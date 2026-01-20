Directorio de la SAT inicia evaluación del superintendente Werner Ovalle y cuáles son los aspectos que analizarán

La continuidad o no del superintendente Werner Ovalle Ramírez en el cargo recaerá en el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), presidido por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, junto con los directores Adriana Estévez Clavería y Julio Otoniel Roca Morales. La evaluación anual se fundamenta en el desempeño y el cumplimiento de los objetivos establecidos en ley.

La sesión de evaluación está programada para los próximos días y consistirá en el análisis de una serie de indicadores vinculados al cumplimiento de las metas de recaudación del periodo anterior. Ovalle deberá presentar su informe al Directorio, que evaluará su gestión como titular del administrador tributario.

En el marco de este proceso también se programó el evento “Rendición de Cuentas”, durante el cual se presentarán los resultados de la recaudación tributaria, el cierre del ejercicio fiscal 2025, el comportamiento interanual, la carga tributaria respecto del PIB, el nivel de incumplimiento fiscal y el desempeño de las distintas intendencias, entre otros aspectos.

Además, el superintendente deberá dar a conocer las medidas previstas para el 2026 con el fin de cumplir con la nueva programación.

Estévez Clavería, quien participará en el proceso de evaluación de Ovalle, ha integrado el Directorio durante las gestiones de Juan Francisco Solórzano Foppa, Abel Cruz Calderón y Marco Livio Díaz Reyes.

Ovalle será evaluado por primera vez

Hasta noviembre pasado, la recaudación tributaria alcanzó los Q103 mil 441.2 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 8.7%. Todo apunta a que se superará la meta establecida para el ejercicio fiscal 2025.

El resultado sugiere que podría rebasarse la meta oficial de Q109 mil 302 millones fijada por el Gobierno Central, así como la meta interna de Q108 mil 737 millones propuesta por la administración tributaria.

En mayo pasado, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) indicó que la meta sería de Q109 mil 302 millones, establecida por el Gobierno Central, y de Q108 mil 737 millones, propuesta por la administración tributaria para 2025.

Esta será la primera vez que Werner Ovalle sea evaluado por el Directorio de la SAT, ya que asumió el cargo el 16 de abril del año pasado, en sustitución de Marco Livio Díaz Reyes.

Antes de ocupar la jefatura de la SAT, Ovalle se desempeñó como viceministro de Gobernación y, anteriormente, como intendente de Aduanas de la misma entidad.