Gobierno acumula Q31 mil millones sin ejecutar a cinco meses del cierre fiscal

Por primera vez, las cuentas de depósitos del Gobierno central alcanzaron ese monto, resguardado en el Banco de Guatemala (Banguat), sin ser utilizado para el funcionamiento del aparato público.

Según la actualización de cifras, la posición neta del sector público en las cuentas del Gobierno se ubicó en Q31 mil 837.3 millones al 17 de julio. Esto incluye el ingreso de US$1 mil 500 millones provenientes de la colocación del eurobono emitido por el Ministerio de Finanzas (Minfin) el 7 de julio.

La cantidad refleja depósitos disponibles en julio, cuando debería observarse un ritmo de ejecución mayor. No obstante, la inversión pública muestra una ejecución limitada, especialmente en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), principal ejecutor, con 30.25%.

Al hacer consulta con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicon), el saldo de depósitos en el Banguat era de Q24 mil 45 millones al 25 de julio, lo cual indica una fuerte erogación en esos días, posiblemente por pagos del servicio de la deuda y del bono 14 a trabajadores del sector público.

Cifra extraordinaria

El monto actual representa un aumento del 164.3% respecto del cierre del 2024, cuando el saldo era de Q12 mil 44.2 millones. La diferencia de Q19 mil 793.1 millones —según estadísticas del Banguat— ya genera intereses por la colocación de deuda a acreedores internos y externos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Este saldo proviene de la recaudación tributaria (remanente) cobrada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de la colocación de deuda bonificable, recursos que aún no han sido ejecutados presupuestariamente.

En otras palabras, el indicador muestra un incremento en la disponibilidad de recursos por Q19 mil 793.1 millones en lo que va del año.

El Congreso de la República autorizó un cupo de Q25 mil 104 millones en deuda bonificable para financiar el plan de gasto, incluido el eurobono colocado hace cuatro semanas.

Datos de la cuenta única del tesoro (CUT) del Minfin confirman que estos depósitos representan el saldo más alto y extraordinario del periodo 2010-2025.

Desde mayo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) advirtió sobre la baja ejecución presupuestaria frente al ritmo de endeudamiento. En su informe, recomendó al Minfin ser más moderado en el manejo de la deuda pública bonificable, ya que el dinero no se está utilizando y sí genera pago de intereses.

Mala planificación

Los diputados Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas, y Orlando Blanco, de la bancada VOS, cuestionaron el manejo de las finanzas públicas por parte del Gobierno central.

“Claramente se está acumulando un exceso de depósitos en la banca central, resultado de una buena recaudación tributaria, una baja ejecución y la colocación de Q21 mil millones en bonos locales y el eurobono. La colocación se pudo haber escalonado en dos, tres o cuatro meses, si realmente era necesaria, porque probablemente no se utilice la totalidad de los recursos”, afirmó Estrada.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Aunque no todo el monto está disponible, se pudo haber colocado una cantidad menor, pues el funcionamiento podría sostenerse con menos de Q31 mil millones.

“Estamos pagando intereses por recursos que están en el banco central ganando cero intereses”, enfatizó. A su juicio, se trata de una mala planificación, agravada por la falta de personal técnico, como la ausencia de director en la Dirección de Crédito Público.

Por su parte, Blanco consideró inaudito que, con tantas necesidades, exista un saldo de caja de casi Q32 mil millones sin utilizar, un monto sin precedentes. Señaló que esto demuestra ineficiencia y que no era necesario recurrir a la colocación del eurobono cuando se disponía de esos fondos.

“Ese dinero que ya está en caja ya tiene obligación de pago intereses. Esto implica no solvencia presupuestaria del gobierno porque no están para guardar los recursos y el otro año inicia con un buen saldo de caja que puede ser desviado para cualquier fuente" Orlando Blanco, diputado VOS

Además, mencionó que la recaudación tributaria ha aumentado alrededor del 9%, y, junto con la baja ejecución, ese saldo podría usarse para otros fines en 2026, un año preelectoral.

“Ese dinero que ya está en caja ya tiene obligación de pago intereses. Esto implica no solvencia presupuestaria del gobierno porque no están para guardar los recursos y el otro año inicia con un buen saldo de caja que puede ser desviado para cualquier fuente. Si tiene ese saldo, en el proyecto de presupuesto 2026 no venga con una deuda tan alta”, remarcó Blanco

Ambos parlamentarios proyectan que el saldo de caja podría cerrar en unos Q25 mil millones, lo cual dificultaría una nueva solicitud de endeudamiento por Q25 mil 607 millones, incluida en las cifras preliminares del presupuesto del 2026.