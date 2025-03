Saldo de la deuda interna de Guatemala se incrementará en 19.7% y llegará a Q151 mil millones

Guatemala alcanzó un saldo anual de endeudamiento de Q231 mil 324.08 millones en 2024, lo que significó un incremento de Q8 mil 748 millones con respecto al 2023, que fue de Q222 mil 575.73 millones, según el reporte de Operaciones de Crédito Público que registra este tipo de operaciones al 31 de diciembre pasado.

Aunque los indicadores muestran que hubo un manejo “adecuado” de la deuda pública, la preocupación se concentra en 2025, sobre todo por la aprobación de un mayor endeudamiento que requirió el Ministerio de Finanzas (Minfin) por Q25 mil 104 millones y que aprobó el Congreso de la República en noviembre del 2024, con la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos.

Con la información de cierre disponible, el nuevo saldo de endeudamiento para el presente ejercicio fiscal, o sea para un segundo año de la administración del gobernante Bernardo Arévalo, el indicador se situaría en los Q255 mil 46.79 millones, lo que equivale un incremento del 10.3% con respecto al 2024, según el escenario.

El saldo de la deuda interna se ubicaría en 16.2% y el saldo de la deuda externa en 11%, con una estimación del producto interno bruto (PIB) de Q937 mil 78.40 millones con la cual se formuló el presupuesto.

Como una referencia, la deuda per cápita o sea por habitante seria de Q14 mil 106.

El balance y escenario 2025

Para 2024, el saldo de la deuda interna se ubicó en Q126 mil 994 millones y la externa -préstamos y créditos- en Q104 mil 329 millones.

Con lo aprobado por el Congreso este año a solicitud del Ejecutivo, el saldo de la deuda interna quedaría en Q151 mil 994.41 millones, lo que significaría un incremento del 19.7% o sea doble digito. En tanto que la deuda externa llegaría a Q103 mil 52.38 millones lo que significaría una contracción de -1.2%.

El incremento de la deuda interna se explicaría por la aprobación de Q25 mil millones en el programa de gasto, y que las autoridades del Minfin justificaron que se destinaria para infraestructura.

En tanto que la deuda externa se plantea Q2 mil 406.20 millones, pero en el balance se registra una amortización de Q3 mil 683.50 millones, por lo que el saldo es negativo en -Q1 mil 277.30 millones.

El Estado capta los medios de financiamiento que implican endeudamiento, para destinarlos al funcionamiento del aparato público.

Un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ya alertaba sobre Incremento voluminoso en la deuda pública bonificada para 2025 en la contratación de los Q25 mil 104 millones.

Según el Icefi por la contratación de la nueva deuda Q12 mil 12.6 millones o sea 47.9% se destinarían para funcionamiento, que incluyen actividades como administración con Q3 mil 293 millones; materiales, suministros y servicios no personales Q3 mil 525 millones y transferencias corrientes por Q5 mil 193 millones.

"El servicio de la deuda aumentó debido a que la tasa de interés promedio es más elevada para todos los tipos de deuda, sobre todo para la externa, que, si bien en promedio sus tasas son más bajas, fue la que aumentó más" Maynor Cabrera, de la Fundación Economía para el Desarrollo

Para inversión Q7 mil 336 millones que equivale a 29.2% y se destina para inversión física Q6 mil 141 millones; transferencias de capital Q346 millones e inversión financiera Q848 millones.

Finalmente, para el servicio de la deuda pública Q5 mil 754 millones que representa 22.9% y los rubros son amortizaciones Q1 mil 49 millones y para intereses, comisiones y otros gastos Q4 mil 705 millones.

Deuda versus PIB

Una de las variables, es que el endeudamiento de préstamos externos y bonos versus PIB en 2024 fue de 26.4% siendo menor al 27.2% del 2023; al 29% del 2022; 30.6% del 2021 y 31.5% del 2020, que fueron influenciados por la emergencia sanitaria.

Es decir, se tuvo que recurrir a deuda pública para afrontar en ese momento la crisis y que el indicador debería regresar a su tendencia normal. Solo en 2025, se volvió a incrementar la contratación de nueva deuda.

¿Cuál es la lectura?

Para el economista Maynor Cabrera, de la Fundación Economía para el Desarrollo (Fedes), declaró que en general, el reporte muestra que la deuda pública creció en términos absolutos el año pasado en Q8 mil 748 millones superior a los Q7 mil 820 del 2023, aunque a una menor velocidad; es decir 3.6% 2024 versus 3.9% el año previo.

Explicó que el saldo como proporción del PIB bajó al 26.4% del PIB y creció más la deuda externa que la interna.

Por otro lado, consideró que, el servicio de la deuda aumentó debido a que la tasa de interés promedio es más elevada para todos los tipos de deuda, sobre todo para la externa, que, si bien en promedio sus tasas son más bajas, fue la que aumentó más. “De hecho, el promedio de la tasa de los eurobonos es el más alto desde el año 2015”, apuntó. Y esto se explicaría, entre otros factores, por tasas de interés más altas a nivel internacional.

A su juicio hay una ligera mejora en el indicador de saldo total respecto al PIB, mientras que el endeudamiento a ingresos totales -el cual refleja mejor el riesgo de Guatemala, por sus bajos ingresos fiscales- se mantuvo constante.

¿Qué significa?

El aumento registrado en el reporte del Minfin no hay que verlo solamente por el lado del monto en quetzales, sino que hay que considerar el tamaño de la economía y la capacidad de darle servicio a la deuda. Sin embargo, según analista es importante también ver las tendencias y el contexto.

Por una parte, las tasas internacionales están más elevadas que hace cinco años y aún no es del todo claro a qué velocidad van a bajar. Y, por otro lado, es importante que los ingresos tributarios sigan creciendo y que la economía mantenga su dinámica y que ojalá mejore sus tasas de crecimiento.

Esto en conjunto con aumentos en los cupos de deuda, puede afectar o no a la economía. Cita como ejemplo, que el monto en quetzales no nos dice tanto si no lo contrastamos con la evolución de la economía o de los ingresos fiscales.

Recordó que, si los Q231 mil millones del 2024 al comparar con el PIB muestra una leve mejoría, pero que, al contrastar con los ingresos tributarios, significa que terminamos igual que en 2023.

Los riesgos para el 2025

En el mapa, hay distintos riesgos para este año. Cabrera remarcó que lo principal es que la deuda aumente con mayor velocidad. Y, de hecho, con la aprobación del presupuesto implica una mayor velocidad en el endeudamiento.

Además, reiteró que el pago de intereses es más elevado que en años anteriores y no está claro si va a disminuir.

“El resultado del primer año de gobierno denota que la ejecución del presupuesto estuvo por debajo de lo proyectado e incluso por debajo de los ingresos percibidos. Es previsible que la administración pública aumente su capacidad de ejecutar fondos y que las presiones por cumplir con objetivos presionen el gasto al alza”, remarcó.

Insistió, que el presupuesto multianual, plantea que el endeudamiento será de 29.6% del PIB durante el último año del mandato de Arévalo; sin aumentar la capacidad financiera del gobierno en términos de una mejor recaudación fiscal y de una mayor eficiencia gubernamental, podría plantear riesgos hacia futuro.

Pago de intereses

Fredy Gómez, director de la firma consultora Cardinal y exfuncionario del Minfin, coincide en que habrá una aceleración en el monto de la colocación en la cual tiene dos efectos: el positivo es que habrá financiamiento para los distintos proyectos y el negativo, lo ideal es que el endeudamiento le brinde una importancia interna para desarrollar el mercado de capitales sobre todo para el pequeño inversionista.

En los últimos años se ha priorizado la colocación externa, que es más fácil colocar los bonos para obtener más inmediato los recursos.

También advierte que por la colocación del monto de los Q25 mil millones, alrededor de Q1 mil millones se tendrían que comenzar a liquidar en 2026 solo por intereses, que es una cantidad fuerte.

“En un país necesitado como Guatemala pagar Q1 mil millones de interés, y es un tema que vale la pena estudiar y no se está aprovechando una mayor recaudación”, aseguró.

Actualmente hay una formalización por lo que está moviendo el ingreso de remesas familiares a la economía, y debe ser fuerte para aumentar los ingresos tributarios.

Concluyó que los números aún están aceptables para la solidez de la deuda, sin embargo, el servicio de la deuda ya es demasiado alto que debe gestionarse.