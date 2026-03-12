Autopista Escuintla-Puerto Quetzal: retiro de 480 postes es clave para continuar con los trabajos

Los actores que participan en el proyecto coincidieron en la necesidad de abordar con urgencia el retiro de postes de transmisión eléctrica —de diferentes voltajes— que actualmente ocupan el derecho de vía y que se han convertido en un factor de atraso en algunos tramos.

Durante un recorrido efectuado ayer en el área de construcción, funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) —antes Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie)— y de la firma Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convía) mostraron los avances en los distintos frentes de trabajo.

Además, debido a la cercanía del asueto de Semana Santa, se prevé un desplazamiento masivo de personas por la autopista, por lo que se detallaron los diferentes programas que se desarrollarán.

Por otra parte, el tramo registra una alta afluencia diaria de transporte de carga debido a las actividades de exportación e importación en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, mientras de forma paralela se llevan a cabo las intervenciones de ingeniería civil.

Se reiteró que el 12 de julio del 2026 se entregará la primera fase, ya que en esa fecha concluyen los 24 meses de construcción. Es la primera obra bajo el esquema de alianza público-privada, financiada 100% por inversión privada, la cual asume los diferentes riesgos del proyecto.

El capex de la inversión es de unos US$125 millones que conoce la ANI, pero aún falta el cierre financiero único.

Durante un recorrido realizado en la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ) se constató la invasión del derecho de vía por postes de transmisión eléctrica. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)

Postes en derecho de vía retrasan obras de autopista

Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y Sandro Testelli, director de país de Convía, expusieron a Prensa Libre durante la visita realizada la urgencia de retirar la infraestructura eléctrica ubicada en el derecho de vía de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ), la cual se ha convertido en uno de los factores de atraso para continuar el avance de las obras en la troncal.

Valencia detalló que uno de los principales desafíos del proyecto es la ubicación de postes dentro del derecho de vía. Aclaró que se han suscrito convenios con el Ministerio de Energía y Minas y otros acuerdos con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), como ente rector del derecho de vía en esta carretera.

“Lo que estamos haciendo es mantener mesas constantes con estas tres entidades. Participan tanto la ANI como esas instituciones, además de Convía, para buscar una alternativa de solución para el traslado de los postes. Este es un desafío, dado que en la fase de estructuración del proyecto identificamos entre 80 y 88 postes, pero en la fase de ejecución encontramos 480 postes. La idea es cómo mitigamos ese riesgo que los postes implican dentro del derecho de vía para poder avanzar con las obras como se tenían estipuladas originalmente”, puntualizó.

El puente El Limoncillo, en el km 61, ya se encuentra habilitado, lo que representa un avance clave para mejorar la conectividad y la circulación en el área de influencia. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)

Buscan mecanismo de pago para trasladar postes

El director de la ANI declaró que uno de los principales desafíos en este momento es definir un mecanismo de pago que permita trasladar los postes de forma ágil, de manera que se cumplan los plazos establecidos tanto para el participante privado (Convía) como para el Estado de Guatemala dentro de la alianza público-privada.

Remarcó que alrededor de 480 postes deberán trasladarse, y durante el recorrido se observó la invasión del derecho de vía en la troncal.

“En la estrategia que hemos planteado hay algunos postes que necesitamos mover con mayor urgencia que otros. Para ello estamos elaborando una estrategia de traslado de los postes. También estamos haciendo valer los distintos convenios y dialogando con las empresas privadas propietarias de los postes, porque sabemos que el sistema eléctrico es fundamental para el país y debemos ser muy cuidadosos tanto con la construcción de la autopista como con el flujo constante de la transmisión de energía hacia los lugares donde corresponde”, aseveró el director.

Entre las intervenciones complementarias destacan frentes de trabajo donde continúa la instalación de tuberías y pasos de ganado. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)

Autopista operará por fases desde julio

Al ser consultado sobre los avances, Sandro Testelli explicó que en los distintos procesos es relevante la interacción activa con los ministerios y la atención de los puntos de interferencia, los cuales se analizan en una mesa técnica para buscar una resolución junto con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y las empresas eléctricas.

Reiteró que, dentro de esas interferencias, el proyecto está planificado para entregarse por fases. La primera está prevista para julio de este año, cuando estarán disponibles para los usuarios cuatro carriles y el servicio en el área de garitas.

“Empezaremos a entrar en un esquema de operación, y esa operación irá creciendo e implementándose conforme la resolución de las interferencias nos permita ejecutar la construcción”, apuntó.

Añadió que esta primera fase comprende cuatro carriles —sur-norte y norte-sur—, además de la integración de las áreas de cobro. También entrarán en operación servicios vinculados a los indicadores de esta etapa, como mantenimiento de la autopista, atención al usuario, servicio de grúas y respuesta a emergencias.

El proyecto registra un avance físico con más de 700 trabajadores, unos 120 equipos de operación y 70 camiones de volteo distribuidos en 70 frentes de trabajo. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan).

Mesas técnicas buscan resolver interferencias

Desde la perspectiva de Convía existen interferencias puntuales, además de los postes del servicio eléctrico.

En cuanto a la infraestructura que invade el derecho de vía, el tema se aborda mediante las mesas técnicas integradas por las instituciones participantes: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). También se indicó que existe permisología para la instalación de los postes, autorizada por la Dirección General de Caminos (DGC).

“Estamos procesando todos estos expedientes para el traslado de los postes y, como pudieron constatar, hay interferencias que no nos permiten ejecutar trabajos en las áreas donde se encuentran”, enfatizó.

Reconoció que esta interferencia es una de las causas que provoca atrasos y forma parte de los factores que inciden en la ejecución por fases del proyecto. Añadió que, aunque el contrato establece una normativa que debe cumplirse, existen procesos dentro del ámbito público que deberán resolverse conforme a esos mismos plazos.

El tramo registra una alta afluencia diaria de transporte de carga debido a las actividades de exportación e importación en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, mientras de forma paralela se ejecutan trabajos de ingeniería civil. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)

Accesos y circuito portuario marcan retos en autopista

El directivo de Convía señaló que existen otros dos puntos relevantes dentro del proceso de construcción. Estos están relacionados con los accesos, donde hay un uso histórico del área. Por ello, se coordina una mesa técnica específica para revisar los expedientes y evitar afectar esos procesos históricos, pero al mismo tiempo cumplir con la normativa establecida en las cláusulas del contrato.

Al referirse al circuito portuario con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), recordó que este ejercicio se remonta al 2018, pero cobró nuevo impulso con la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, en un proceso impulsado por diligencias del Ejecutivo.

Actualmente se mantiene un proceso de comunicación para que el nuevo diseño que se plantea sea compatible con lo que propone el proyecto, en el entendido de que se trata de un proyecto logístico clave para Guatemala, por la conectividad portuaria y el uso específico de la autopista para la salida de carga.

Entre las obras de drenaje y pasos especiales se ejecutan dos colectores mayores en los km 61 y 63, donde antes se registraba acumulación de agua, así como drenajes transversales que fortalecen la capacidad hidráulica y la resiliencia de la vía. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)

Proyecto vial reporta avances en 60 frentes

Se informó que el proyecto mantiene su ritmo de ejecución y consolida avances verificables en campo, tanto por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como por Convía: