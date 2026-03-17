Predominio de microempresas refleja precariedad laboral en Guatemala

En la actualización del Directorio Nacional Estadístico de Empresas (Dinese) del 2024, que tiene como objetivo conocer la estructura empresarial por tamaño, el informe oficial evidencia un crecimiento de 51.7% en comparación con el 2023.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el país hay 645 mil 431 empresas, lo que representa 219 mil 967 más que en el 2023, cuando se registraron 425 mil 464 empresas.

Además, los resultados confirman que existe un “predominio significativo de las microempresas, las cuales representan la mayor parte del total de unidades económicas registradas a escala nacional”.

Esta es parte de la conversación con Boteo.

¿Qué refleja que en Guatemala predominen las microempresas como base empresarial?

Refleja un mercado laboral precario que no es capaz de generar suficientes puestos de trabajo formales. Muchos guatemaltecos optan por emprender una microempresa como una opción para el autoempleo, ante la imposibilidad de encontrar un empleo formal.

La mayor parte emprende con pequeñas cantidades de dinero, usualmente Q10 mil o menos (GEM, UFM). Son emprendimientos bastante precarios.

¿Cuáles son las tres razones que deben promoverse para incentivar la pequeña, mediana y gran empresa, sobre todo en la provincia?

Se debe mejorar la infraestructura, agilizar la emisión de licencias de las diferentes instituciones estatales y promover mayor flexibilidad laboral.

Para la mayoría de las micro, pequeña y mediana empresas les resulta muy difícil cumplir con la regulación laboral en Guatemala. Eso les supone una carga muy grande para formalizarse o mantenerse en la formalidad.

¿Qué explica del porqué la microempresa en el sector comercio y de transporte y almacenamiento es la que predomina?

En estos sectores, sobre todo el comercio, es donde se requiere menor capital para lograr emprender. Esa es la razón por la cual la mayoría de los emprendimientos se hacen en estos sectores, porque son los más accesibles para los guatemaltecos.

¿Su perspectiva: qué se podría esperar en los siguientes años en cuanto a la tendencia empresarial?

Si no se hacen reformas de flexibilización laboral, fiscal y de licencias, veremos el mismo patrón de la prevalencia de empresas pequeñas que no logran crecer por los impedimentos que les impone el mismo Estado en sus diferentes ramas.

Además, veremos el mismo patrón en la medida que no seamos capaces de atraer grandes cantidades de inversión extranjera directa que generen gran demanda de mano de obra en el país.

La microempresa refleja las falencias históricas del país.