“La despediré si no dimite”, advierte Trump a gobernadora de Fed por caso de fraude hipotecario

Internacional

Luego de que Lisa Cook, un miembro de la Fed, fuera investigada por un posible fraude hipotecario, Trump afirmó que si no dimite, él la despedirá.

EFE

|

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en «The People's House», una experiencia inmersiva de la Casa Blanca situada frente al edificio ejecutivo Eisenhower, durante una visita el 22 de agosto de 2025 en Washington D. C. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que si Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal a la que el Gobierno ha decidido investigar por un posible fraude hipotecario, no dimite pronto la despedirá, lo que incrementa aún más la presión de su Administración sobre la entidad emisora.

Ha hecho algo malo, así que si la despediré si no dimite“, dijo Trump tajantemente al ser preguntado por los medios durante una visita a la réplica de la Casa Blanca que se encuentra en Washington a escasa distancia de la verdadera oficina presidencial estadounidense.

Un presidente estadounidense puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed pero solo por causa justificada que suele implicar mala praxis o un comportamiento delictivo, pero nunca un desacuerdo en materia de política monetaria.

Esta semana el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, pidió que se investigue a Cook a cuenta de dos hipotecas a su nombre, y el propio Trump reclamó en su red social Truth Social horas después la dimisión de la economista, que fue nominada para el cargo por su predecesor, Joe Biden.

La ofensiva contra Cook se suma a la presión que la Administración Trump está implementando sobre la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, al que reclama bajar los tipos.

El magnate neoyorquino lleva meses reclamando recortes de tipos de interés que, en su opinión, estimularían la economía, un extremo que la mayoría de gobernadores de la entidad han rechazado por el momento al considerar que tanto la presión inflacionaria como la incertidumbre económica en EE.UU. se mantienen aún en niveles altos.

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Fed Tendencias internacionales 
