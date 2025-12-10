La FED recorta tasas de interés por tercera vez y por qué Donald Trump reprochó la medida

La Reserva Federal anunció este miércoles un nuevo recorte de tasas de interés, el tercero consecutivo, y fijó el tipo referencial en una horquilla de entre 3.5% y 3.75%, justificando la decisión por la persistencia de una inflación elevada y el enfriamiento del mercado laboral en la primera economía mundial.

El organismo cumplió así con las expectativas de los mercados y de algunos analistas, que anticipaban una nueva rebaja al cierre del 2025, pese al doble desafío que enfrenta: los efectos de los aranceles del Gobierno Trump y una ralentización en las contrataciones.

Aun así, las actas de la reunión de octubre revelaron divisiones internas en la Fed respecto a la necesidad de esta nueva reducción.

"La creación de empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta septiembre", indicó el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en un comunicado difundido al concluir su reunión de dos días.

En el texto, el organismo reiteró que "la inflación ha aumentado desde principios de año y se mantiene en un nivel algo elevado".

El último dato disponible del índice de precios al consumidor (IPC) corresponde a septiembre, debido al cierre del Gobierno Federal, y reflejó un incremento de 3.02%, por encima del objetivo del 2%.

Nueve de los doce miembros con derecho a voto respaldaron el recorte de 0.25%, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato concluye en mayo. Entre los tres votos en contra estuvo Stephen Miran, designado por Trump, quien volvió a defender un recorte más agresivo de medio punto.

Miran, quien presidió el Consejo de Asesores Económicos del mandatario, fue el único del comité que pidió un ajuste de 50 puntos básicos.

También votaron en contra el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, y el de la de Kansas, Jeffrey Schmid, quienes se inclinaron por mantener las tasas sin cambios.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, criticó la decisión y aseguró que el recorte fue “bastante pequeño” y “podría haberse duplicado”.

“Hizo un recorte bastante pequeño. Diría que podría haberse duplicado, al menos duplicado”, expresó durante una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca, poco después del anuncio.

"Nuestros tipos deberían ser mucho más bajos. Deberían ser los más bajos del mundo, porque todos esos países que ves con tipos bajos, muchos lo son gracias a nosotros", insistió Trump. "Deberíamos tener las tasas más bajas del mundo. Sin nosotros, ninguno de ellos existiría realmente como economía".

El mandatario pidió el mismo ajuste que propuso Miran, quien, pese a no ser escuchado por la mayoría del comité, argumentó que la inflación aún representa un riesgo.

Trump ya ha manifestado que no renovará a Powell por considerar que actuó con lentitud para reducir las tasas este año.

A pesar del descontento del presidente, el banco central actuó en línea con las previsiones de los mercados. Powell afirmó que la economía estadounidense sigue mejorando de forma moderada y que el consumo —que representa dos tercios del producto interno bruto (PIB)— está evolucionando mejor de lo previsto, lo que reduce la urgencia de nuevos recortes.