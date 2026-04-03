Recaudación tributaria crece 6.4% en el primer bimestre, pero tensiones geopolíticas podrían afectar panorama fiscal

Durante los primeros dos meses del año, la recaudación mostró un crecimiento interanual de 6.4%. No obstante, tras los acontecimientos registrados en marzo que inciden en la geopolítica internacional, se evaluarán nuevos escenarios de cierre para este año y proyecciones hacia 2027.

El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Werner Ovalle, informó que, al 28 de febrero de 2026, la recaudación neta de los impuestos administrados por esa institución ascendió a Q18 mil 467.2 millones, lo que representa un incremento interanual de 6.4%, equivalente a Q1 mil 108.4 millones adicionales respecto al mismo período de 2025.

El dato presentado aún no refleja los posibles efectos derivados del conflicto geopolítico internacional, que ha mantenido presiones sobre los precios de los productos energéticos refinados que Guatemala importa.

“En cuanto al shock en los precios de los combustibles, su impacto dependerá de la respuesta de la actividad económica. Considerando que la recaudación presenta rezagos respecto a su comportamiento, será necesario observar su evolución al cierre del mes de marzo y de forma integral durante los próximos meses”, explicó Ovalle.

Werner Ovalle, jefe de la SAT. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Comisión evaluará recaudación ante incertidumbre global

En mayo, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) tiene previsto elaborar los escenarios de recaudación para 2026, en función del contexto internacional, con el objetivo de confirmar las cifras vigentes o, en su caso, ajustarlas.

Para este ejercicio fiscal, se proyecta una recaudación de Q119 mil millones.

No obstante, la CTFP deberá evaluar si, pese a la incertidumbre y al entorno internacional, la recaudación de impuestos —que financia el programa de gastos— si se mantiene sólida, lo que permitiría prever resultados fiscales positivos.

El análisis partirá de la evaluación que realizará la Junta Monetaria sobre la política monetaria, cambiaria y crediticia, prevista para las próximas semanas, así como de la revisión de distintos indicadores de corto plazo.

En ese contexto, la CTFP —integrada por el Banco de Guatemala (Banguat), el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la SAT y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán)— deberá perfilar el escenario de recaudación fiscal para este año, así como la estructura proyectada para 2027.