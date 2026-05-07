Régimen especial deberá declarar en Agencia Virtual desde junio: 10 cambios que deben aplicarse desde mayo

A partir del 2 de junio de 2026, los contribuyentes bajo regímenes especiales deberán presentar sus declaraciones tributarias exclusivamente por medio de la Agencia Virtual de la SAT, dejando atrás el uso de Declaraguate para varios formularios.

Aunque actualmente algunos formularios aún pueden gestionarse en ambas plataformas, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) confirmó que el uso del portal tradicional será eliminado de forma progresiva durante este año.

El cambio forma parte de la modernización tributaria y busca integrar información en tiempo real para facilitar controles y cruces fiscales.

Formularios que dejarán Declaraguate en junio de 2026

La SAT informó que cinco formularios pasarán a utilizarse únicamente desde la Agencia Virtual:

SAT-1311 Formulario Declaración de ISR Opcional Mensual

SAT-1361 Formulario Declaración ISR Trimestral

SAT-1411 Formulario Declaración de ISR Anual

SAT-2237 Formulario Declaración de IVA General

SAT-1608 Formulario Declaración de Impuesto de Solidaridad (ISO)

Fechas clave de la migración Declaraguate hacia Agencia Virtual

La transición hacia la nueva plataforma se realizará en dos etapas:

2 de junio de 2026: será obligatorio para 6,438 contribuyentes especiales (grandes y medianos).

1 de septiembre de 2026: aplicará a 310,499 contribuyentes del régimen general del IVA.

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Lo que debe revisar antes del 2 de junio

Más allá del cambio de plataforma, especialistas recomiendan comenzar la adaptación desde mayo para evitar problemas al cierre del primer período obligatorio.

Durante un conversatorio con el experto Oscar Chile Monroy, surgieron las principales dudas y recomendaciones.

1. ¿Desde cuándo aplica realmente el cambio?

Chile Monroy aclaró que la obligación entra en vigor el 2 de junio de 2026, pero esto no significa que se declarará junio desde la Agencia Virtual. Lo que cambia es que las declaraciones correspondientes al mes de mayo ya deberán presentarse obligatoriamente en esa plataforma.

Es decir, junio marca el inicio del uso obligatorio del sistema, aunque los formularios que se presentarán serán los del período tributario de mayo.

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2. Verifique si ya tiene activa la Agencia Virtual

Uno de los principales riesgos es no contar con acceso habilitado. Muchas empresas y personas individuales aún no han completado el proceso.

La recomendación es activarla cuanto antes, ya que desde junio varios formularios solo estarán disponibles en ese sistema.

3. Revise si los datos de la SAT coinciden con su contabilidad

El nuevo sistema mostrará valores sugeridos según la información que la SAT ya posee, especialmente sobre:

Ventas

Compras

Débito fiscal

Si existen diferencias con los registros internos, la declaración podrá presentarse, pero el sistema generará alertas que podrían derivar en revisiones posteriores

4. Sugerencia de SAT no sustituye la responsabilidad del contribuyente

Chile Monroy insistió en que las declaraciones sugeridas o prellenadas por la SAT no deben asumirse automáticamente como correctas. Explicó que el sistema mostrará información basada en los registros que la administración tributaria ya posee, pero corresponde al contribuyente verificar si esos datos realmente coinciden con su actividad y con lo que legalmente puede declarar.

Ya sea que la sugerencia de la SAT sea mayor o menor, no quiere decir que sea mayor garantía. La mayor garantía es la revisión constante.

Advirtió que aceptar sin revisión los valores sugeridos no garantiza que posteriormente no exista una fiscalización o un requerimiento. Por ello, señaló que el contribuyente debe estar completamente seguro de la información que presenta, ya que la responsabilidad final de la declaración sigue siendo suya y no del sistema.

5. Consulte la plataforma con frecuencia

El especialista recomendó revisar la Agencia Virtual diariamente o, al menos, cada semana.

Esto permitirá detectar inconsistencias antes de la fecha límite de presentación, ya que la información será actualizada casi en tiempo real.

6. No espere al último día para declarar

Presentar la declaración al cierre del plazo puede generar complicaciones si aparecen diferencias con la información registrada por la SAT.

La recomendación es llegar a fin de mes con cifras conciliadas y respaldadas documentalmente.

7. Separe gastos personales y del negocio

Este punto afecta especialmente a personas individuales que utilizan un mismo NIT para actividades comerciales y gastos personales.

La SAT consolidará toda la información vinculada al NIT, por lo que facturas personales podrían reflejar créditos fiscales indebidos.

Se aconseja separar claramente compras empresariales y personales. Además, desde 2022, compras mayores a Q2,500 no pueden emitirse como consumidor final.

8. Autorice a su contador correctamente

Los contadores externos deberán contar con acceso a la Agencia Virtual para revisar información y preparar declaraciones.

El sistema permite asignar permisos específicos, perfiles delegados y bitácoras, sin compartir el control total de la cuenta.

9. Mantenga al día libros contables

El uso de Agencia Virtual no sustituye obligaciones existentes. Los libros de compras y ventas continúan siendo obligatorios y deben mantenerse actualizados.

10. Atención si declara sin movimiento

Incluso quienes presentan declaraciones en cero deben revisar sus registros.

Si existen servicios como energía eléctrica, agua o telefonía asociados al NIT, la SAT podría solicitar aclaraciones por posible actividad económica.

SAT tendrá mayor capacidad de fiscalización

Según lo expuesto en el conversatorio, la nueva plataforma permitirá detectar inconsistencias casi de inmediato.

Antes, una revisión podía tardar meses o años. Ahora, el monitoreo que realizará la SAT será más ágil, por lo que expertos recomiendan cambiar hábitos administrativos y mantener orden tributario constante.