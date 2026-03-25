Por qué es más caro el diesel que la gasolina en Guatemala cuado hay alguna crisis

Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero, los precios de los combustibles han registrado un alza sostenida en Guatemala. Sin embargo, este comportamiento no es nuevo.

Un escenario similar ocurrió durante la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, cuando los precios internacionales se dispararon.

En ambos casos, el diésel, pese a ser el combustible más económico en el país, ha sido el que presenta mayor fluctuación.

¿Por qué el diésel es más barato en Guatemala?

En condiciones normales, el diésel mantiene un precio inferior al de las gasolinas superior o regular en Guatemala debido principalmente a su carga impositiva.

El director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (AGEG), Enrique Meléndez, explica que, incluso a nivel internacional, el diésel suele ser más caro que la gasolina, pero en Guatemala esta relación se invierte por el factor impositivo.

Meléndez comenta que, el impuesto al diésel es de aproximadamente Q1.30 por galón, mientras que el de las gasolinas alcanza los Q4.70, lo que genera una diferencia directa en el precio final.

“El precio internacional del diésel es más alto que el de la gasolina, pero aquí el impuesto más bajo hace la diferencia en el precio local”, señala.

A esto se suma que Guatemala cuenta con un mercado libre de competencia, lo que en períodos de estabilidad permite precios más competitivos frente a otros países de la región.

Por qué el diésel sube más ante conflictos

Pese a su menor precio local, el diésel es el combustible que más aumenta cuando hay crisis internacionales. Esto responde a una combinación de factores globales.

Meléndez indica que actualmente existe una alta demanda mundial de diésel y una oferta limitada, lo que presiona los precios.

“Los inventarios globales de diésel son menores y la demanda se ha incrementado. Es un fenómeno global, no exclusivo de Guatemala”, explica.

Alta demanda y menor oferta

El diésel es fundamental para el transporte pesado, la industria y la logística, tanto en Guatemala como a nivel mundial. En el país, representa más del 50% del consumo de combustibles.

Durante conflictos, su uso aumenta aún más debido a:

Operaciones militares

Transporte de suministros

Acumulación de reservas estratégicas

Además, la oferta se ve afectada por:

Reducción en la producción de refinerías

Restricciones en exportaciones de países clave

Menores inventarios globales

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Guatemala: precios bajos, pero más sensibles

El modelo de libre mercado en Guatemala, según explica Enrique Meléndez, también incide directamente en la volatilidad de los precios de los combustibles.

A diferencia de países como Honduras, El Salvador o Costa Rica, donde existen esquemas de control, subsidios o ajustes periódicos, en Guatemala los precios responden de forma inmediata a la dinámica internacional y a la competencia interna.

En escenarios de estabilidad, esta competencia entre expendedoras favorece precios más bajos para el consumidor. Sin embargo, en contextos de crisis, cuando los precios internacionales se disparan, el mercado local refleja esos incrementos con mayor rapidez.

De acuerdo con Meléndez, esta dinámica provoca que el país registre:

Precios más competitivos en períodos de estabilidad

Aumentos más acelerados en momentos de crisis

Precios mensuales de combustibles en Centroamérica, Panamá y Estados Unidos de enero 2025 a febrero 2026 (Captura de Pantalla informe MEM)

Meléndez explica que, aunque en países como El Salvador o Costa Rica los precios se mantienen estables en el corto plazo durante los conflictos, esto responde a la forma en que ajustan sus tarifas. En el caso salvadoreño, los precios se sugieren cada 15 días, mientras que en Costa Rica el esquema es similar, con revisiones periódicas que suavizan las variaciones.

Sin embargo, advierte que este mecanismo no elimina los incrementos, sino que los retrasa. “Cuando los precios internacionales suben, ese impacto se mantiene por varias semanas. Incluso después de que el conflicto disminuye, los precios altos continúan reflejándose durante un tiempo”, señala.

Diferencias en el modelo explican el impacto

Las variaciones en los combustibles en Centroamérica no dependen solo del contexto internacional, sino del modelo de cada país.

En Guatemala, el libre mercado traslada los aumentos de forma inmediata. En Honduras, los subsidios amortiguan el impacto, mientras que El Salvador, Panamá y Costa Rica aplican ajustes periódicos que suavizan las alzas.

En Nicaragua y Costa Rica, la estabilidad reciente podría responder a que ya tenían precios altos antes del conflicto.

Estas diferencias explican por qué el impacto es desigual en la región.