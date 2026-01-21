Por estas razones la SAT traslada el arco del Puesto de Control Interinstitucional de Sanarate

El Puesto de Control Interinstitucional (PCI) de Sanarate, El Progreso, que funciona en el kilómetro 44 de la ruta al Atlántico, será trasladado por recomendación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la Dirección General de Caminos (DGC) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En ese lugar se realizaron evaluaciones técnicas durante el 2024 y el 2025, y los informes confirmaron riesgos para el personal asignado al puesto, que tiene como objetivo el combate al contrabando y cuenta con apoyo de varias agencias de Estados Unidos.

La desinstalación del arco comenzó el 22 de diciembre pasado y concluyó el 7 de enero, informaron el superintendente Werner Ovalle Ramírez y el intendente de Aduanas, Edwin Curtidor.

Ambos funcionarios explicaron que los informes técnicos identificaron el colapso del sistema de drenaje transversal, inundaciones en toda el área (acumulación de agua sobre el tramo carretero) y derrumbes en la parte posterior, donde se ubican los contenedores.

“Significaba un riesgo para el personal asignado al módulo, y se decidió hacer el traslado luego de la temporada alta de contrabando, que es en octubre y noviembre”, explicó Ovalle.

El superintendente de Administración Tributaria, Werner Ovalle y el intendente de Aduanas, Edwin Curtidor, informan sobre el traslado del PCI por recomendaciones de la Conred. (Foto Prensa Libre: Cortesía SAT).

PCI operará en nuevo terreno

El traslado del nuevo Puesto de Control Interinstitucional (PCI) de Sanarate se llevará a cabo durante el primer trimestre del 2026. Ya se identificó el terreno donde se instalará, el cual está debidamente delimitado y respeta el derecho de vía, se informó durante una conferencia de prensa organizada por la SAT.

En el nuevo sitio se determinó que hay cables de alta tensión y fibra óptica a cierta distancia. La ubicación será sobre la ruta con dirección a la ciudad de Guatemala y cuenta con una inclinación en subida, lo que implicará una reducción de velocidad para los medios de transporte, como los tractocamiones.

También se contará con un espacio adecuado para delimitar la bahía de inspección, ubicada en un terreno plano, sin barrancos en ambos sentidos.

El primer módulo del PCI comenzó a funcionar el viernes 29 de mayo 2020 en Pajapita, San Marcos, y ejercerá control en esa zona junto a otras instituciones.

Actualmente funcionan 10 PCI, y se analiza la habilitación de otros dos.

Durante el 2025, los decomisos ascendieron a 1,432, con un valor en aduanas de Q25 millones.