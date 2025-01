Pagar y obtener papeles en línea: Gobierno está atrasado en digitalización total de servicios al ciudadano

La digitalización de trámites, obligatoria para todas las entidades del Estado, podría terminarse en tres meses, según Edie Cux, director ejecutivo de la GAE. No obstante, no todos los acuerdos gubernativos han sido aprobados, lo que imposibilita tener las gestiones disponibles para el público.

En aproximadamente tres meses, los trámites digitales de todas las entidades podrían estar disponibles al público, señaló Edie Cux, coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), esto a partir de que, según Cux, una cantidad significativa de trámites ya cuentan con sus sistemas desarrollados. No obstante un punto de atraso podría ser la publicación de todos los acuerdos gubernativos de los ministerios, puesto que no todos han sido aprobados, según explicó Ana Paola García, jefe de incidencia para la Dirección de Relaciones Institucionales de Agexport.

En agosto de 2024, venció el plazo dado por el Decreto 5-2021 de Digitalización y Simplificación de Trámites para que las entidades ingresaran en línea la totalidad de sus servicios. Sin embargo, cinco meses después de la fecha límite establecida por la ley, aún no se ha logrado la meta del 100% de digitalización.

A pesar de los contratiempos de diversos ministerios como el Ministerio de Salud (MSPAS), Cux espera lograr, en abril, contar con todos los trámites de manera digital: “Para cumplir con el 100% hacen falta unos tres meses, para ello tomando en cuenta los marcos normativos”. Esto último debido a que, según el director de la GAE, es uno de los puntos por los que algunas entidades —que no cuentan con uno—, no han podido avanzar.

Por ejemplo, el Comité de Digitalización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), asegura que el usuario externo podría realizar el 100% de los servicios que se prestan hasta finales del 2025. Este podría ser el caso de otros Ministerios, debido a que los acuerdos gubernativos son parte esencial para finalizar con la digitalización, mas la aprobación de los mismos ha resultado un proceso lento, según García: “Se volvió un cuello de botella la aprobación de los acuerdos gubernativos”.



Otro punto es que, para identificar un trámite que se pueda llamar 100% digital, debe contar con características como pasarelas de pago electrónicas e interoperabilidad.

Para Ana Isabel Antillón, coordinadora del Eje de Certeza Jurídica de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, una digitalización efectiva necesita de interoperabilidad entre todos los sistemas. “Al final, a donde tendríamos que llegar es a que haya una carpeta del ciudadano en donde se encuentre toda la información del usuario, no links distintos por cada institución”, aclaró Antillón.

Brecha por cubrir

Según Cux, alrededor de 1 mil dos trámites ya cuentan con un desarrollo de sistema, lo cual el director de la GAE calificó como “un avance significativo”. Además de esto, argumentó que algunos ministerios, optaron por publicar trámites de manera digital independientemente de los marcos normativos y esperar a que se aprueben más adelante.

Según el Marn, actualmente el usuario externo puede realizar más del 80% del inventario de los servicios en línea. No obstante, ese no es el caso de todos los ministerios. García mencionó entidades como el Ministerio de Salud o el Conap como entes que han resultado lentos en la creación de sus plataformas. Al mismo tiempo, los ministerios que sí cuentan con dichas plataformas culminadas, no deberían publicar por a la falta de los acuerdos gubernativos.

Un problema de la falta de digitalización, según García es que, debido a la falta de cobros en los trámites no digitalizados, es que varias empresas han decidido meter sus trámites sin debida supervisión, lo que ha resultado en la saturación de las respectivas colas de los ministerios y desembocando en tiempos más extendidos.

Interoperabilidad

“Incluso yendo más allá, hemos estado trabajando en una estrategia de temas de interoperabilidad, gobernanza y protección de datos, eliminando el uso de papel”, señaló Cux, las cuales son propuestas más allá de la digitalización de trámites, según el director de la GAE.

El Comité de digitalización del Marn aseguró que están buscando generar conexiones interinstitucionales con entidades como el Renap y/o la SAT, para poder realizar el intercambio de información y optimizar de mejor manera los procesos mediante autocompletados de información general en los formularios.

Por otro lado, sobre temas de pasarelas de pagos, Cux argumentó que los sistemas tienen contemplados esos módulos, puesto que, según el director de la Gae, ese era un estándar que se definió desde la Comisión. “Que no sean solo los formularios, sino que contengan puntos como la firma electrónica avanzada, sistemas de pago, entre otros”, mencionó Cux, quien añadió que varias entidades lograron convenios con las entidades bancarias para facilitar la creación de dichas pasarelas.