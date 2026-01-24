SAT suspenderá a más de siete mil contribuyentes por no regularizarse en el régimen del IVA

El 13% de contribuyentes, de un total de siete mil 928 que fueron notificados en noviembre del 2025 por tener adeudos en el impuesto al valor agregado (IVA), logró regularizarse ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), mientras que el 87% no ha completado sus pagos pendientes.

A partir del 2 y el 4 de febrero próximos, los contribuyentes serán suspendidos automáticamente del régimen del IVA por omisión sustantiva, por lo que no podrán emitir Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) mediante la Factura Electrónica en Línea (FEL).

En la lista figuran contribuyentes en el Régimen General del IVA, así como Pequeños Contribuyentes que recibieron dos avisos de notificación: el primero, con un plazo de 30 días; el segundo, con uno de 15. Por ello, la suspensión se aplicará en la primera semana de febrero.

Otro grupo de contribuyentes con adeudos ya recibió la primera notificación correspondiente a la apertura del ejercicio fiscal del 2026.

En el cuarto trimestre del año pasado, la SAT presentó el programa de transformación digital, gestión de riesgo y facilitación para los contribuyentes, el cual promueve el uso de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con base en la información interna.

Pequeños contribuyentes lideran mora

Los resultados al 20 de enero pasado requeridos por la SAT indican que seis mil 885 contribuyentes continúan en incumplimiento: mil 912 pertenecen al régimen general del IVA y cuatro mil 973 están inscritos como pequeños contribuyentes.

Esto significa que el 72% de los contribuyentes en incumplimiento están registrados en el régimen de pequeños contribuyentes.

Por otra parte, mil 43 contribuyentes que fueron notificados ya solventaron su situación, es decir, pagaron el impuesto pendiente detectado en los sistemas de recaudación.

El monto recaudado asciende a Q1.4 millones, de los cuales Q685 mil 548 corresponden a 213 contribuyentes del régimen general del IVA y Q748 mil 270 al régimen de pequeños contribuyentes.

Aquellas personas que tengan declaraciones pendientes o hayan omitido declarar el valor efectivamente facturado, sin regularizar el pago del impuesto, recibirán dos avisos antes de que se les suspenda en el régimen del IVA. Es decir, no podrán operar con Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) ni emitir Factura Electrónica en Línea (FEL).

No obstante, una vez efectuada la rectificación —es decir, el pago del IVA—, podrán revertir la suspensión. La reactivación de la afiliación al IVA se hará efectiva en un plazo de 24 horas.

La suspensión está sustentada en la normativa vigente.

SAT aplicará suspensión gradual

En noviembre del 2025, las autoridades del administrador tributario explicaron que la suspensión de contribuyentes omisos sustantivos será gradual, no masiva.

Se identificó que, en el régimen general, hay 22 mil contribuyentes con número de identificación tributaria (NIT) que no han declarado facturación por Q9 mil 8 millones, correspondiente al periodo del 2022 al 2025.

En el régimen de pequeños contribuyentes, se detectaron 68 mil 500 NIT con pendientes de facturación por Q2 mil 526 millones.

En total, se busca la regularización de declaraciones del IVA por Q11 mil 534 millones.

La muestra inicial para aplicar la suspensión del régimen es del 9%. En el régimen general del IVA se seleccionaron dos mil 125 NIT con una declaración pendiente por Q2 mil 168 millones, y en el régimen de pequeños contribuyentes, cinco mil 803 NIT por un monto de Q318 millones, se explicó.

Werner Ovalle seguirá en la SAT

El Directorio de la SAT concluyó la evaluación del superintendente Werner Ovalle por el cumplimiento de metas de recaudación en el 2025, aunque aún no se han dado a conocer las cifras oficiales.

Mediante un comunicado de prensa divulgado la noche del jueves 22 de enero, se informó que se resolvió por unanimidad que se cumplieron las metas de recaudación tributaria establecidas en el convenio con el Ministerio de Finanzas para el ejercicio fiscal del 2025.

“Tras la evaluación anual de desempeño, realizada el 22 de enero del 2026, el Directorio confirmó la continuidad del superintendente Werner Ovalle Ramírez”, se indicó.