Contribuyentes han pagado impuestos de más y este es el mecanismo que se utiliza para devolverlos

Las resoluciones de devolución de impuestos en trámite en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) alcanzaban ese porcentaje —48.66%—, por un monto de Q498.35 millones. La proyección oficial establece una liquidación total de Q1 mil 024 millones.

Cada expediente de reclamo debe seguir un procedimiento establecido, y, según la actualización en la página oficial del Minfin, hay registrados 1 mil 004 contribuyentes.

El monto pendiente por devoluciones se mantiene en promedio en comparación con años anteriores: en 2021 fue de Q1 mil 93 millones; en 2022, Q1 mil 309 millones; en 2023, Q1 mil 418 millones, y en 2024, Q1 mil 316 millones.

En cuanto a lo pagado en resoluciones, las cifras oficiales indican que en 2021 se devolvieron Q81.49 millones; en 2022, Q171.49 millones; en 2023, Q371.5 millones, y en 2024, Q470.96 millones.

¿En qué consiste la devolución?

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, explicó en conferencia de prensa que este es un mecanismo que ajusta la SAT y que “desde el Minfin se deben devolver impuestos a entidades que han hecho pagos adicionales o extra, relacionados con contribuyentes exentos del impuesto al valor agregado (IVA). Todo esto constituye una presa de recursos que se ha mantenido como necesidad dentro de la ejecución de cada uno de los impuestos”.

Aclaró que se ha cumplido con estas devoluciones y que para el 2026 se programó un presupuesto de Q1 mil millones para entregar los montos pendientes a los contribuyentes.

Hasta el 15 de septiembre, se habían entregado Q498.35 millones, y se buscan mecanismos para agilizar aún más la devolución de estos impuestos a los tributantes. La presa identificada es de Q1 mil 24 millones.

“Es de interés que estos recursos no estén ociosos y puedan retornar a la economía, que sirvan como capital de trabajo para quienes han hecho el esfuerzo de emprender, exportar y generar actividad económica”, apuntó Menkos.

Una de las aspiraciones, explicó, es cerrar con saldo cero los expedientes en trámite de pago.

Por impuesto

En cuanto a los expedientes en análisis de resolución por parte de la SAT, 506 corresponden al IVA y 378 al impuesto sobre la renta (ISR), lo que suma 884 gestiones, equivalentes al 88% del total. Es decir, nueve de cada 10 trámites de devolución corresponden a esos dos impuestos.

El 73% de los expedientes son de personas jurídicas (empresas), y el 27%, de personas individuales.

Para otros impuestos hay 80 gestiones, según las estadísticas oficiales; tres corresponden al servicio aduanero y una, a interés más impuesto.