esta operación de financiamiento representa enormes oportunidades para cientos de empresas y empresarios, a quienes canalizaremos estos fondos para hacer realidad sus sueños y, al mismo tiempo, apoyar el desarrollo de nuestro país. Guatemala cuenta con condiciones únicas: una macroeconomía sólida y estable, una ubicación estratégica, un sector empresarial comprometido y pujante, una población joven y trabajadora, además de una riqueza cultural y natural que nos distingue en la región. Todo ello convierte a nuestro país en un lugar lleno de oportunidades para invertir, crecer y prosperar”, manifestó Luis Fernando Prado Ortiz, gerente de División Banca Corporativa & Internacional de Banco Industrial.

El Banco Mundial categoriza a Guatemala como uno de los países más afectados por eventos climáticos extremos, como inundaciones, huracanes y terremotos. Estos fenómenos exacerban los desafíos para los agricultores, incrementando la pobreza y la emigración, por lo que resulta prioritario adaptar sus prácticas e infraestructura con un enfoque de resiliencia. Al mismo tiempo, la transición a tecnologías más ecológicas en la construcción y el funcionamiento de edificios y la producción de materiales presenta oportunidades para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Durante sus 57 años de historia, Banco Industrial ha apoyado el desarrollo de Guatemala. Pero este esfuerzo no sería posible sin contar con aliados y socios estratégicos como IFC, JICA y FinDev Canada. Valoramos profundamente la confianza y el compromiso de estas tres instituciones de desarrollo. Gracias a estos recursos podremos financiar empresas y proyectos que generarán miles de empleos, creando un impacto muy positivo en nuestra economía”, añadió Prado Ortiz.

Vittorio Di Bello, director del Grupo de Instituciones Financieras para América Latina y el Caribe de IFC, institución que forma parte del Grupo Banco Mundial, manifestó su satisfacción por reforzar la alianza con la entidad bancaria en Guatemala. “Con el respaldo de JICA y FinDev Canada, este esfuerzo mejorará la resiliencia climática, fortalecerá la competitividad de pymes, abordará necesidades habitacionales y, en última instancia, ampliará tanto la cantidad como la calidad del empleo en el país”.

Guatemala enfrenta un importante déficit de vivienda debido a los obstáculos que enfrenta el sector inmobiliario para seguir el ritmo de la rápida urbanización. Para abordar esta brecha, se necesita un mayor apoyo financiero para ampliar tanto la construcción de nuevas viviendas como las opciones de financiación hipotecaria. Hay unos 3.3 millones de hogares en el territorio, de los cuales aproximadamente 2.2 millones (alrededor del 76%) carecen de acceso a viviendas de calidad.

Para Ken Kubokura, representante residente de JICA en Guatemala, las PYMES juegan un papel muy importante en la economía de los países, especialmente porque promueven la creación del empleo nacional, contribuyen con la reducción de la pobreza, el crecimiento y la transformación económica. “Esta operación busca fortalecer el acceso financiero para las PYMES en Guatemala poniendo el enfoque de género, con la finalidad de fomentar a las empresas privadas en su crecimiento. Además, complementa las iniciativas de cooperación técnica que JICA desarrolla en el país para atender las causas fundamentales de la migración irregular y contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible”.

En el país existen cerca de 370 mil PYMES, que representan un 40% del PIB y un 77% del empleo total. Sin embargo, la limitada disponibilidad de crédito, que afecta desproporcionadamente a las mujeres, limita su competitividad y crecimiento.

“Nos enorgullece asociarnos con IFC y JICA para ayudar a Banco Industrial a fortalecer su capacidad de ofrecer productos sostenibles en un país que está en la primera línea del cambio climático. Esta alianza refleja nuestro compromiso compartido de apoyar el desarrollo a largo plazo y amplificar el impacto en toda Guatemala. Juntos, estamos impulsando la acción climática, fortaleciendo a las empresas, desarrollando los mercados locales y apoyando empleos de calidad en toda Centroamérica”, dijo Paulo Martelli, vicepresidente y director de Inversiones de FinDev Canada. La relación entre IFC y Banco Industrial, el grupo bancario más grande de Guatemala, comenzó en 2006. Desde entonces, el brazo para el sector privado del Grupo Banco Mundial ha respaldado a Banco Industrial a través de inversiones en diversos productos y segmentos, como préstamos con enfoque de género, MIPYMES y financiamiento climático.