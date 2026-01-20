¿Por qué en cinco años aumentó exponencialmente la presentación de planillas del IVA?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportó la recepción de 276 mil 733 planillas del impuesto al valor agregado (IVA) por parte de contribuyentes asalariados, según el recuento oficial.

Este documento se genera automáticamente desde la Agencia Virtual de los contribuyentes, lo que ha facilitado su presentación, informó la SAT.

La cifra supera a la registrada en el 2024, cuando se presentaron 203 mil 149 planillas, y a la del 2023, con 152 mil 736 documentos.

El uso de las Facturas Electrónicas en Línea (FEL) permite generar la planilla de forma automática, lo que ha impulsado el interés de los trabajadores en el régimen por dependencia para cumplir con su declaración anual.

Entre el 2021 y el 2025, el número de planillas creció en un 380%, al pasar de 57 mil 554 a 276 mil.

Crecen declaraciones vía FEL

El superintendente Werner Ovalle explicó que, al analizar las cifras del periodo impositivo, cada vez más contribuyentes utilizan la planilla del IVA articulada con el sistema de Factura Electrónica en Línea (FEL), lo que facilita su presentación y refleja un cumplimiento voluntario creciente.

Recordó que esta herramienta se implementó en el 2021 y ha sido perfeccionada desde entonces, lo que explica el crecimiento del 380% en la presentación de planillas. Destacó que se trata de una medida de facilitación tanto para los usuarios como para el análisis de información útil en la toma de decisiones.

Para este ejercicio fiscal también se prevé un incremento en la presentación de la planilla.

“Todo el proceso es en línea, lo que representa una facilidad para los contribuyentes. Además, el administrador tributario cuenta con toda la información en una sola plataforma. La presentación no dura más de un minuto”, remarcó Ovalle.

Contribuyentes ya enfrentan suspensión

Desde noviembre del año pasado el administrador tributario aplica la suspensión del régimen del IVA por omisos sustantivos que es automatizada en un plazo de 45 días dentro del sistema recaudatorio, previo a los avisos oficiales.

Los contribuyentes que registren omisos sustantivos por no reportar sus operaciones de facturación ante la SAT serán suspendidos del régimen del impuesto al valor agregado (IVA) y no podrán emitir documentos contables de forma automatizada.

Esto significa que quienes tengan declaraciones pendientes o incumplan al omitir en su declaración el valor efectivamente facturado, sin regularizar el pago del impuesto, recibirán dos avisos antes de que se aplique la suspensión en el régimen del IVA.

Los contribuyentes tendrán un plazo de 45 días para regularizar su situación antes de ser suspendidos en el sistema. Una de las consecuencias será que no podrán emitir Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) mediante la Factura Electrónica en Línea (FEL).

El primer “lote” de contribuyentes que recibieron los avisos sustantivos, fue en enero y ya se notificó los avisos a otro grupo.