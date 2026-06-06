PMA destina US$1.4 millones para familias en Jalapa ante escasez de lluvia

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PMA destina US$1.4 millones para familias en Jalapa ante escasez de lluvia

Las acciones del PMA son anticipatorias, para atender a familias vulnerables en Jalapa.

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Las cosechas de milpa de maíz se han perdido, por lo menos el 50% de las cosechas sembradas a lo largo del corredor seco se han perdido, debido a la canícula la cual la sequía a dejado grandes perdidas en la agricultura del pais; Por ejemplo el cambio climatico a hecho que en otras comunidades lluvia, han provocado inundaciones como Panzos, Alta Verapaz, lo cual contribuyó que los ríos se desbordaran En la imagen , Martín Chocooj Ichj de Panzos Alta Verapaz,camina por donde los cultivos se perdieron debido a las lluvias. Foto: Edwin Bercián

La escasez de lluvia por el fenómeno El Niño puede impactar a familias en Jalapa, y el PMA trabaja en acciones anticipatorias para minimizar la afectación en los hogares. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Andrew Stanhope, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Guatemala, señaló que este año destinarán US$1.4 millones para apoyar a seis mil 700 familias en Jalapa, en previsión del impacto de una escasez de lluvia en los próximos meses, provocada por el fenómeno El Niño en el país.

Las acciones son anticipatorias para evitar el impacto que una eventual sequía pueda tener en la primera cosecha de granos básicos y afectar a los hogares que subsisten de la agricultura.

Stanhope mencionó que por décadas el apoyo humanitario llegaba cuando las poblaciones ya estaban en “crisis”; sin embargo, en los últimos años las intervenciones tienen un enfoque de atención temprana para preparar a las comunidades ante una potencial emergencia.

Las transferencias monetarias —se realizan a las amas de casa—, la creación de bancos de granos comunitarios y la capacitación en monitoreo climático son parte de las estrategias que implementa el PMA y que se trabajan en coordinación con el Gobierno central y local. Estas acciones se ponen en marcha cuando se identifica a poblaciones vulnerables a cualquier evento extremo; en este caso, por la falta de lluvia que afectará los cultivos.

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Jalapa fue identificado como uno de los departamentos con alto riesgo de afectación por sequía, y el trabajo que ahora realiza el programa es detectar a las familias más vulnerables para atenderlas cuanto antes. El año pasado, las intervenciones se focalizaron en Chiquimula.

Plan de cinco años

En marzo pasado, el PMA puso en marcha el plan 2026-2030 en Guatemala, enfocado en pilares como la atención a poblaciones afectadas por crisis, como desastres naturales, pero también en fortalecer la resiliencia de las comunidades para que puedan sobreponerse ante cualquier emergencia.

“La idea es asistir a las mismas poblaciones que sufren impacto y fortalecer su resiliencia, con una visión de largo plazo y sostenibilidad”, señaló Stanhope.

De esa cuenta, el nuevo plan estratégico del PMA contempla trabajar con asociaciones de productores y cooperativas para elevar su nivel de organización y producción, y apoyarlos para que tengan acceso a mercados públicos y privados.

Para implementar el plan de cinco años en Guatemala, el PMA tiene un presupuesto planificado de US$250 millones.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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