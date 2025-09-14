Designan a titulares de las intendencias de Fiscalización y Asuntos Jurídicos en la SAT

El equipo de intendencias del administrador tributario se completó recientemente con la designación de nuevos funcionarios cercanos al superintendente, quienes fueron propuestos al Directorio.

Lisbeth del Rosario Ríos Ardón ocupará la Intendencia de Fiscalización, mientras que Sara Marina Spennemann Gramajo asumirá la Intendencia de Asuntos Jurídicos, cargos que estaban vacantes tras la separación de los anteriores titulares: Óscar Hernández y Óscar Perdomo, respectivamente.

Estos son los únicos cambios conocidos hasta ahora en las intendencias.

Ríos Ardón, quien ocupaba de forma interina la Intendencia de Fiscalización, fue confirmada en el cargo. Anteriormente se desempeñó como gerente de Contribuyentes Especiales Grandes.

Spennemann Gramajo ha ejercido diversos cargos públicos y es cercana al superintendente Ovalle.

La Intendencia de Fiscalización tiene como objetivo llevar a cabo procesos de fiscalización de oficio y realizar ajustes a contribuyentes que enfrentan inconsistencias con el fisco. Por su parte, la Intendencia de Asuntos Jurídicos está encargada de representar a la SAT ante instancias judiciales, administrativas y otros organismos, así como de defender sus intereses en litigios, demandas, recursos legales y otros procedimientos.

Los puestos que aún permanecen vacantes en la SAT son la Intendencia de Atención al Contribuyente y la Gerencia de Asuntos Internos, cargo que ocupaba José Rolando Portillo, ahora viceministro de Gobernación.

También están pendientes las designaciones en las gerencias de Contribuyentes Especiales Grandes y Contribuyentes Especiales Medianos.

Para este ejercicio fiscal, la SAT tiene una meta de recaudación de casi Q110 mil millones, que financia el presupuesto estatal.

Organización

Este es el equipo de intendencias que conforma la administración de Werner Ovalle al frente de la SAT: