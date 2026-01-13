Cuál es la polémica en torno a la investigación del presidente de la Fed, Jorome Powell, y los riesgos que señalan analistas

Un grupo de antiguos presidentes de la Reserva Federal (Fed) y secretarios del Tesoro, y asesores económicos de Estados Unidos expresaron este lunes su apoyo al jefe del banco central, Jerome Powell, y denunciaron los "ataques" de la Fiscalía para minar su independencia.

En una carta abierta, las trece figuras de la Economía reivindican que la independencia del banco central y la percepción pública de la misma son clave, y declaran que la investigación anunciada contra Powell "es un intento inaudito de usar los ataques de la Fiscalía para minar esa independencia".

La declaración, firmada por trece figuras económicas, se produce después de que Powell dijera ayer que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre la renovación de la sede del banco central, y la calificara de "intimidación" del Gobierno de EE. UU.

Powell opinó que tanto su testimonio como la renovación de la sede de la Fed son "pretextos", y la amenaza de cargos penales de la Fiscalía es consecuencia de que el banco central haya actuado según sus evaluaciones económicas "en lugar de seguir las preferencias del presidente" Donald Trump.

Los firmantes dijeron que ese comportamiento "no tiene lugar en EE. UU., cuya mayor fortaleza es el imperio de la ley", y evoca a cómo se hace la política monetaria en "mercados emergentes con instituciones débiles", con consecuencias negativas para la inflación y la economía en general.

Entre ellos están expresidentes de la Fed como Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan; exsecretarios del Tesoro de ambos signos políticos, como Jacob Lew, Henry Paulson y Robert Rubin, varios expresidentes del consejo de asesores económicos y un reconocido economista, Kenneth Rogoff.

Además, un grupo de legisladores que han señalado que está en riesgo la independencia de la Fed, incluyendo republicanos como los senadores Thom Tillis y Lisa Murkowski, quienes además han dicho que bloquearán cualquier nominación a puestos de la Fed hasta que se resuelva el asunto.

No lo mandaron a investigar

Por otro lado, la Casa Blanca aseguró este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, no ha dado ninguna orden para que se investigue al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por supuestas irregularidades en la renovación de la sede de la entidad en Washington.

Al ser preguntada al respecto por la posibilidad de que Trump ordenara a funcionarios del Departamento de Justicia abrir pesquisas contra Powell, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió con un tajante "no".

El pasado viernes, Powell denunció ser víctima de "intimidación" por parte de Trump y su Gobierno, que lo han criticado duramente por no rebajar más los tipos de interés, después de que el Departamento de Justicia entregara una citación y amenazara con una acusación penal relacionada con su testimonio del pasado junio ante el Senado en relación a las citadas reformas.

"El presidente tiene todo el derecho a criticar al presidente de la Reserva Federal. Tiene derecho a la libertad de expresión, al igual que todos ustedes. Y una cosa es segura: el presidente ha dejado muy claro que Jerome Powell no es competente en su trabajo. En cuanto a si Jerome Powell es un criminal o no, esa es una cuestión que corresponde al Departamento de Justicia", concluyó hoy Leavitt.

Se cree que Trump anunciará este mes al sucesor de Powell, que debe dejar el cargo en mayo, pero sus comentarios acerca del que será nuevo presidente de la Fed generan inquietud con respecto a la futura independencia del organismo en materia de política monetaria.

Refiere represalias

Powell indicó en un comunicado que el banco central recibió el viernes citatorios relacionados con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Pero restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto en sí.

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente" Trump, dijo Powell en el comunicado.

Para Powell, la citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, con el fin de que baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

"Juego peligroso"

Para David Wessel, investigador en la Brookings Institution, "Trump se dio cuenta de que los estadounidenses estaban preocupados por el costo de vida y hace todo lo posible por demostrar que busca mejorar las cosas", en particular mediante la promesa de tipos de interés más bajos.

Si Trump logra influir en la Reserva Federal, la economía estadounidense podría experimentar "más inflación, y la disposición de los inversionistas globales a prestarle dinero al Tesoro disminuirá en cierta medida", dijo Wessel, en alusión a rendimientos más bajos de los títulos de deuda de la primera potencia mundial.

Es un juego peligroso, estima el experto, en la medida en que los mercados, al igual que su propio Partido Republicano, pueden rebelarse.

Este nuevo giro ha sorprendido a los inversores, que por lo general valoran las bajadas de tasas de referencia pero también la independencia de la Fed, pilar para combatir inflación y desempleo, sus dos mandatos.

El lunes, Wall Street abrió a la baja y el dólar perdió terreno frente a otras divisas. El oro y la plata, valores refugio, alcanzaron nuevos récords.

Fricciones entre republicanos

Varios parlamentarios republicanos han empezado a manifestar públicamente su desaprobación por esta situación, en un partido oficialista que hasta ahora ha ofrecido poca resistencia a las iniciativas de la Casa Blanca.

"Los riesgos son demasiado altos como para mirar hacia otro lado: si la Reserva Federal pierde su independencia, la estabilidad de nuestros mercados y de la economía en su conjunto se resentirá", escribió la senadora de Alaska Lisa Murkowski en X.

Al igual que su colega Tom Tillis, advierte que no respaldará a ningún candidato de Donald Trump para un puesto en la Fed mientras este asunto continúe.

El jefe de Estado debe anunciar el nombre de la persona que quiere que suceda a Jerome Powell, cuyo mandato al frente del banco central concluye en mayo.

Desde su regreso al poder en enero, Trump reclama recortar las tasas de referencia para reducir los costos de endeudamiento y apuntalar el crecimiento. El magnate considera infundados los temores sobre la inflación.

El mismo había nombrado a Powell al frente de la Fed durante su primer período en la Casa Blanca.