SAT proyecta recaudar Q119 mil 762 millones en 2026 y así quedaría por impuesto

La previsión de recaudación tributaria se maneja en un escenario medio de Q119 mil 762 millones para 2026, sin conocerse aún el impacto de las políticas de Estados Unidos en la economía.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) prevé una recaudación de Q119 mil 762 millones para 2026, que será el escenario medio y se utilizará para estructurar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de ese año. Esto significará un incremento de Q10 mil 460 millones, es decir, un 9.6%.

El monto sería superior a los Q109 mil 302 millones previstos para 2025 entre el administrador central y el Gobierno Central, al mantenerse las metas, las cuales sirven para financiar el presupuesto público en funcionamiento e inversión pública.

La cifra es calificada como “moderada” y “razonable”, ya que aún se desconoce cuál será el impacto económico de la implementación de aranceles y la incertidumbre comercial establecida por Estados Unidos.

Los Q119 mil 762 millones es el monto que la SAT presentó el 23 de mayo en la sesión de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) y que se utilizará para estructurar el programa de gasto 2026, con base en la información recabada por otras instituciones sobre la evolución de varios indicadores, sobre todo la previsión del producto interno bruto (PIB), que fue revisado a la baja. La carga tributaria llegaría al 11.8% en relación con el PIB.

La CTFP está integrada por representantes del Banco de Guatemala (Banguat), SAT, Ministerio de Finanzas (Minfin) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), y en dicha sesión se confirmó que el escenario de recaudación será de Q109 mil 302.6 millones para el Gobierno y Q108 mil 737 millones para la recaudación tributaria.

De enero a abril, la recaudación fue de Q38 mil 747 millones, lo que significa un incremento del 8.9% respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó Q35 mil 574 millones, y muestra una desaceleración.

Parámetros

Consultado sobre el fundamento de la recaudación para el siguiente año, el jefe de la SAT, Werner Ovalle, declaró que la estimación de la recaudación tributaria proyectada para 2026 se basa en un análisis conjunto con el Minfin, que prevé una recaudación voluntaria y en tiempo de Q112 mil 565.8 millones, según el escenario macroeconómico presentado por el Banguat a la CTFP.

"La estimación de la recaudación tributaria proyectada para 2026 se basa en un análisis conjunto con el Minfin, que prevé una recaudación voluntaria y en tiempo de Q112 mil 565.8 millones" Werner Ovalle, jefe de la SAT

Aclaró que también se incluyen metas por medidas administrativas por Q2 mil 742 millones e ingresos adicionales provenientes de medidas estratégicas para reducir el incumplimiento de pago de los principales impuestos administrados por la SAT, que sumarían Q4 mil 455 millones.

Mencionó que dentro del total estimado para 2026 se incluyen Q601.1 millones correspondientes a ingresos tributarios de instituciones distintas a la SAT.

La era Ovalle

obre las acciones que integran las medidas a desarrollar para la reducción del incumplimiento (evasión) de los impuestos sobre la renta (ISR) y el valor agregado (IVA), Ovalle adelantó que se implementarán estrategias fundamentales, como la promoción del cumplimiento voluntario a través de la gestión integral de riesgos, y la identificación de causas estructurales del incumplimiento para reducir la evasión fiscal y aduanera.

Agregó que, de forma complementaria, se buscará facilitar y simplificar el cumplimiento de obligaciones tributarias mediante plataformas digitales accesibles, además de promover una cultura de cumplimiento voluntario mediante educación continua y asistencia personalizada a los contribuyentes.

Manejo de escenarios

El documento de la CTFP indica que se establecieron tres escenarios con base en modelos macroeconómicos y la evolución de distintos indicadores.

Por ejemplo, en el escenario bajo, la recaudación tributaria y del Gobierno Central alcanzaría Q118 mil 645.8 millones; en el medio, Q119 mil 762.8 millones, con el cual se basó la estimación; y en el alto, Q120 mil 892.8 millones.

Para el escenario medio, los impuestos al comercio exterior se estiman en Q33 mil 180 millones y los impuestos internos en Q78 mil 784.7 millones. Para el IVA importaciones se prevé Q28 mil 140 millones (0.1%); para el ISR, Q33 mil 14 millones (4.1%); e IVA doméstico, Q25 mil 757 millones (9.7%).

Estos tres tributos, en conjunto, alcanzarían Q86 mil 911 millones y representarían el 72.5% del pronóstico de recaudación para 2026.

Escenarios “moderado” y “razonable”

Érick Coyoy Echeverría, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), calificaron las estimaciones como “moderada” y “razonable” por los datos que presentó la SAT ante la CTFP para la preparación del proyecto de presupuesto 2026.

“Parece un escenario moderado, considerando la estimación que se tiene para este año de Q109 mil millones, lo cual supone un incremento de Q10 mil millones para el próximo año, y es un crecimiento que está por debajo del PIB nominal. Es un escenario moderado, sin mayor sorpresa, que parece posible, siempre y cuando no se produzcan choques económicos por el tema migratorio y aranceles”, apuntó Coyoy Echeverría.

“Parece un escenario moderado, considerando la estimación que se tiene para este año de Q109 mil millones, lo cual supone un incremento de Q10 mil millones para el próximo año, y es un crecimiento que está por debajo del PIB nominal" Érick Coyoy Echeverría, analista Asíes

Lavarreda manifestó que, en las estimaciones iniciales del Cien sobre la recaudación de impuestos, el dato presentado es razonable y es una meta “alcanzable” bajo las condiciones actuales, aunque dependerá de los escenarios macroeconómicos. Recordó que es necesario que se aclare cómo fue la nota metodológica utilizada para llegar al monto y la explicación de la evolución de cada impuesto.

“Es razonable por la forma en que se están comportando las variables y cómo están afectando la recaudación. Se está dentro de esos rangos”, agregó el investigador del Cien.

¿Subestimaciones?

Coyoy Echeverría explicó que en otros años se ha hablado de subestimaciones en la recaudación, pero esto tiene que ver con que no se haya aprobado el presupuesto, como ocurrió el año pasado, cuando se debió aprobar una ampliación presupuestaria para actualizar las cifras de los ingresos.

Ahora se cuenta con un presupuesto aprobado, por lo que no se esperaría una subestimación “tan grande”. Lo aprobado para este año en recaudación (Q109 mil 302 millones) es acorde con el escenario incierto que se vive en la economía global, y aún se desconoce el impacto real de las medidas arancelarias y las decisiones sobre migrantes y remesas por parte de Estados Unidos.

“Es prudente trabajar con escenarios moderados, y aunque hay un discurso de mucho optimismo, la proyección refleja una expectativa de moderación”, enfatizó.

El investigador del Cien reiteró que es necesario que las actuales autoridades del Minfin publiquen el informe del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que no ha sido presentado desde el año pasado y que a la fecha no se ha dado a conocer. Este documento, aclaró, permitirá determinar si el monto de recaudación es razonable, pero, respecto a la política fiscal de gobierno, ¿cómo se compara con la estimación previa? “No sabemos si se queda corto o no respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo, y es una recomendación que hacemos sobre cuánto se puede financiar”, concluyó Lavarreda.