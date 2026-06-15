Guatemala gestiona préstamo por Q3 mil 289 millones para responder a desastres naturales y emergencias climáticas

Guatemala ejecutó una solicitud de préstamo por US$430 millones, equivalentes a Q3 mil 289 millones, para enfrentar cualquier tipo de desastre natural. El financiamiento con la banca multilateral está pendiente de que el Ejecutivo lo envíe al Congreso de la República para su conocimiento.

Se trata de una operación de crédito público que ya culminó el proceso de dictámenes y opiniones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la Junta Monetaria (JM).

El expediente se encuentra en la Secretaría General de la Presidencia para ser trasladado al Legislativo y someterse a aprobación. Es decir, se encuentra en su última fase. Por tratarse de deuda soberana, debe ser conocido por el Legislativo.

La información oficial se dio a conocer ayer durante la presentación de las jornadas de presupuesto abierto para el 2027.

Guatemala busca crédito ante desastres

La operación consiste en una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT-DDO, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, con sede en Washington D. C.

Este mecanismo agrupa condiciones crediticias flexibles e inmediatas para acceder al monto aprobado, ya sea en su totalidad o de forma parcial por tramos, una vez ocurra un desastre natural y se declare estado de Calamidad.

Además, se explicó que, tras la aprobación del Congreso, los recursos podrían estar disponibles en un plazo de 24 horas ante una emergencia o catástrofe natural. El mecanismo ofrece condiciones favorables y también puede funcionar como un fondo rotatorio para cubrir eventualidades derivadas de fenómenos naturales.

De ser conocido y aprobado por el Congreso, esta sería la tercera ocasión en que Guatemala utiliza esta línea de crédito de emergencia. La primera fue por las lluvias y daños ocasionados por la tormenta tropical Agatha y la erupción del volcán de Pacaya a finales del 2010; la segunda, durante la emergencia sanitaria por covid-19 en el 2020.

Viviendas ubicadas en la comunidad El Manantial, San José, Escuintla, sufrieron inundaciones en su estructura. (Foto Prensa Libre: Cortesía Conred)

Crédito respaldaría respuesta a desastres

El subsecretario de Segeplán, Hugo Allan García Monterrosa, a cargo del área de Análisis Estratégico de Desarrollo, explicó el fundamento de esta operación de crédito al ser consultado sobre los efectos que podrían tener el cambio climático y la prolongación de la sequía asociada al fenómeno de El Niño a finales de año y en el 2027, así como la reacción del Gabinete de Gobierno.

El funcionario aseguró que los choques climáticos tienden a tener dos efectos principales: una ralentización del crecimiento económico y, en algunos casos, una reducción de hasta 1% del producto interno bruto (PIB). Esto impacta la actividad productiva y los ingresos, lo que significa menos recursos para responder a las emergencias.

“Hemos preaprobado un préstamo diferido para casos de emergencia que permitiría contar con recursos líquidos para atender este tipo de catástrofes. Es la tercera operación de este tipo que se trabaja con el Banco Mundial”, enfatizó García Monterrosa.

El subsecretario indicó que el expediente de la operación de crédito público ya está listo para ser trasladado al Congreso de la República y conocido ante una eventual emergencia, lo que permitiría disponer de recursos líquidos para atender cualquier contingencia.

“Hemos preaprobado un préstamo diferido para casos de emergencia que permitiría contar con recursos líquidos para atender este tipo de catástrofes. Es la tercera operación de este tipo que se trabaja con el Banco Mundial”. Hugo Allan García Monterrosa, subsecretario Segeplán

Añadió que ya se cuenta con los análisis técnicos elaborados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) debido a la presencia de la tormenta tropical Cristina, así como para fenómenos de evolución lenta, como la sequía. Aunque sus efectos no son inmediatos, las comunidades afectadas resienten impactos en la producción de alimentos con repercusiones de largo plazo.

Al respecto, reiteró que se mantienen las alertas tempranas para actuar de mejor manera. Agregó que este asunto se ha abordado en el Gabinete General para que las instituciones incorporen en sus planificaciones lineamientos orientados a evitar que los efectos de estos fenómenos alcancen a la población, especialmente a la más vulnerable.

Impulsan apoyo monetario preventivo

El subsecretario también explicó que se trabajan iniciativas de transferencias monetarias condicionadas ante la ocurrencia de fenómenos naturales, con el fin de reducir sus efectos en la población.

Como ejemplo, indicó que, cuando se prevé el impacto de un fenómeno como la tormenta tropical Cristina, las comunidades podrían recibir una transferencia monetaria antes de que ocurra la emergencia. De esa manera, contarían con recursos para atender sus necesidades inmediatas, ya que los costos de respuesta aumentan de forma considerable después del evento.

Agregó que el proyecto ya se encuentra en desarrollo y que se dispone de modelos para ejecutarlo de manera piloto en las comunidades beneficiarias.

El apoyo, explicó, se canalizaría por medio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El monto sería de Q500, aunque dependería del fenómeno que se presente. Recordó que durante la pandemia los aportes oscilaron entre Q3 mil y Q6 mil, distribuidos en varios meses, según la magnitud de la emergencia y con base en cálculos técnicos.