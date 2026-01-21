Salario Mínimo 2026: ¿Cuánto debe facturar para recuperar la retención de ISR?

Con el salario mínimo 2026 en Guatemala, algunos trabajadores del sector no agrícola superan por pocos quetzales el monto exento del Impuesto sobre la Renta (ISR).

En estos casos, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) confirma que la renta imponible anual estimada de Q35.38 puede ser recuperada.

Para ello, el asalariado debe respaldar sus gastos personales con facturas a su nombre y con su NIT, y cumplir con el proceso establecido por la administración tributaria.

Monto mínimo en facturas para recuperar el ISR

Para recuperar Q35.38 del ISR, el contribuyente debe acumular al menos Q6 mil 550 en facturas durante el año fiscal 2026.

Este monto corresponde a gastos respaldados con facturación electrónica (FEL) y declarados en la planilla IVA-FEL, requisito indispensable para optar a la devolución del impuesto retenido.

Requisitos clave para la devolución

Quienes deseen recuperar este monto deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

Solicitar facturas a su nombre, incluyendo correctamente su NIT.

Presentar la planilla IVA-FEL 2026, la cual, según la ley, se habilitaría del 1 y 15 de enero de 2027 (según la ley).

Asegurarse de que los gastos facturados estén alineados con su nivel de ingresos anuales.

Advertencia de la SAT sobre la coherencia fiscal

La SAT advierte que, aunque es posible presentar facturas por un monto mayor para recuperar más ISR, estas deben mantener coherencia con el salario anual del trabajador.

Por ejemplo, una persona con ingresos anuales de Q70 mil que presente Q50 mil en facturas de supermercado podría generar alertas fiscales, salvo casos excepcionales como la compra de vivienda o vehículo.

La recuperación de los Q35.38 del ISR es posible para quienes ganan el salario mínimo 2026, siempre que cumplan con la facturación mínima, presenten su IVA-FEL y mantengan consistencia entre gastos e ingresos.