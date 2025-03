Planilla IVA-FEL: razones por las que la devolución del ISR no coincide con el cálculo en la Agencia Virtual SAT

Muchos contribuyentes se preguntan por qué la devolución del ISR no coincide con la planilla IVA-FEL. Conozca las principales razones y cómo prepararse para el próximo año.

Algunos contribuyentes se preguntan por qué la devolución del ISR (Impuesto Sobre la Renta) calculada al presentar la planilla IVA-FEL no coincide con el monto recibido a finales de febrero por parte de su empleador. Aunque este proceso parece sencillo, existen varios factores que pueden afectar la devolución esperada.

Antes de profundizar en las causas, es clave recordar que la devolución del ISR solo aplica si el contribuyente presentó su planilla IVA-FEL durante el período habilitado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que comprende del 1 al 15 de enero de cada año.

A pesar de que existe un mecanismo para presentar denuncias en caso de inconformidades, es fundamental conocer los posibles escenarios que explican por qué no se recibió la cantidad esperada y si corresponde o no interponer una reclamación.

A continuación, se detallan los posibles escenarios por los que un contribuyente no obtuvo la devolución del ISR conforme a su cálculo y qué acciones tomar para corregirlo en futuras declaraciones.

1. Ingreso anual menor a Q60 mil

Uno de los requisitos principales para aplicar a la devolución del ISR mediante la planilla IVA-FEL es contar con un ingreso anual superior a Q60 mil, incluyendo prestaciones como aguinaldo, Bono 14, bonificación incentivo, horas extra y cualquier otra bonificación.

Esto significa que quienes perciben únicamente el salario mínimo, sin ingresos adicionales, no cumplen con el umbral requerido para obtener la devolución del ISR.

En algunos hogares donde varias personas trabajan, es común que uno de los integrantes centralice las compras facturadas a su NIT con el objetivo de alcanzar el monto necesario para aplicar al crédito fiscal del IVA. Sin embargo, esto solo será efectivo si ese miembro supera los Q60 mil anuales en ingresos.

2. RTU desactualizado

Otro motivo frecuente es no tener actualizado el Registro Tributario Unificado (RTU). Para optar a la devolución del ISR, el contribuyente debe:

Contar con usuario activo en la Agencia Virtual SAT.

Mantener actualizado su RTU bajo el régimen de asalariado.

Si el RTU no está al día o el régimen no es el correcto, aunque las facturas aparezcan registradas, el sistema no permitirá la presentación de la planilla IVA-FEL.

3. Cambio de empleo durante el año

Cuando un contribuyente cambia de trabajo dentro del mismo período fiscal, es el nuevo empleador quien debe presentar la planilla y realizar la liquidación correspondiente.

Esto puede generar diferencias entre el cálculo personal del contribuyente y la devolución realizada por el patrono, debido a que el ISR pagado en el empleo anterior no se toma en cuenta para la liquidación final del nuevo empleador.

Por ejemplo, si al presentar la planilla el contribuyente estimó que recibiría una devolución de Q300, pero su patrono le devolvió menos, probablemente se deba a que solo se consideraron los ingresos y retenciones del trabajo actual.

Responsabilidades clave en el proceso de devolución del ISR

Tanto el contribuyente como el patrono tienen responsabilidades fundamentales para garantizar que la devolución del ISR se realice de forma correcta y dentro de los plazos establecidos.

Obligaciones del contribuyente

Solicitar siempre facturas a su nombre y con su NIT para sustentar el crédito fiscal del IVA.

Presentar la planilla IVA-FEL dentro de los primeros 10 días hábiles de enero de cada año, según establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Obligaciones del patrono

El empleador tiene a su cargo la proyección del ISR de cada colaborador, en función de su salario, y debe:

Calcular y retener mensualmente el ISR correspondiente.

Actualizar las proyecciones cuando hay cambios de salario, pago de horas extra u otros ingresos.

Realizar la liquidación anual del ISR al cierre del ejercicio fiscal.

¿Qué hacer para aprovechar la devolución del ISR en la planilla IVA-FEL 2025?

Conocer estos aspectos es fundamental para que el contribuyente evalúe si le conviene solicitar facturas con su NIT y así aprovechar la presentación de la planilla IVA-FEL 2025.

Mantener una cultura tributaria responsable y cumplir con los requisitos establecidos por la SAT permitirá no solo optar a la devolución del ISR, sino también evitar inconvenientes durante el proceso de liquidación anual.

Ahora que ya conoce los posibles escenarios y las acciones preventivas, es momento de organizar sus documentos y estar preparado para el próximo período fiscal.