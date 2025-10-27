¿En qué consiste la iniciativa de ley para agilizar devolución del crédito fiscal?

El Organismo Ejecutivo presentará en los próximos días al Congreso una iniciativa de ley con el objetivo de agilizar la devolución del crédito fiscal y reactivar la economía, según lo dio a conocer el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, durante una conferencia de prensa realizada este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura.

El funcionario destacó que la meta es establecer un plazo máximo de 60 días hábiles para la devolución del crédito fiscal, mediante un procedimiento único y un fondo específico.

A criterio de Menkos, esto representa un paso significativo para desbloquear recursos que dinamizan la inversión y el empleo. El titular de la cartera del Tesoro anunció que esta propuesta de ley se presentará en las próximas dos semanas, y su objetivo es facilitar y agilizar el proceso de devolución de impuestos a los contribuyentes.

Menkos aseguró que la agilización de estas devoluciones es una "prioridad" del presidente Bernardo Arévalo, ya que se busca convertir recursos que permanecen "ociosos" en capital de trabajo para las empresas.

Resultados y cambio estructural

El ministro también presentó algunos resultados, y señaló que entre el 2024 y el 22 de octubre del 2025, el Gobierno ha devuelto Q1 mil 228.5 millones en impuestos. También indicó que se ha logrado reducir en más de 40% la cartera de devoluciones pendientes heredada de la administración anterior.

“Durante la administración del presidente Arévalo hemos logrado disminuir en más de 40% el saldo de impuestos pendientes de devolver que encontramos al inicio de la administración”, afirmó Menkos.

Destacó además que la lentitud de este proceso ha sido identificada por el Gobierno de Estados Unidos como una de las ocho barreras no arancelarias que afectan el comercio, con el riesgo latente de imposición de tributos. Por ello, para corregir el problema de raíz, se requiere un cambio en la ley.

Fundamentos de la nueva ley

La iniciativa que se presentará al Legislativo se basa en varios aspectos clave, según el ministro de Finanzas:

Procedimiento único y estandarizado : establecerá un trámite claro y uniforme para todas las solicitudes, eliminando la discrecionalidad y la complejidad burocrática que actualmente ralentizan el proceso.

: establecerá un trámite claro y uniforme para todas las solicitudes, eliminando la discrecionalidad y la complejidad burocrática que actualmente ralentizan el proceso. Plazo máximo perentorio : fijará un tope de 60 días hábiles para que el Estado complete la devolución del crédito fiscal, brindando certeza jurídica y financiera a los contribuyentes.

: fijará un tope de 60 días hábiles para que el Estado complete la devolución del crédito fiscal, brindando certeza jurídica y financiera a los contribuyentes. Fondo específico en el Banco de Guatemala: se creará un mecanismo financiero que permitirá separar una parte de los recursos de la recaudación en un fondo exclusivo, lo que garantizará liquidez para atender las devoluciones sin afectar otras obligaciones del Estado y acelerará el pago.

Impacto económico

Menkos argumentó que esta medida tendrá un profundo impacto económico. Al devolver el dinero a los contribuyentes de forma ágil, se inyectará liquidez directa a la economía nacional. Estos recursos permitirán a las empresas invertir en expansión, adquirir maquinaria, contratar personal y fortalecer sus operaciones, generando un círculo virtuoso de mayor actividad económica, más empleo y, en última instancia, más bienestar para las familias guatemaltecas.

“Vamos a corregir esto a través de una ley que va a permitir establecer un procedimiento único y estandarizado. Así vamos a cumplir también con el principio de igualdad que establece la Constitución de la República”, indicó.

Se prevé que esta propuesta, compuesta por unos 10 artículos, cuente con un amplio respaldo en el Congreso, al tratarse de una reforma técnica y necesaria que beneficiará al sector productivo y a la economía nacional en su conjunto, afirmó el titular de la cartera del Tesoro.