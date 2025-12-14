Recaudación supera los Q103 mil millones en noviembre y se prevé superar meta fiscal

A un mes de que concluya el ejercicio fiscal, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó que, al 30 de noviembre, la recaudación tributaria alcanzó los Q103 mil 441.2 millones, lo que sugiere que se superará la meta proyectada de Q109 mil 302 millones, establecida por el Gobierno Central, así como los Q108 mil 737 millones propuestos por la administración tributaria para 2025.

El jefe de la SAT, Werner Ovalle, resaltó que el análisis de los resultados a noviembre muestra un desempeño positivo, ya que la recaudación alcanzó los Q103 mil 441.2 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 8.7%. Esto implica un incremento de Q8 mil 266.7 millones respecto al mismo periodo del año pasado.

En el desglose observado a noviembre, el funcionario mencionó que los resultados fueron influenciados principalmente por el buen desempeño del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuales presentan crecimientos interanuales de 9.8% y 11.6%, respectivamente, con incrementos nominales en la recaudación de Q2 mil 830.6 millones y Q2 mil 466.7 millones en comparación con lo realizado en el mismo periodo del año anterior.

Estos impuestos son los más importantes para el sistema recaudatorio, es decir, la política fiscal y el presupuesto público dependen del comportamiento de estos tributos.

Alistan proyecciones de cierre fiscal

En mayo pasado, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) indicó que la meta sería de Q109 mil 302 millones, establecida por el Gobierno Central, y de Q108 mil 737 millones, propuesta por la administración tributaria para 2025.

Un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) estima que la recaudación tributaria —que sirve para financiar el presupuesto— alcanzaría este año unos Q111 mil millones, lo que equivale a un incremento de entre Q2 mil y Q3 mil millones respecto de lo proyectado por la CTFP en mayo último.

El Directorio de la SAT estaría por conocer los escenarios y proyecciones de cierre para este ejercicio fiscal.

Estacionalmente, en diciembre se registra una mayor recaudación tributaria, sobre todo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), asociada al consumo por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En enero de 2026, el Directorio de la SAT —integrado por los directores Adriana Estévez Clavería, quien cumple su tercer periodo consecutivo en el cargo; Julio Otoniel Roca Morales; y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien lo preside— llevará a cabo la primera evaluación anual del superintendente Werner Ovalle, en relación con el cumplimiento de las metas.