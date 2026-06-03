Cómo se prepara Guatemala para la Evaluación Mutua del Gafilat con la nueva ley antilavado

Con la aprobación por parte del Congreso de la República de la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que ahora es ley, Guatemala modernizó el marco legal para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT).

Guatemala forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y será sometida a la quinta ronda de Evaluación Mutua a partir de febrero del 2027. El proceso se desarrollará en distintas fases hasta la presentación de los resultados, prevista para agosto del 2028, a cargo de un grupo especializado.

La Evaluación Mutua consiste en una revisión del sistema del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT). El país recibe una calificación que permite determinar si su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) es efectivo. Además, el proceso proporciona recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas y fortalecer el sistema.

La aprobación de la ley por parte del Congreso de la República coincide con la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la revisión del Artículo IV, examen anual que evalúa la situación económica del país.

Guatemala alista evaluación antilavado

En términos generales, la ley unifica en un solo texto el marco para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT), con estándares internacionales de cumplimiento, mecanismos de identificación y vinculación con la red global.

En febrero del 2027 —año electoral en Guatemala— el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llevará a cabo la Evaluación Mutua, que comprende la revisión del cumplimiento técnico y la evaluación de la efectividad del sistema.

El cumplimiento técnico, que forma parte del marco jurídico e institucional, comprende los requisitos de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), así como los poderes y procedimientos de las instituciones involucradas.

Otro de los componentes consiste en que el país recibe una calificación que permite determinar si el sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) es efectivo.

Además, proporciona recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas y fortalecer el sistema.

La evaluación de efectividad identifica el grado en que un país alcanza los resultados fundamentales para contar con un sistema ALD/CFT sólido.

Entre los elementos estructurales se incluyen la estabilidad política; el compromiso de alto nivel para abordar las cuestiones relacionadas con ALD/CFT, y la existencia de instituciones estables, con responsabilidad, integridad y transparencia.

Cinco expertos evaluarán al país

En el proceso de Evaluación Mutua participan diversos actores. Guatemala será evaluada tanto en el ámbito de las instituciones públicas como en el de las privadas.

El equipo evaluador está integrado por cinco expertos certificados, designados por los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Además, participa un observador encargado de dar seguimiento al proceso.

Los especialistas se distribuyen en las siguientes áreas:

Experto legal

Experto financiero

Experto en supervisión

Experto en investigaciones

Experto en riesgos ALD/CFT

Los revisores de calidad y consistencia de la Evaluación Mutua también son designados por los países miembros del Gafilat.

El proceso incluye, además, una fase preparatoria previa al inicio de la evaluación.

Examen antilavado concluirá en el 2028

En la actualidad, Guatemala se encuentra en la fase preparatoria de la Evaluación Mutua, que abarca de junio del 2025 a diciembre del 2026, un período de 18 meses.

La visita de preevaluación comenzará en febrero del 2027, cuando se espera la llegada de una misión de alto nivel del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Durante los meses siguientes se completarán el cuestionario de cumplimiento técnico y el cuestionario de efectividad del sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).

En noviembre del 2027 se llevará a cabo la visita in situ del equipo evaluador.

Durante la plenaria del Gafilat de julio del 2028 y el Informe de Evaluación Mutua (IEM), que se celebrará en Argentina, se revisarán los informes y se presentarán los resultados al pleno del organismo.

En agosto del 2028, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) efectuará la revisión final y se conocerán las calificaciones refrendadas.

Ese mismo mes, el Gafi y el Gafilat publicarán los resultados correspondientes a Guatemala.

Resultados activarán monitoreo continuo

Tras los resultados del Informe de Evaluación Mutua (IEM), se establece un proceso de seguimiento y una hoja de ruta para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales.

Seguimiento regular: Se aplica a los países con altos niveles de cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). En estos casos, el país presenta un informe sobre sus avances tres años después de la adopción del IEM.

Seguimiento intensificado: Se aplica a los países con deficiencias considerables en el cumplimiento de los estándares del Gafi y que requieren mejoras significativas. En este caso, el país debe presentar un informe obligatorio sobre los avances de la hoja de ruta ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tres años después de la adopción del IEM.

Lista Gris del Gafi: Incluye a los países con deficiencias estratégicas en el cumplimiento de los estándares del Gafi. Estos deben presentar informes obligatorios cada cuatro meses sobre los avances del plan de acción diseñado para corregir las deficiencias detectadas.

Nueva ley refuerza sistema antilavado

Con la modernización de las leyes para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT), Guatemala registra avances significativos que serán considerados en la próxima Evaluación Mutua:

Atiende las deficiencias señaladas en el Informe de Evaluación Mutua del 2016.

Incorpora nuevos requisitos de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

Actualiza el marco legal conforme a estándares y tratados internacionales.

Evidencia el compromiso de alto nivel del país y fortalece la confianza de los socios internacionales.

Con información de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la Superintendencia de Bancos (SIB).