SAT proyecta recaudar Q131 mil millones en 2027 con nuevas medidas contra la evasión fiscal

Los ingresos tributarios alcanzarían los Q119 mil 818 millones, con una carga tributaria de 11.8% y un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de 7.4% para el cierre del 2026, según la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) al conocer los indicadores macrofiscales que servirán de base para la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de 2027.

Para el próximo año, la previsión de la recaudación tributaria será de Q131 mil 635 millones, lo que supondría un incremento de Q11 mil 817 millones, una carga tributaria del 12.1% respecto del presente ejercicio fiscal y estaría asociado a la evolución de la actividad económica en Guatemala, las importaciones, las exportaciones y la inflación.

La variación representará un aumento de los ingresos de 9.8% para 2027, según el documento elaborado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) como parte del proceso de estructuración del plan de gasto para el siguiente año, que será el último en ejecución de la actual administración de gobierno y que el Congreso de la República comenzará a conocer a partir del próximo 2 de septiembre cuando se conozca el plan.

Además de la SAT y el Minfin, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) está integrada por representantes del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), quienes confirmaron los escenarios de recaudación desglosados por cada uno de los impuestos, así como las previsiones para el período 2026-2031.

Recaudación crecería 9.8% en 2027

El documento técnico y los supuestos básicos para 2027 se elaboran con la estimación de un escenario macroeconómico medio, que contempla un crecimiento del PIB real de 4% y del PIB nominal de 7.2%, revisado por el Banco de Guatemala (Banguat) hace algunas semanas.

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Además, se aclara que no se consideran cambios en la legislación tributaria vigente que puedan disminuir la capacidad del sistema tributario, es decir, la recaudación.

Sobre el fundamento de la recaudación tributaria, se indica que existe una relación estable entre el comportamiento del PIB y los ingresos tributarios voluntarios —aquellos que los contribuyentes pagan para cumplir con sus obligaciones—, lo que permite, según el documento, utilizar el método tax elasticity (elasticidad fiscal) como herramienta para estimar la evolución estructural de la cobranza de impuestos.

En la estimación también se excluyen de la base de cálculo los ingresos considerados como recaudación inducida por medidas administrativas, así como la devolución del crédito fiscal contemplada en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Asimismo, se considera neutro el efecto de los precios de los combustibles y del tipo de cambio.

La variable del nivel del salario mínimo, para efectos de recaudación, permanece constante.

La actividad económica se mantiene invariable para el 2026 y 2027 según la Comisión Técnica de Finanzas. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Medidas fiscales elevarían ingresos tributarios

Según el documento, el método de estimación para 2027 se desglosa en dos etapas. La primera corresponde a la recaudación tributaria voluntaria, estimada en Q124 mil 309.9 millones, y la segunda a la recaudación inducida mediante medidas administrativas por Q7 mil 326 millones.

El pronóstico técnico apunta a Q123 mil 630.3 millones como ingresos tributarios a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a Q679 millones que serían captados por otras instituciones, para alcanzar los Q124 mil 309.9 millones proyectados.

Respecto de la meta adicional, el documento indica que se contempla una recuperación de Q2 mil 956 millones por medidas administrativas, asociada a una recaudación inducida mediante los diferentes programas ejecutados por las intendencias del administrador tributario.

Además, se estima un monto de Q4 mil 370 millones bajo un esquema de medidas estratégicas orientadas a reducir el incumplimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Para el próximo año, la previsión de la recaudación tributaria será de Q131 mil 635 millones, lo que supondría un incremento de Q11 mil 817 millones, una carga tributaria del 12.1% respecto del presente ejercicio fiscal y estaría asociado a la evolución de la actividad económica en Guatemala, las importaciones, las exportaciones y la inflación.

El incumplimiento del IVA se calcula en Q1 mil 432 millones y del ISR en Q2 mil 938 millones.

El concepto de incumplimiento se refiere a la evasión de dichos impuestos, es decir, recursos que no son captados por el administrador tributario, aunque se identifican los montos, lo que implica menores ingresos para el país.

Minfin prevé estabilizar gasto público

En la sesión de la CTFP, la Dirección de Análisis y Política Fiscal del Minfin presentó los escenarios de cierre para 2026, así como el marco fiscal 2026-2031, sustentado en la inversión pública y el desarrollo, la sostenibilidad fiscal y la transparencia, con el objetivo de alcanzar el grado de inversión ante las agencias calificadoras de riesgo país.

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Entre los aspectos más destacados del documento figuran el crecimiento continuo de la carga tributaria, la tendencia de expansión de la economía y los escenarios presentados por el Banco de Guatemala (Banguat), que prevén la estabilización del gasto de inversión en el mediano plazo luego de la expansión fiscal de 2025 y 2026.

Para el cierre de 2026 se proyecta una ejecución del gasto de 91.1% en la administración central y, para el período 2026-2031, se pronostica retomar déficits fiscales cercanos al 2.1% del PIB, luego de la expansión fiscal.

Plan tributario prioriza automatización

Para alcanzar las metas de recaudación previstas, se contemplan al menos cuatro acciones planteadas en el CTFP: control inteligente y fiscalización; modernización y automatización; cumplimiento voluntario; y recuperación y sostenibilidad.

Entre las medidas planteadas figuran auditorías sectoriales posteriores al despacho con apoyo de analítica predictiva, así como evaluaciones de precios de transferencia y operaciones relacionadas.

También se apuesta por el fortalecimiento de la trazabilidad y el control aduanero, además de la implementación del despacho marítimo automatizado.

A ello se suman acciones para optimizar la selectividad mediante una gestión avanzada de riesgos y una segmentación inteligente de contribuyentes, entre otras estrategias.

Estrategia fiscal busca reducir evasión

Durante este año, el titular de la SAT, Werner Ovalle, ha reiterado que entre las acciones para reducir el incumplimiento —o evasión— de los impuestos Sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA) se implementarán estrategias orientadas a promover el cumplimiento voluntario mediante una gestión integral de riesgos, así como la identificación de las causas estructurales del incumplimiento para disminuir la evasión fiscal y aduanera.

De forma complementaria, se buscará facilitar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante plataformas digitales accesibles, además de promover una cultura de cumplimiento voluntario a través de educación continua y asistencia personalizada a los contribuyentes.