Mercado laboral se mantiene estable en Guatemala, pero dos amenazas afectarían al área rural

Guatemala completó un año de información actualizada sobre el mercado laboral con los resultados del último trimestre del 2025 de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (Eneic), publicados en abril pasado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque la información es preliminar, los cuatro trimestres del estudio permiten identificar una tendencia en la evolución de los diferentes indicadores. La estructura de los resultados se mantiene al comparar la información del último trimestre del 2024 con la del mismo período del 2025.

Mercado laboral mantiene estabilidad

Por ejemplo, según la publicación de la Eneic del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo abierto mostró un incremento de 1.7% a 2.3% entre el cuarto trimestre del 2024 y el primero del 2025. Luego, el indicador registró una leve disminución y se ubicó en 2.2% durante el segundo trimestre, para reducirse nuevamente a 1.9% en el tercer trimestre del 2025.

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La tasa de informalidad se redujo de 66.7% a 66.1% entre el cuarto trimestre del 2024 y el primero del 2025. Posteriormente, se observó un leve incremento a 66.2% en el segundo trimestre, seguido de una disminución en el tercero, cuando la tasa se ubicó en 65.9%.

Otro dato relevante es que el ingreso laboral promedio por persona aumentó de Q2 mil 592 en el cuarto trimestre del 2024 a Q2 mil 718 en el primero del 2025. En el segundo trimestre se registró una ligera disminución, al ubicarse en Q2 mil 713, mientras que en el tercer trimestre del 2025 el ingreso volvió a incrementarse y alcanzó Q2 mil 748.

Clima podría afectar el empleo rural

Para Fredy Arizmendy Gómez, catedrático de Planificación del Desarrollo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estas publicaciones completan un año de información, lo que permite un nuevo enfoque para analizar y estudiar el mercado laboral.

Aclaró que lo primero que se observa es la estructura de la composición laboral en Guatemala, la cual se repite en indicadores como la tasa de desempleo, la informalidad y otros valores desagregados.

Lo más relevante es que se pueden comparar los grupos poblacionales y la fuerza laboral en distintos trimestres.

En sus análisis, Gómez dijo que se pudo comprobar que las personas ocupadas como jornaleros y peones presentan una alta variación, muy relacionada con las épocas de cultivo y cosecha agrícola. Explicó que estas personas salen a trabajar y luego regresan a sus comunidades, donde se emplean por cuenta propia como campesinos y pequeños emprendedores que comercializan sus excedentes.

“¿Por qué es importante eso?, porque se viene una crisis climática y que posiblemente pueda afectar mucho de los cultivos y eso va a implicar que muchas personas van a ir a buscar fuentes de trabajo temporal, esperando que se pueda dar un impacto negativo en las cosechas, sobre todo en pequeños productores”, anticipó.

Según el técnico, la información de la Eneic permite detectar con claridad en qué trimestre puede observarse una afectación, cuál es la población afectada y qué cultivos resultan impactados, lo que, a su criterio, constituye uno de los principales aportes de la estadística.

Autoempleo domina mercado laboral

En cuanto a la clasificación de las ocupaciones de la serie, Gómez indicó que los jornaleros y los trabajadores por cuenta propia, comúnmente conocidos como emprendedores, representan conjuntamente casi el 50% de ambos grupos. Esto modifica la percepción de que toda gira en torno a la existencia de un empleo formal, que es lo ideal, pero para el cual la economía no genera suficientes oportunidades. La mayoría de las personas trabaja por cuenta propia.

Lo primero que se observa es la estructura de la composición laboral en Guatemala, la cual se repite en indicadores como la tasa de desempleo, la informalidad y otros valores desagregados.

Sobre los ingresos, Gómez afirmó que se logró detectar que el ingreso promedio mensual de los hogares no aumenta de manera significativa, sobre todo para cubrir o compensar la inflación.

Por ello, reiteró que se necesitan modificaciones en materia de emprendimiento, políticas públicas, programas e instituciones de los sectores público y privado.

Comercio y servicios dominan empleo

Entre los ocupados por rama de actividad económica sobresalen el comercio al por mayor y al por menor; transporte y almacenamiento; y actividades de alojamiento y servicio de comidas, que en el tercer trimestre del 2025 representaron el 29.3%.

Les siguen agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 18.6%, e industria manufacturera, explotación de minas y canteras y otras actividades, con 16.7%.

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Además, otras actividades de servicios representaron el 11.4%; las actividades de administración pública y defensa, enseñanza, atención de la salud y asistencia social, el 9.3%; y la construcción, el 9.1%.

Según la publicación, las ramas con menor participación relativa registraron comportamientos estables, al analizar la serie.

La reducción de las remesas familiares podría afectar el capital de trabajo y las fuentes de inversión de los negocios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Remesas y clima amenazan empleo

En las futuras estimaciones del mercado laboral, este podría verse afectado, sobre todo en el área rural, por dos factores: las remesas familiares y los efectos del clima, coincidieron Fredy Arizmendy Gómez y Adolfo Lacs Palomo, secretario general de la Federación Sindical de Empleados Bancarios y de Servicios (Fesebs), al analizar la coyuntura.

Explicaron que, si los envíos de remesas se desaceleran, podría presentarse una dinámica contractiva en los sectores que dependen de esos recursos y, a la vez, afectar a las personas ocupadas o que trabajan por cuenta propia.

Por otro lado, también resultarían afectadas aquellas actividades en las que las remesas constituyen la principal fuente de capital de trabajo o de inversión. Estos escenarios estarían asociados a la política migratoria, los impuestos y las recientes disposiciones regulatorias en EE. UU.

Lacs Palomo señaló que el principal problema para el sector agrícola es el clima, un factor coyuntural. Sin embargo, afirmó que el problema estructural es la falta de mano de obra disponible, ya que muchas de las personas que sembraban y participaban en las cosechas migraron.

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Ejemplificó que, durante la época de cosecha, antes se requerían 10 trabajadores y había disponibilidad, pero ahora solo pueden encontrarse tres; los otros siete ya no están disponibles.

“Lamentablemente ahora no hay jóvenes para adquirir el conocimiento en la agricultura, porque migraron. Las personas disponibles pueden pasar de 50 años y más. Es lo mismo que está pasando en el sector de transporte y construcción, que son prefieren migrar a Estados Unidos a pesar de los riesgos que implica y ahora buscado otros destinos de Europa”, remarcó Lacs Palomo.

En todo caso, la escasez de mano de obra en el campo podría provocar una reducción en la producción de algunos productos agrícolas que forman parte de la canasta básica de alimentos.