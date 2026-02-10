Plan económico de Trump mezcla recortes fiscales, IA y menos regulación

En medio de indicios de que la economía estadounidense podría estar a punto de acelerarse, funcionarios de la administración Trump predicen un auge económico que mejorará las perspectivas republicanas en las elecciones al Congreso de noviembre.

La administración pretende impulsar la economía a toda marcha, contando con una inusual combinación de factores para fomentar el crecimiento en el 2026: generosas devoluciones de impuestos e incentivos a la inversión, recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal y la reducción de regulaciones consideradas onerosas por los grupos empresariales. Según las autoridades, las ganancias de productividad derivadas de un mayor despliegue de inteligencia artificial (IA) mantendrán la inflación a raya.

El presidente Donald Trump afirmó en una reciente reunión de gabinete que la economía podría alcanzar cifras de crecimiento “nunca antes vistas”. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pronostica un 2026 “excepcional”.

La mayoría de los analistas del sector privado anticipan un crecimiento sólido este año y ven poco riesgo de recesión, aunque describen los efectos estimulantes de la política gubernamental como más modestos y posiblemente contrarrestados por los lastres de las iniciativas migratorias y arancelarias de Trump. Algunos advierten que cualquier impulso económico será insuficiente para revertir la caída de la confianza del consumidor antes de las elecciones de noviembre.

“Quizás, en lugar de un crecimiento de alrededor del 2%, tal vez lleguemos a algo más cercano al 3%. Pero esto no es un cinco ni un siete. Y, honestamente, para que la gente se sienta mejor con respecto a la economía, necesita cifras como esas”, dijo Claudia Sahm, economista jefe de New Century Advisors, firma de inversión con sede en Bethesda.

El viernes trajo buenas noticias para la Casa Blanca: el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan subió ligeramente.

Después de acercarse a un mínimo histórico a finales del año pasado, la confianza ha mejorado durante tres meses consecutivos. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer: la lectura de febrero fue menos de un punto superior a la del mes anterior y sigue siendo aproximadamente 20% inferior a la del año pasado. Los consumidores siguen descontentos con los altos precios y las difíciles perspectivas laborales, afirmó Joanne Hsu, directora de la encuesta.

La Casa Blanca ha tenido dificultades para abordar el descontento público por el coste de la vida, que catapultó a Trump a la victoria en las elecciones del 2024. Tras alcanzar un máximo de 40 años del 9% con el presidente Joe Biden en el 2022, el índice de precios al consumidor subió en diciembre a una tasa anual del 2.7%, aún por encima del objetivo del 2% de la Fed.

La Fed proyecta un progreso continuo contra la inflación, pero probablemente será un proceso lento. La percepción de los votantes sobre la economía tiende a endurecerse meses antes del día de las elecciones. Por lo tanto, si la inflación se mantiene por encima del objetivo a mediados de año, podría empañar las perspectivas republicanas.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la economía ya está creciendo a su ritmo máximo sin presionar los precios. Por ello, el estímulo planificado por la administración corre el riesgo de impulsar la inflación. “Esto crea una dinámica en la que la economía crece muy por encima de su potencial sostenible a largo plazo durante el primer semestre del año. Y creo que eso, por definición, ejerce presión al alza sobre los precios y acelera la inflación”, afirmó Michael Strain, execonomista de la Reserva Federal y ahora en el American Enterprise Institute.

Los funcionarios de la administración consideran bajo ese riesgo. Confían en que una adopción más generalizada de la IA aumente la productividad, siente las bases para salarios más altos y permita un crecimiento no inflacionario. La productividad laboral aumentó el año pasado, especialmente en sectores como tecnologías de la información, educación, finanzas e inmobiliario, según Capital Economics.

“No estamos impulsando la economía estimulando la demanda como lo hizo la administración anterior, sino estimulando la oferta, lo que propicia un crecimiento desinflacionario más duradero”, afirmó Pierre Yared, presidente interino del Consejo de Asesores Económicos.

Bessent ha sostenido que la IA podría replicar la expansión de finales de los años noventa, cuando el crecimiento se disparó sin inflación. En esa época, la productividad creció más del 4% anual, más del doble del ritmo actual, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

La administración espera que el incremento de productividad permita subir los salarios sin que la Reserva Federal deba aumentar tasas. Kevin Warsh, propuesto como próximo presidente del banco central, simpatiza con este enfoque. En un artículo en el Wall Street Journal, calificó a la IA como “una importante fuerza desinflacionaria”.

No obstante, algunos economistas advierten que la IA podría incrementar la inflación en una etapa inicial, debido al auge de inversión en centros de datos y energía eléctrica, lo que elevaría los costos de capital antes de que se materialicen los beneficios, explicó Greg Daco, economista jefe de EY Parthenon.

En Wall Street, algunos analistas ajustan al alza sus pronósticos para el 2026. Trump ha mencionado posibles cheques de US$2,000 para contribuyentes, financiados con ingresos arancelarios, aunque no hay propuesta formal.

“Creo que está claro que esta administración se centra en el ciclo de mitad de mandato. Preveo políticas para impulsar sus perspectivas”, dijo Eric Winograd, director de investigación económica de AllianceBernstein, quien elevó su previsión de crecimiento para el 2026 a 2.3%.

El plan económico de Trump se apoya en su emblemática reforma fiscal, que extendió los recortes de impuestos de 2017. Se estima que este año las devoluciones serán casi US$800 más altas que en el 2024, según la Casa Blanca. JPMorgan Chase calcula que los recortes canalizarán unos US$200 mil millones a la economía este año.

Sin embargo, los hogares con mayores ingresos —que reciben más devolución— tienden a gastar menos. Daco señala que el uso de ese dinero es incierto: aunque el consumo fue alto en Navidad, el alza en la deuda por tarjetas podría llevar a muchos a usar los reembolsos para pagar deudas.

Bank of America estima que la mitad de los reembolsos, que alcanzan su pico entre febrero y abril, se gastará de inmediato. El resto se dividirá entre inversión y pago de deudas.

La reforma también impulsa la inversión empresarial, permitiendo amortizar el costo de nuevos equipos en el mismo año. Según TS Lombard, los recortes combinados podrían reactivar significativamente la economía.

Trump ha presionado para más recortes en las tasas de interés. Aunque la Fed ha reducido su tasa de referencia en 1.75 puntos desde septiembre del 2024, el rendimiento de los bonos a 10 años subió por preocupaciones sobre el déficit fiscal y la inflación, lo que ha mantenido las tasas hipotecarias por encima del 6%.

La administración también impulsa la desregulación. Al asumir el cargo, Trump derogó regulaciones de Biden que, según el CEA, habrían costado cerca de un billón de dólares. Yared calcula que, a lo largo de una década, la desregulación aumentará el crecimiento entre un tercio y casi un punto porcentual.

En el Senado, Bessent criticó la “regulación excesiva” tras la crisis de 2008. Mientras los demócratas la consideran necesaria, él sostiene que reducir los requisitos de capital permitiría a los bancos prestar hasta US$2.6 billones más, según un estudio de Alvarez y Marsal.

Aunque los efectos concretos podrían tardar, los funcionarios afirman que ya se observan resultados. “Estamos contentos de haberlo conseguido”, dijo Bessent en un pódcast de Politico. “Creo que el 2026 será un gran año y que el Partido Republicano está contento de basar su campaña en la economía”.