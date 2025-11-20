Reembolso de impuestos será más ágil, ley habilita nuevos mecanismos para devolver dinero de IVA, ISR y otros

Devolución de impuestos

Reembolso de impuestos será más ágil, ley habilita nuevos mecanismos para devolver dinero de IVA, ISR y otros

El Congreso aprobó una ley que establece un plazo de hasta 60 días hábiles para devolver el crédito fiscal. La SAT contará con un fondo exclusivo para garantizar liquidez y agilidad en las solicitudes.

y

|

time-clock

También crea mecanismos para garantizar recursos y liquidez que permitan atender las solicitudes sin afectar otras obligaciones del Estado. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

De urgencia nacional fue aprobado por el Congreso el Decreto 17-2025, Ley para la Facilitación del Cumplimiento en la Devolución de Impuestos.
Aún debe completarse el trámite legislativo y ser sancionada por el presidente de la República para que entre en vigor un día después de su publicación en el diario oficial.

La ley consta de 10 artículos que reforman el Código Tributario (Decreto 6-91), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA, Decreto 27-92) y la Ley de Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria (Decreto 20-2006).

Uno de los principales cambios es que establece mecanismos en busca de agilizar el proceso y cumplir el plazo máximo de 60 días hábiles para la devolución del crédito fiscal. El objetivo es que con la devolución de esos fondos, se pueda dinamizar la inversión y reactivar la economía. También crea mecanismos para garantizar recursos y liquidez que permitan atender las solicitudes sin afectar otras obligaciones del Estado, según el Ministerio de Finanzas y la exposición de motivos de la iniciativa.

La propuesta plantea que el fondo administrado por el Banco de Guatemala, actualmente exclusivo para exportadores, pueda utilizarse para todas las devoluciones de impuestos. Se busca mejorar la eficiencia, liquidez, transparencia y confianza en la administración pública.

LECTURAS RELACIONADAS

¿En qué consiste la iniciativa de ley para agilizar devolución del crédito fiscal?

chevron-right
Impuesto sobre la Renta ISR en Guatemala

¿A partir de qué salario se paga ISR en Guatemala y cómo se calcula? 

chevron-right

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) opinó acerca de la aprobación de la ley. Afirmó que esta ley moderniza la gestión y restitución de impuestos, y fortalece la eficiencia administrativa y la certeza jurídica tanto para los contribuyentes como para el Estado.

Uno de los beneficios principales es la disponibilidad permanente de recursos para atender las solicitudes de devolución, no solo del crédito fiscal del IVA vinculado a exportadores, sino también de otros saldos a favor que actualmente enfrentan obstáculos, señaló la SAT.

Asimismo, se fortalecerá una cuenta específica en el Banco de Guatemala para garantizar liquidez y rapidez, lo cual apoya la continuidad del esquema que ya administra la SAT para los exportadores.

Las nuevas disposiciones buscan evitar que los contribuyentes acumulen remanentes de crédito fiscal o pagos en exceso que afecten su flujo de caja y capital de trabajo.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Otro beneficio, según la SAT, es que se reducirán las presiones y se mejorará la competitividad, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, al fomentar un entorno propicio para el crecimiento económico con mayor formalidad.

La sistematización de la administración cuantitativa entre impuestos adeudados y créditos a favor fortalecerá los controles internos de la SAT, que prevé habilitar mecanismos avanzados de verificación y fiscalización. Esto, afirmó, contribuirá a una administración tributaria más ágil, transparente y cercana al contribuyente, sin descuidar la lucha contra la defraudación.

La reforma representa una mejora sustantiva en la gestión del sistema tributario y promueve un entorno más confiable para la inversión, la producción y el comercio exterior, expuso la entidad, al indicar que es una medida que combina beneficios económicos y administrativos con mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones.

  • En julio del 2025, la SAT tenía 994 expedientes de devolución pendientes, equivalentes a Q946.71 millones.
  • Entre el 2024 y el 22 de octubre del 2025 se devolvieron Q1 mil 228.5 millones, lo que permitió reducir en más del 40% la cartera heredada de la administración anterior.
  • Hasta el 15 de septiembre último, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) había resuelto el 48.66% de los expedientes de devolución de impuestos, equivalentes a Q498.35 millones. Sin embargo, aún queda una presa por liquidar de Q1 mil 24 millones, según cifras oficiales del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

LECTURAS RELACIONADAS

devolución de planilla iva FEL 2024

Planilla IVA-FEL: razones por las que la devolución del ISR no coincide con el cálculo en la Agencia Virtual SAT

chevron-right
mujer haciendo cuentas contables

Cómo calcular el IVA en Guatemala: Quiénes lo pagan y productos exentos 

chevron-right

Según el auditor Óscar Chile Monroy, de la firma MGI Chile Monroy y Asociados, ,ya existe un fondo especial para la devolución de créditos fiscales del IVA a los exportadores.

Sin embargo, en el caso de otros impuestos, como los pagos en exceso del impuesto sobre la renta (ISR), los pagos indebidos y las retenciones del IVA que efectúan los agentes retenedores a los contribuyentes —cuando estos no pueden compensar el IVA retenido—, la legislación actual establece que el Banguat debería contar con un fondo especial para efectuar la devolución. Agrega que en muchos casos, no se cuenta con recursos y en algunos casos, el plazo para concretar ese proceso y hacer el pago es muy extenso.

Cuando entren en vigencia las reformas, del Decreto 17-2025, dicho fondo se ampliará para que pueda utilizarse no solo en beneficio del devolución del IVA de exportadores. Así, se busca reducir los tiempos de devolución de impuestos en general, agregó.

Como ejemplo, el auditor mencionó un caso en el que la devolución de pagos en exceso del ISR tardó hasta ocho años, pese a que ya se contaba con resolución de la SAT.

LECTURAS RELACIONADAS

La suspensión del régimen del IVA por omisos sustantivos será automatizada en un plazo de 45 días dentro del sistema recaudatorio, previo a los avisos, informaron las autoridades de la SAT. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

¿Tiene omisos en la SAT? Se aplicarán suspensiones automáticas en el régimen del IVA a usuarios morosos

chevron-right
Según la Superintendencia de Administración Tributaria el comercio electrónico en Guatemala creció 450% en 15 años. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Qué impulsa el crecimiento del comercio electrónico en Guatemala y cómo se adaptan las empresas locales

chevron-right

Otros puntos importantes:

  • Procedimiento: se establecerá un trámite claro y uniforme para todas las solicitudes, eliminando la discrecionalidad y la complejidad burocrática.
  • Plazo máximo perentorio: el Estado tendrá un límite de 60 días hábiles para completar la devolución, lo que brindará certeza jurídica y financiera.
  • Fondo específico en el Banco de Guatemala: se creará un mecanismo que reservará parte de los recursos de la recaudación en un fondo exclusivo, garantizando liquidez para las devoluciones sin afectar otras obligaciones estatales.

Liquidez

El artículo 5 del nuevo decreto adiciona el artículo 23 "B" a la Ley del IVA para establecer una cuenta específica de restitución, denominada “Fondos específicos para la devolución de crédito fiscal del IVA y restitución de otros impuestos”. Esta contará con los recursos provenientes del 8% de los ingresos diarios del IVA, extraídos de la cuenta "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única Nacional".

Procedimiento

El artículo 4 modifica el artículo 23 A de la Ley del IVA, relativo al procedimiento general para solicitar la devolución del crédito fiscal.

Las personas individuales o jurídicas podrán presentar la solicitud de forma trimestral o semestral, según el saldo a favor del exportador o del contribuyente que preste servicios o venda bienes a entidades exentas.

La solicitud debe incluir:

  • Facturas de proveedores que generaron el crédito.
  • Libros de compras y ventas en formato de la SAT.
  • Facturas y certificación contable de ingresos (si vendieron a entidades exentas).
  • Declaraciones aduaneras, inventario y facturas comerciales (si son exportadores eventuales).

LECTURAS RELACIONADAS

Cese definitivo de un negocio o prestación de servicios ante la SAT

La SAT inhabilitará del IVA a quienes declaren 12 meses en cero, según la nueva ley

chevron-right
persona haciendo cuentas impuestos SAT afiliación del IVA

¿Suspendido del IVA? La SAT ha aplicado esa medida a 700 mil contribuyentes, pero pueden reactivarse

chevron-right

Y, si la SAT lo requiere:

  • Comprobantes de pago y constancia de recepción del proveedor.
  • Documentación como agente de retención (si aplica).

Los originales se cotejarán y devolverán; el expediente se integrará con copias.

Plazos para resolución de la SAT:

  • 30 días hábiles para solicitudes trimestrales.
  • 60 días hábiles para las semestrales.

Si hay ajustes, se notificará al contribuyente. Si no hay resolución dentro del plazo, se considerará denegada y podrá impugnarse.

La SAT podrá rechazar total o parcialmente la solicitud si hay ajustes pendientes. Si detecta alteración de información o apropiación indebida de créditos, presentará denuncia penal conforme a los artículos 70 y 90 del Código Tributario.

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Rosa María Bolaños

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

Lee más artículos de Urias Gamarro

ARCHIVADO EN:

Banguat Contribuyentes Devolución de crédito fiscal Economía en Guatemala IMPUESTOS Ministerio de Finanzas SAT 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS