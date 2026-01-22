Coincon reporta Q727 millones en decomisos y ajustes por propiedad intelectual en el 2025

Los decomisos, ajustes técnicos y acciones por propiedad intelectual sumaron Q727 millones, lo que representó un incremento del 33% en comparación con el 2024, según el informe de cierre de Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon).

Los indicadores reflejan el esfuerzo conjunto de instituciones del sector público y privado en el combate al contrabando y la defraudación aduanera. En estas acciones también participan agencias de Estados Unidos.

El monto supera los Q547 millones alcanzados en el 2024, según cifras oficiales.

Contrabando técnico sigue al alza

Al hacer el desglose por cada una de las áreas, se determinó que el contrabando técnico sigue predominando. Para este tipo de contrabando se identificaron tipologías recurrentes, y se mantiene un programa de gestión de riesgos.

En medidas y ajustes en aduanas, el monto alcanzó Q557 millones, lo que representó un incremento del 27% respecto del 2024, cuando fue de Q438 millones.

El superintendente Werner Ovalle Ramírez y el intendente de Aduanas, Edwin Curtidor, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), explicaron que persiste el uso de documentos falsos para disminuir el valor declarado de las mercancías al momento de la importación.

Otra modalidad es alterar la cantidad de mercancías declaradas: por ejemplo, consignar “docena” cuando en realidad es “unidad”, con el fin de modificar los valores, así como la clasificación arancelaria, para reducir y evadir el pago real de los derechos arancelarios a la importación (DAI).

Las tipologías más frecuentes durante el 2025 fueron: la subvaloración de mercancías, la clasificación errónea mediante el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y la aplicación indebida del trato preferencial. Estos son los principales focos de la gestión de riesgos aduanera.

“Un 27% es bastante alto, y esperamos en los próximos meses la presentación de un nuevo modelo de despacho aéreo y marítimo que va a coadyuvar estos esfuerzos”, afirmó Ovalle Ramírez.

Los sectores que salen más afectados por el contrabando son comercio, textiles, confecciones, y calzado, según datos de la Coincon. (Foto Prensa Libre: Cortesía SAT).

Suben a Q119 millones los decomisos aduaneros

En cuanto al valor en aduana de las mercancías decomisadas, el monto alcanzó Q119 millones, es decir, un 25% más en comparación con los Q95 millones del 2024.

Los cinco sectores principales fueron: comercio, con Q65 millones; textiles, confecciones y calzado, Q37 millones; farmacéutica, Q6 millones; recursos forestales, Q3.6 millones; alimentos procesados, Q2.3 millones, y bebidas, Q1.1 millones.

En términos porcentuales, comercio representó el 54% y textiles, confecciones y calzado, el 31%.

En cuanto a los decomisos por propiedad intelectual, el valor en aduana alcanzó Q53 millones en 192 casos, lo que representó un incremento del 280% respecto del 2024, cuando se reportaron Q14 millones en 82 expedientes.

La mayoría de las incautaciones se realizaron en la aduana Puerto Quetzal (53%), seguida por la Aduana Central (27%) y el Exprés Aéreo (14%).