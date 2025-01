“El trabajo ha sido desgastante”, dijo el jefe de la SAT, quien evalúa postularse a un nuevo periodo

Este lunes 20 de enero el actual titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Marco Livio Díaz Reyes, presentó su informe al Directorio que deberá evaluarlo sobre su gestión en materia de recaudación tributaria durante el 2024 y se decidirá su permanencia en el puesto.

La decisión sobre la continuidad del superintendente en el cargo, como indica la ley, se fundamentará en cuanto a su desempeño y al cumplimiento de las metas de cobranza de impuestos y deberá ser conocida, entre el martes 28 o jueves 30 de enero, por parte de los miembros que integran el Directorio, se informó este martes durante el evento “Rendición de Cuentas” en la cual el superintendente presentó los diferentes indicadores.

Durante el evento, que se extendió por casi dos horas en un hotel de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, se dieron a conocer que en 2024 se logró una recaudación tributaria de Q102 mil 757 millones durante el ejercicio fiscal 2024, que supone un crecimiento del 8.1% con respecto al 2023 o sea más Q7 mil 730 millones.

La carga tributaria con respecto al PIB se ubicó en 11.8% en 2024.

Esta será la última evaluación como superintendente durante el mandato de Díaz Reyes y que cumplió con los cinco años consecutivos en el cargo, ya que asumió en abril del 2020 (durante la pandemia) y que concluye por ley el próximo 16 de abril.

“Después de esa evaluación; si tengo que evaluar si me postulo a otro periodo. Hay días que digo que sí; pero hay días que digo que no. Hay un trabajo intenso que me ha desgastado físicamente, pero estamos evaluando la postulación”. Marco Livio Díaz Reyes, superintendente

Durante la actividad presentó los indicadores desde el 2020 al 2024, y aseguró que logró una recaudación adicional de Q45 mil millones, así como unos Q11 mil millones en devolución de crédito fiscal a los contribuyentes que tienen el beneficio durante su gestión.

Antes de ser nombrado titular de la SAT, Díaz Reyes, fue viceministro de Finanzas durante la administración del expresidente Álvaro Colom Caballeros (2008-2012).

Analizará postularse

Díaz Reyes, indicó que está a la espera de lo que pueda resolver el Directorio que lo integra el ministro de Finanzas Jonathan Menkos Zeissig y los directores Adriana Estévez Clavería y Julio Otoniel Roca Morales.

Estévez Clavería participará por tercera ocasión consecutiva en evaluaciones, destituciones y elección de los titulares que han ocupado la jefatura de la SAT desde Juan Francisco Solorzano Foppa, Abel Cruz Calderón y Marco Livio Díaz Reyes, mientras que Roca Morales fue elegido por el presidente Bernardo Arévalo en diciembre pasado.

“Después de esa evaluación; si tengo que evaluar si me postulo a otro periodo. Hay días que digo que sí; pero hay días que digo que no. Hay un trabajo intenso que me ha desgastado físicamente, pero estamos evaluando la postulación”, declaró el superintendente al ser consultado.

La convocatoria pública para los profesionales de la Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas para el proceso de elección del nuevo superintendente, según Díaz Reyes, deberá realizar el Directorio a mediados de febrero.

“La convocatoria aún no se ha agendado en las reuniones del Directorio”, expresó el funcionario, ya que actúa como secretario.

Principales avances

En la actividad a la cual asistieron funcionarios de gobierno, cuerpo diplomático, empresarios, académicos, abogados y contadores públicos y auditores, el superintendente enlistó varios avances en las diferentes intendencias.

Por ejemplo, dio a conocer la arquitectura del gobierno de datos con la cual la Intendencia de Recaudación hace los diferentes procesos y filtros en la cobranza de impuestos por medio de herramientas electrónicas con los diferentes modelos y diagramas.

En la Intendencia de Fiscalización, la analítica y desarrollo de modelos de riesgos; los análisis y selección de casos para fiscalización y la programación de las ejecuciones de las acciones.

Entre las métricas presentadas en la Intendencia de Asuntos Jurídicos, fueron las siguientes:

92% de efectividad en sentencias penales favorables a SAT en delitos del régimen aduanero y resistencia a la acción fiscalizadora.

75% Resolución extrajudicial del conflicto tributario en el área económico coactivo.

74% en efectividad de sentencias favorables a SAT en materia de casaciones.

70% en efectividad de sentencias favorables a SAT en amparos promovidos en única instancia.

70% en efectividad general procesal en sentencias favorables (regímenes: tributario y aduanero).

El cobro judicial por medidas administrativas en 2024 ascendió a unos Q416 millones. Además, en 2024 la devolución del crédito fiscal fue de Q2 mil 592 millones.

En tanto que, en la Intendencia de Aduanas, se presentó la Ventanilla Única Marítima (Vumar) y el control de las zonas primarias. Así como la actualización del estudio que se refiere al tiempo promedio de despacho en las aduanas áreas y terrestres.

Finalmente hubo 2 mil 735 conciliaciones por resolución de conflicto tributario que logró un recaudo de Q846 millones con los contribuyentes.