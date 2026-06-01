SIB: “La evaluación de Gafilat es un examen que Guatemala deberá aprobar como país”

Guatemala inició la ruta hacia la evaluación mutua que realizará Gafilat en 2027. Antes de ese proceso, especialistas internacionales visitarán el país para orientar a las instituciones que serán evaluadas. El superintendente de Bancos, Saulo de León Durán, explica cómo se prepara el Estado para esa revisión, quiénes participarán y qué aspectos estarán bajo la lupa de los evaluadores.

Guatemala se prepara para una evaluación mutua de Gafilat. ¿Qué representa este proceso para el país?

No es una evaluación únicamente para la Superintendencia de Bancos ni para la Intendencia de Verificación Especial. Lo que será evaluado es todo el sistema nacional de prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Uno de los mecanismos que utiliza Gafilat durante las evaluaciones consiste en realizar entrevistas directas con instituciones públicas y privadas. Por eso es tan importante la preparación.

Las personas que participen deben tener claridad sobre cuáles son los riesgos a los que está expuesto el país en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como sobre las acciones que se han ejecutado para mitigarlos. Eso es precisamente lo que vienen a evaluar.

" Lo que será evaluado es todo el sistema nacional de prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Uno de los mecanismos que utiliza Gafilat durante las evaluaciones consiste en realizar entrevistas directas con instituciones públicas y privadas"

Entre el 9 y el 11 de junio llegará una misión técnica de Gafilat. ¿Cuál será el objetivo de esa visita?

La visita forma parte del proceso de preparación técnica y estratégica de cara a la evaluación mutua que enfrentará Guatemala. Lo que buscan los especialistas es comenzar a conocer el nivel de preparación que tiene el país, el grado de coordinación entre las instituciones y la forma en que estamos organizando el trabajo previo a la evaluación.

No es una actividad extraordinaria para Guatemala. Es parte del proceso que Gafilat desarrolla con todos los países que serán sometidos a una evaluación mutua. Sin embargo, sí es una oportunidad importante porque desde ahora empiezan a tomar la temperatura de cómo está funcionando el sistema nacional.

¿Quiénes participarán en estas jornadas de preparación?

La evaluación involucra a numerosas instituciones. Podemos mencionar al Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Ministerio de la Defensa Nacional, Superintendencia de Administración Tributaria y muchas otras entidades que tienen responsabilidades dentro del sistema nacional.

También participan actores del sector privado porque la evaluación no se limita únicamente a las instituciones públicas. Todas estas entidades deberán conocer su papel dentro del proceso y comprender cuáles son los riesgos que enfrenta el país y las acciones que se han desarrollado para enfrentarlos.

¿Por qué es importante que participen todas estas instituciones y no únicamente la Superintendencia de Bancos?

Porque la evaluación es de país.

Si llegara únicamente la Superintendencia de Bancos a estas reuniones, la pregunta inmediata sería dónde están las demás instituciones que forman parte del sistema nacional. La prevención y represión del lavado de dinero requiere la participación de múltiples entidades.

Por eso se han conformado grupos multidisciplinarios y se ha trabajado durante meses para identificar a las personas que participarán en este proceso. Se trata de un esfuerzo nacional y no de una sola institución.

Especialistas de Gafilat visitarán Guatemala para preparar a instituciones públicas y privadas que participarán en la evaluación mutua de 2027. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿Qué aspectos estarán observando los evaluadores internacionales?

Los evaluadores revisarán distintos componentes del sistema. Entre ellos están los mecanismos de supervisión, las medidas preventivas, la coordinación institucional, las investigaciones operativas y la cooperación internacional.

También evaluarán qué tan efectivas son las acciones que realiza Guatemala para identificar riesgos y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Lo importante es demostrar que existe coordinación y que el sistema funciona de manera integral.

¿Cómo se están preparando las instituciones para afrontar ese proceso?

Se han conformado grupos de trabajo y equipos multidisciplinarios. Las instituciones están identificando a los funcionarios que participarán en la evaluación y se está trabajando para que comprendan claramente cuáles son sus responsabilidades dentro del sistema.

La preparación es fundamental porque la evaluación medirá resultados y capacidades institucionales. Todos debemos tener claridad sobre nuestro papel y sobre la forma en que contribuimos a la prevención y represión del lavado de dinero.

¿Qué importancia tiene la aprobación de la nueva ley dentro de esta preparación?

Definitivamente es un aspecto que será observado. Si no tuviéramos una nueva ley, toda la evaluación tendría que realizarse con base en la legislación vigente y eso representa un problema.

Sin embargo, nosotros mantenemos una visión optimista. Tenemos la esperanza de que el país contará con una nueva ley que cumpla con los estándares técnicos requeridos. Porque de nada sirve tener una ley nueva si no cumple con los requisitos establecidos por el GAFI.

¿Cuál es el principal desafío que tiene Guatemala rumbo a la evaluación mutua de 2027?

El principal desafío es mantener la coordinación institucional y trabajar como sistema. No se trata de un apoyo para la Intendencia de Verificación Especial o para la Superintendencia de Bancos. Se trata de un esfuerzo nacional.

Todas las instituciones tienen responsabilidades dentro del sistema y todas deben involucrarse. La evaluación mutua será un examen para Guatemala como país y por eso es importante que lleguemos preparados y trabajando de manera coordinada.