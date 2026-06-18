SAT y Banguat presentan las bases macrofiscales para elaborar el presupuesto del 2027

Las condiciones macrofiscales para la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el 2027 fueron presentadas por el Banco de Guatemala (Banguat) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que expusieron un escenario de crecimiento económico estable y mayores ingresos.

Una de las variables expuestas durante el taller de presupuesto abierto fueron las condiciones externas, sobre todo por la situación geopolítica internacional y los anuncios sobre los acuerdos alcanzados, explicaron las autoridades monetarias.

También se presentó el marco fiscal de mediano plazo, mientras se continua con el proceso de la planificación del gasto público para el siguiente año, así como la construcción de los techos indicativos para los diferentes ministerios para cubrir sus necesidades presupuestarias.

El Ministerio de Finanzas, tiene hasta el 2 de septiembre para presentar el proyecto de presupuesto al Congreso de la República que deberá conocerlo, por lo que se está en la etapa de formulación.

Definen bases del presupuesto 2027

Érick Echeverría Mazariegos, intendente de Recaudación de la SAT, declaró que, en el escenario tributario y con las variables económicas proyectadas, la recaudación alcanzaría unos Q131 mil 635 millones, cifra que fue presentada durante la sesión de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP).

Para alcanzar ese monto, remarcó el intendente, ya está establecida una ruta para estas proyecciones, con lineamientos estratégicos y objetivos de recaudación.

Entre estos mencionó el cumplimiento voluntario, la gestión de riesgos, la transformación digital, la facilitación del comercio y el fortalecimiento institucional como ejes del plan operativo para el 2027.

Explicó que durante el taller de presupuesto se presentó la expectativa derivada de los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos e Irán, los cuales ahora conviven con las estimaciones de crecimiento económico en un entorno de incertidumbre, así como con las proyecciones de recaudación y los compromisos de cumplir con lo programado.

En la actividad, David Samayoa, director del Departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos del Banguat, explicó que para el 2027 se proyecta un crecimiento de la economía, medido por el producto interno bruto (PIB), de 4%, y para el 2026, de 4.1%.

En tanto, la inflación se proyecta en 4% para el 2027 y en 3.75% para diciembre del 2026.

Otras variables, como el tipo de cambio, las exportaciones, las importaciones, las remesas familiares, el crédito bancario al sector privado y la inversión extranjera directa, mantendrán un desempeño estable.

Prevén moderación de la recaudación

El intendente explicó las previsiones de recaudación para el segundo semestre del 2026, período en el que se pondrá en marcha la consolidación de algunos elementos específicos, sobre todo de gestión de modelos de riesgo, que también servirán para alcanzar la meta del 2027.

También se implementarán las plataformas de factura electrónica, no solo desde la perspectiva de control, sino para facilitar los procesos y generar mayor eficiencia en el sistema tributario.

La meta para el 2026 es de Q119 mil 818 millones.

De enero a mayo, la recaudación registró un crecimiento de 8%; sin embargo, para el segundo semestre se proyecta una moderación debido a la normalización de factores del contexto externo, como el precio internacional del barril de petróleo y el tipo de cambio, entre otros.