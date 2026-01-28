La Reserva Federal de los EE. UU. mantiene tasas de interés sin cambios y desafía presión de Donald Trump

La Reserva Federal de los EE. UU. mantiene tasas de interés sin cambios y desafía presión de Donald Trump

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés, en su primera reunión del año, en un marco de crecimiento económico "sólido" y en desafío a la creciente presión del presidente Donald Trump por recortes.

NOTA POR AFP

WASHINGTON, DC - JANUARY 28: Federal Reserve Chair Jerome Powell departs after speaking during a press conference following the Federal Open Markets Committee meeting at the Federal Reserve on January 28, 2026 in Washington, DC. Powell announced that interest rates will remain steady at 3.5 - 3.75 percent. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se retira tras una conferencia de prensa posterior a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) celebrada en la Reserva Federal el 28 de enero de 2026 en Washington, D.C. (Foto Prensa Libre: AFP).

La votación se saldó 10-2 por mantener los tipos de interés de referencia en un rango de 3.50-3.75%, y los jerarcas señalaron que la tasa de desempleo ha mostrado "signos de estabilización" mientras la actividad económica ha estado "expandiéndose a un ritmo sólido".

Pero el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) registró dos disensos esta vez.

Stephen Miran y Christopher Waller -a quien se considera un posible candidato para suceder al presidente del banco central, Jerome Powell- respaldaron un recorte de un cuarto de punto porcentual.

La Fed ha aplicado recortes de un cuarto de punto en sus tres anteriores reuniones de política monetaria, ya que le preocupaba el debilitamiento del mercado laboral.

Miran, recientemente nombrado por Trump, abogó por reducciones mayores en cada ocasión.

Pero el sólido crecimiento del PIB, el desempleo relativamente bajo y una inflación persistente han dado motivos para una pausa, lo cual enfrenta de nuevo a los dirigentes de la Fed con Trump, quien ha instado a bajar las tasas de interés.

Tasas de interés más bajas abaratan el crédito y por lo tanto fomentan la inversión y el consumo.

Trump ha intensificado drásticamente la presión sobre el banco desde que regresó al poder hace un año.

Ha buscado destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Powell por la remodelación de la sede del banco.

El presidente de la Fed ha subido inusualmente el tono ante estos dos casos.

Este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del FOMC, señaló que el caso de Cook, que se dirime ante la Corte Suprema, "es quizás el más importante en los 113 años de historia de la Fed".

Powell respondía a una pregunta sobre por qué asistió a la audiencia del 21 de enero en torno al esfuerzo de Trump por destituir a Cook.

Powell, quien también ha calificado de motivada políticamente la investigación en su contra, se negó a comentar las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que criticó su asistencia a la audiencia judicial.

La política y los datos

"Aunque la Fed ha recibido presiones políticas para recortar las tasas, los datos no la presionan", resumió Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, sobre la política monetaria.

Sus dirigentes parecen haberse puesto de acuerdo en una pausa a corto plazo en las reducciones de tasas, y debaten ahora qué condiciones justificarían nuevos recortes y con qué rapidez deberían producirse.

"El obstáculo para recortes adicionales a corto plazo ha aumentado", dijo Daco. Ahora la Fed buscará "pruebas más claras y duraderas de desinflación" o de un nuevo deterioro del mercado laboral antes de volver a bajar las tasas, añadió.

La reciente debilidad del dólar estadounidense podría provocar más complicaciones, al encarecer los productos importados para los consumidores estadounidenses, que ya se ven afectados por precios más altos a medida que los aranceles de Trump se trasladan a las cadenas de suministro.

Los mercados financieros en general prevén que la Fed mantendrá las tasas sin cambios hasta su reunión de junio, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

De cara al futuro, todas las miradas están puestas en cómo el nominado de Trump para suceder a Powell -cuyo mandato al frente del banco termina en mayo- moldeará la política de la Fed.

Credibilidad

Una cuestión relevante es si el nuevo presidente de la Fed podrá alinear al resto del comité hacia más recortes, señalaron analistas de ING.

Fuera de la Fed, podría ser más difícil para el próximo presidente del banco central convencer a los inversores de que el organismo seguirá cumpliendo su mandato de controlar la inflación y propugnar el máximo empleo, de forma independiente de la influencia política, reflexionó Michael Strain, del conservador American Enterprise Institute (AEI).

Dado el modo en que la administración Trump ha apuntado contra Powell, Strain añadió que "establecer credibilidad será mucho más desafiante" para el sucesor de Powell que para los anteriores líderes de la Fed en las últimas décadas.

El presidente de la Fed dijo este miércoles que no cree que el banco central estadounidense pierda independencia.

ESCRITO POR:

Donald Trump Economía en Guatemala Estados Unidos Jerome Powell Reserva Federal Reserva Federal de Estados Unidos Tasas de interés 
