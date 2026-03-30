Aumento de hidrocarburos en EE. UU. presiona remesas y anticipa efectos en la economía guatemalteca

El aumento de los precios de los hidrocarburos en Estados Unidos, sobre todo en estados como California, Nueva York y Florida —donde se concentra un grupo importante de migrantes guatemaltecos—, afectará el envío de remesas familiares a Guatemala.

A las condiciones de la política migratoria se suma el ajuste de las gasolinas en Estados Unidos, insumo esencial para la movilización hacia los lugares de trabajo en sectores como la construcción, la agricultura y los servicios.

Según reportes internacionales, en California el galón de gasolina supera los US$5.

Los estados con precios más altos de gasolina son Washington, Nevada, Oregon, Arizona, Alaska, Idaho, Illinois y Utah, entre otros. En contraste, los estados con gasolina más barata son Oklahoma, Kansas, Iowa, Nebraska, Arkansas, Dakota del Sur, Missouri, Minnesota, Dakota del Norte y Mississippi.

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Las cifras más recientes del Banco de Guatemala (Banguat) indican que, al 19 de marzo pasado, se han recibido US$5 mil 172.8 millones en remesas, equivalentes a unos Q39 mil 71 millones, lo que representa un crecimiento de 6.7%.

Para el cierre del año, se pronostica un ingreso de US$26 mil 806 millones, 5% mayor —valor central— que los US$25 mil 530 millones del 2025. En abril próximo se realizará la evaluación de la política monetaria, cambiaria y crediticia, por lo que se esperará si se mantienen los escenarios o hay cambios, según explicaron las autoridades monetarias.

Conflicto global pone en riesgo remesas

Sobre el tema, David Samayoa, director del Departamento de Análisis Macroeconómico de la banca central, explicó a Prensa Libre que por ahora hay información limitada y que todo dependerá de la duración y la intensidad del conflicto geopolítico internacional.

“Si perdura más allá de cierto tiempo, si va a comenzar a afectar los ingresos de las personas, el ingreso disponible y pudiera en algún momento afectar el ingreso de remesas familiares”, aseguró el técnico al consultarle sobre los efectos.

Recordó que, al observar la tendencia en crisis anteriores, lo que ha ocurrido es que los migrantes ajustan su gasto y tratan de mantener constante el envío de transferencias hacia el país.

Samayoa aclaró que, por ahora, es muy temprano contar con una estimación real sobre si afectará o no el ingreso de remesas al país.

Crisis de combustibles impacta a migrantes

La posición de Fredy Arizmendy Gómez, catedrático de Planificación del Desarrollo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, es que el mercado de los hidrocarburos ha mostrado incrementos desde finales del 2025, los cuales se han ajustado tras el conflicto en Estados Unidos.

Considera que las remesas se contraerían este año entre 3% y 6%, asociadas a la coyuntura de la política migratoria. A este escenario se suma una crisis temporal en los precios, que en el caso de Estados Unidos —especialmente en gasolinas y combustibles— resulta sensible para los actores económicos, que suelen sobrerreaccionar, por ejemplo, al estimar un invierno más fuerte o mayores costos logísticos que pueden trasladarse a algunas industrias, las cuales lo resienten, afirmó el académico.

“Si perdura más allá de cierto tiempo, si va a comenzar a afectar los ingresos de las personas, el ingreso disponible y pudiera en algún momento afectar el ingreso de remesas familiares” David Samayoa, director del Departamento de Análisis Macroeconómico Banguat

Ejemplificó que esto podría trasladarse a Guatemala si esas industrias en Estados Unidos demandan menos trabajadores migrantes, lo que tendría un efecto en la ocupación y el empleo, sobre todo en servicios.

Otra lectura es que los migrantes, por lo general, mantienen sus ahorros, pero ante el aumento en los precios de los combustibles deben destinar esos recursos a su movilización y transporte.

Entonces, según Gómez, hay un efecto potencial en la reducción del trabajo en servicios, en especial en el transporte —donde se emplean migrantes—, así como una disminución del ingreso disponible.

Seis estados concentran 65.2% de migrantes guatemaltecos

Según la Encuesta sobre migración internacional guatemalteca y remesas del 2022, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hay un millón 995 mil personas que envían remesas y residen en Estados Unidos.

El 65.2% de la muestra se concentra en seis estados. En primer lugar, está California, con 545 mil 790 guatemaltecos (27.3% del total), cuyas principales ciudades de residencia son Los Ángeles (18.3%) y San Francisco (6.2%).

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En segundo lugar, se ubica el estado de Nueva York, con 271 mil 566 personas (13.6%); le siguen Florida, con 176 mil 650 (8.9%); Texas, con 154 mil 403 (7.7%); Virginia, con 78 mil 499 (3.9%), y Georgia, con 75 mil 971 (3.8%).

Los estados de California y Nueva York concentran el 40.9% de los guatemaltecos en Estados Unidos, según el estudio.

La encuesta reveló que la mayoría de los guatemaltecos migró por razones económicas, en busca de trabajo o para mejorar sus ingresos familiares, y determinó —para ese entonces— que el promedio mensual recibido por persona era de US$831.

SAT prevé impacto de remesas en recaudación

Ante el pronóstico para el 2026 y el efecto de las remesas en la recaudación por la desaceleración, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) prepara distintos escenarios sobre una posible incidencia.

Werner Ovalle, titular de la SAT, enfatizó que las remesas, como fuente de ingreso de los hogares, mantienen una relación directa con el consumo interno; es decir, activan diferentes sectores productivos de la economía.

Explicó que, según información del Banco de Guatemala (Banguat), a febrero del 2026 se registra un crecimiento interanual de 5.8%, inferior al crecimiento de dos dígitos observado el año anterior.

La trayectoria en ese bimestre en años recientes también evidencia una desaceleración, al pasar de 32.1% en el 2022 a 8.3% en el 2024. “Su impacto futuro en la actividad económica y, por ende, en la recaudación, deberá evaluarse en conjunto con otras variables macroeconómicas, considerando el rezago en la utilización de las remesas dentro del componente destinado al consumo”, enfatizó Ovalle.