Conred prepara alerta institucional ante posibles efectos de El Niño y la prolongación de la sequía

Los lineamientos incluyen una alerta institucional para el Gobierno central, regional y local, así como para otros actores de los sectores público y privado.

Para ello, se desarrollan acciones de acuerdo con las funciones de cada ministerio e institución pública, con el fin de establecer los parámetros de respuesta ante la alerta. Estas pueden declararse a escala regional, departamental o municipal.

Además, ya se identificó un grupo de 123 municipios con mayor vulnerabilidad, explicó la secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes Cruz, a diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso.

La alerta amarilla se declara cuando existen indicios de una amenaza que podría afectar a la población.

Otra de las preocupaciones expuestas durante la citación es la temporada de incendios forestales, debido a la ausencia de lluvias. Actualmente se reportan siniestros en Guatemala, Zacapa, Chiquimula y Petén, los cuales son atendidos por las autoridades.

Por otro lado, Ogaldes Cruz explicó que una canícula prolongada —pausa extendida de lluvias durante la temporada— no excluye la posibilidad de fenómenos como tormentas tropicales, tal como ocurrió con Eta e Iota en el 2020, cuando se registraron bajo condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

“Estamos planteando que se presenten las acciones anticipatorias por parte de cada uno de los ministerios, para contar con la propuesta y elevarlo a nivel del presidente de la República de las diferentes acciones que se van a llevar a cabo”, puntualizó.

Citó como ejemplo que el Ministerio de Salud desarrolla una campaña masiva de vacunación contra el sarampión, mientras que durante esta época también aumentan los casos de enfermedades gastrointestinales.

La funcionaria remarcó a los diputados que las mayores preocupaciones por la prolongación de la sequía se concentran en enero, febrero y marzo del 2027, debido a que el fenómeno de El Niño podría presentarse en septiembre de este año.

Las coordinaciones con otras instancias incluyen al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), con el objetivo de incorporar medidas para atender los efectos de la prolongación de la sequía.

El documento para la declaratoria se presentaría entre esta y la próxima semana.

Según la Conred, las mayores preocupaciones por la prolongación de la sequía se concentran en enero, febrero y marzo del 2027, debido a que el fenómeno de El Niño podría presentarse en septiembre de este año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Afina medidas preventivas

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura Ruiz, declaró que existe preocupación por el impacto que podrían tener los precios del petróleo, el fenómeno de El Niño y las condiciones climáticas.

Según explicó, esa cartera ya aborda la situación, especialmente ante la posibilidad de una reducción en la generación de electricidad que pueda repercutir en las tarifas y en los subsidios, aspecto que fue aclarado a los diputados.

“Esperamos afrontar esta crisis sin necesidad ninguna de tener recortes de energía y sin impactar la tarifa”, remarcó el ministro.

El plan está actualizado para atender eventos imprevistos y ya se adoptan las medidas preventivas correspondientes.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura Ruiz, expresó preocupación por los efectos que podrían tener el aumento de los precios del petróleo, el fenómeno de El Niño y las condiciones climáticas. (Foto Prensa Libre: Cortesía INDE)



Preocupan sequía y combustibles

El diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, explicó que esperan conocer el plan de contingencia para afrontar la crisis climática y las medidas específicas que se implementarán.

“No pareciera que el Gobierno considere que esta es una crisis importante. Consideren las medidas estratégicas”, apuntó el diputado al referirse a las acciones que pueden impulsarse desde la perspectiva de las finanzas públicas.

Las mayores preocupaciones por la prolongación de la sequía se concentran en enero, febrero y marzo del 2027, debido a que el fenómeno de El Niño podría presentarse en septiembre de este año.

En una serie de publicaciones de Prensa Libre sobre los escenarios económicos del 2026, divulgadas en mayo último, un panel de analistas advirtió que Guatemala enfrenta presiones económicas derivadas del conflicto geopolítico internacional, las condiciones climáticas y el alza de los combustibles.

Aunque Guatemala mantiene una posición relativamente moderada frente al conflicto geopolítico internacional, este ha provocado cambios abruptos en las previsiones macroeconómicas, cuyos efectos podrían concretarse en el 2027.

El aumento del precio internacional del barril de petróleo, derivado del conflicto geopolítico, junto con los eventuales efectos del fenómeno de El Niño, son factores de preocupación cuyos impactos podrían acentuarse a finales de este año y durante el 2027.

También se prevé un incremento en productos como los fertilizantes, insumo utilizado en la producción agrícola. Este ajuste coincide con la posible prolongación de la sequía.

El 1 de mayo comenzó en Guatemala el ciclo agrícola, en coincidencia con el inicio de las lluvias en las distintas zonas productoras.