Acuerdos entre Guatemala y EE. UU. cumple un año con avances para modernizar EPQ

Este viernes se cumple el primer año de la suscripción de la carta de entendimiento (LOA, por sus siglas en inglés) entre los gobiernos de EE. UU. y Guatemala para la modernización y ampliación de los muelles comerciales de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla.

El acuerdo ha seguido la ejecución de un cronograma que, en general, abarca distintas áreas de análisis, estudios e investigación de campo, y para el segundo semestre se espera una definición total del costo, para que luego arranque el proceso de construcción, que estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace). La LOA fue suscrita el 22 de mayo del 2025.

Guatemala ya realizó un primer desembolso de US$63.7 millones y se espera completar la financiación del proyecto luego de que se conozcan los datos de la estimación de la obra de infraestructura crítica, que incluye la construcción de los muelles 5, 6, 7 y 8, es decir, habilitar nuevas áreas para la realización de operaciones de importación y exportación en la EPQ.

La estimación del costo y los mecanismos presupuestarios que financiarán el proyecto se conocerán en el segundo semestre.

En enero de este año se amplió la LOA para la construcción de una conexión ferroviaria de carga que conectará la EPQ con Escuintla, proyecto conocido como Estación Logística Multimodal, así como seis circuitos terrestres.

Proyecto de EPQ entra en fase clave

En una entrevista con Prensa Libre, el ministro de la Defensa, Henry Saénz, explicó algunas de las etapas desarrolladas y lo que viene en los próximos meses. La constante han sido las reuniones entre los diversos equipos técnicos especializados, previas a la etapa de construcción en el recinto.

En términos generales, indicó que el programa de modernización de la EPQ avanza en la elaboración de los estudios de factibilidad y de ingeniería, los cuales superan el 35% y se desarrollan de acuerdo con lo planificado.

Esta parte consiste en una fase inicial de diseño que ya ha permitido definir los principales ejes y requisitos técnicos, elaborar esquemas preliminares y establecer estimaciones de costos, por lo que este avance refleja un trabajo técnico sólido y bien estructurado.

Por otro lado, hay coordinaciones conjuntas entre la EPQ y el Usace, con intercambio de información, desarrollo de talleres especializados y acompañamiento técnico permanente.

Funcionarios del Gobierno de Guatemala y de Estados Unidos firmaron el acuerdo para modernizar muelles de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Estudios de EPQ avanzarán al 65%

En el cronograma para el siguiente semestre se espera avanzar en la consolidación técnica, así como en la preparación para ejecutar las obras en campo.

El ministro explicó que se incluye la integración de los resultados del denominado taller intensivo de diseño, la incorporación de observaciones técnicas derivadas de las revisiones especializadas, así como la definición más precisa de las alternativas de desarrollo portuario.

El programa de modernización de la EPQ avanza en la elaboración de los estudios de factibilidad y de ingeniería, los cuales superan el 35% y se desarrollan de acuerdo con lo planificado.

Por otro lado, estaría concluyendo la estimación del costo, lo que permitirá orientar las futuras decisiones de inversión.

En los estudios, tanto de factibilidad como de ingeniería, se prevé avanzar del 35% al 65% en distintas actividades.

Por ejemplo, en los estudios de factibilidad, el 4 de junio se presentará el informe del proyecto entre las partes; el análisis económico se desarrollará del 5 de junio al 3 de agosto; el análisis económico FWOP (a futuro), del 4 de agosto del 2026 al 27 de enero del 2027; el análisis ambiental y social, del 5 de junio al 3 de agosto del 2026, así como otros análisis técnicos.

Sobre los estudios de ingeniería, se prevé el 35% del paquete de diseño en mayo; la revisión del diseño entre mayo y junio; los modelajes hidrodinámicos costeros entre enero y diciembre del 2026; la investigación geotécnica entre marzo y agosto; el 65% del paquete de diseño entre junio y noviembre; la revisión del diseño entre diciembre del 2026 y marzo del 2027, y la revisión del 95% del paquete de diseño entre diciembre del 2026 y marzo del 2027.

La reunión del paquete de diseño se llevará a cabo entre abril y mayo del 2027, según el cronograma.

Proyecto de EPQ entra en fase financiera

Mientras el proyecto se encuentra en estudios de factibilidad e ingeniería, ya se comenzó a planificar la financiación para la ampliación de los muelles comerciales 5, 6, 7 y 8, por lo que se espera en octubre próximo un resultado más definido, según explicó el vicealmirante Juan Antonio Lemus Guzmán, presidente de la EPQ.

Para ello, confirmó que hay coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), ya que podría tratarse, por ejemplo, de una línea de préstamo con algún organismo financiero internacional a largo plazo, aunque aún no hay nada oficial. También se contempla el uso de otros instrumentos de operación de crédito público.