Cómo presentar su planilla IVA-FEL y qué advierte la SAT sobre el uso de facturas ajenas

Cada año, miles de guatemaltecos pueden solicitar una parte de la devolución del ISR mediante la planilla IVA-FEL, con un monto máximo a recuperar por ley de Q600. Sin embargo, existen prácticas que, aunque comunes, no son recomendables y pueden generar inconsistencias tributarias.

En Guatemala, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) es retenido por los patronos, pero es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la encargada de recaudarlo y fiscalizar su correcta aplicación.

Algunos contribuyentes optan por no presentar la planilla, mientras que otros intentan alcanzar el monto máximo solicitando a familiares o amigos que pidan facturas a su nombre. Ambas situaciones evidencian la necesidad de fortalecer la cultura tributaria, uno de los pilares clave del sistema fiscal guatemalteco.

La SAT explica cómo presentar la planilla IVA-FEL 2025, qué facturas son válidas y advierte sobre sanciones por usar facturas de familiares o amigos.

Documentos válidos para respaldar la planilla IVA-FEL

Según la SAT, la planilla permite incluir facturas electrónicas correspondientes al núcleo familiar, el cual está conformado únicamente por:

Esposa o esposo

Hijos

Además, se pueden incluir los siguientes documentos:

Facturas electrónicas por gastos personales

Timbres fiscales

Formulario SAT-7130, correspondiente al pago de IVA por la compra de un bien inmueble

Formulario DUCA, que corresponde al pago de IVA por traspaso de vehículos.

Documentos que no son válidos para la deducción del IVA

Las autoridades aclaran que existen errores frecuentes al momento de llenar la planilla. Entre los documentos no aceptados se encuentran:

Pagos de préstamos, ya que no constituyen gastos afectos a IVA

Facturas de personas fuera del núcleo familiar, aunque estén emitidas a nombre del contribuyente. Pero una práctica común para inflar el crédito fiscal.

Riesgos de pedir facturas a terceros

En Guatemala es común escuchar la frase “¿te sirve la factura? o “¿querés la factura?”, una expresión que refleja cómo muchos guatemaltecos, con la intención de ayudar a familiares, amigos o conocidos, ceden facturas cuando no planean presentar la planilla IVA-FEL.

Esta práctica, aunque habitual y vista como un gesto solidario, implica transferir a terceros un derecho tributario personal, lo que puede generar inconsistencias fiscales y afectar la correcta aplicación del sistema, evidenciando la necesidad de fortalecer la educación y responsabilidad tributaria en el país.

En esos casos la SAT analiza la coherencia del consumo presentado, por ejemplo, que las compras en supermercados sean congruentes con el tamaño del grupo familiar.

Asimismo, si el contribuyente reporta un crédito elevado, como Q12 mil o más, y su salario anual no lo justifica, la SAT podría detectar ingresos no declarados o el uso indebido de facturas de terceros.

Requisitos para presentar la planilla IVA-FEL 2025

Para realizar el trámite en la Agencia Virtual de la SAT, el contribuyente debe cumplir con tres requisitos básicos:

Contar con usuario activo en Agencia Virtual

Estar registrado como empleado en relación de dependencia

Tener como actividad económica: empleado asalariado

La opción para presentar la planilla está habilitada del 1 al 16 de enero del 2026.

Paso a paso para presentar la planilla IVA-FEL

Una vez habilitada la opción, el contribuyente debe:

Ingresar a la Agencia Virtual de la SAT

Seleccionar Servicios Tributarios

Hacer clic en Presentar Planilla IVA-FEL

Ingresar el NIT del patrono y el correo electrónico personal, donde llegará el comprobante

Revisar la información precargada por el sistema FEL

Confirmar y presentar la planilla

El proceso es rápido y automático, ya que el sistema consolida las facturas electrónicas emitidas durante el año fiscal, sin necesidad de ingresarlas manualmente.