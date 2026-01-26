Cómo Trump y el panorama mundial lograron que el oro superara la barrera histórica de los US$5 mil por onza

Por primera vez en su historia, el oro superó el récord de US$5 mil por onza, hecho influido por un clima tenso a nivel internacional y por las políticas del presidente Donald Trump.

Medios estadounidenses afirman que el precio del oro por onza llegó a US$5 mil 111.07, mientras que la plata alcanzó US$109 la onza.

Expertos señalan que el incremento en el precio del oro se debe a diversos hechos internacionales, como las constantes presiones de Trump sobre Groenlandia y la Reserva Federal.

Otros aspectos que destacan los analistas son la debilidad del dólar y la inflación registrada a nivel mundial.

“En los últimos días, la acción sobre el precio del oro ha sido un comportamiento de manual de refugio seguro”, señaló Fawad Razaqzada, analista de mercado de Forex.com.

“La demanda subyacente de protección sigue allí. La confianza en el dólar y los bonos parece un poco endeble”, agregó.

🪙📈 El #oro rompe los 5,000 dólares por onza y se convierte en el refugio global ante un mundo en tensión. Los mercados tiemblan, el metal brilla. #SubrayadoMx #SoloLoImportante pic.twitter.com/lcUJD1UkJy — Subrayado.mx (@SubrayadoM) January 26, 2026

El oro ha sido considerado históricamente como un “activo refugio” para los inversionistas, quienes, ante situaciones internacionales, recurren a él por su valor intrínseco.

Por ejemplo, en agosto del 2020, el oro alcanzó el límite de los US$2 mil, en medio de la pandemia del covid-19.

Por otro lado, el dólar ha perdido valor debido a especulaciones que apuntan a una posible alianza entre las autoridades estadounidenses y Japón para respaldar el yen.

La posibilidad de que se tomen medidas en el mercado financiero provocó una caída de la divisa estadounidense frente al euro, la libra esterlina, el won surcoreano y el dólar de Singapur.

Lea también: ¿A cuánto ascienden las reservas de oro que posee Guatemala y en dónde se encuentran?