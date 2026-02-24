Banca multilateral: “Guatemala tiene el potencial para liderar en Centroamérica, pero necesita infraestructura”

Sanna Abouzaid, directora regional para México y Centroamérica, estuvo en Guatemala y conversó sobre la visión de país que tiene la IFC, con sede en Panamá y brazo del Grupo Banco Mundial para el sector privado.

La directora explicó que, en el actual ejercicio fiscal, se logró colocar en Guatemala una cartera de US$2 mil millones, lo que calificó como operaciones históricas. Agregó que están dando seguimiento a otros proyectos, especialmente de infraestructura crítica, que podrían elevar el crecimiento económico del país.

Abouzaid afirmó a Prensa Libre que mantienen acercamientos con el Gobierno, a fin de prestar apoyo en la estructuración de proyectos bajo el modelo público-privado, tras la reciente reforma a la ley aprobada por el Congreso de la República.

Desde el IFC, ¿cómo se ve a Guatemala?

Lo vemos muy bien; es un país muy importante para nosotros y es como el ancla de Centroamérica.

Es la entrada a México y a Estados Unidos. Del otro lado es ancla de los países del Triángulo Norte y los demás del sur. Es la economía y población más grande.

Es un país también que tiene mucho por ofrecer. Lo vemos con el bono demográfico, los recursos naturales y, en general, hay muchas oportunidades.

¿Qué retos hay?

Uno puede hablar de desafíos, en el sentido de que hay muchas cosas que faltan, pero yo los veo de otra manera. Si no hay infraestructura, estos van a ser proyectos en el futuro que van a ayudar al país a crecer, que van a generar más empleos.

Entonces, estos desafíos los veo más como oportunidades, pero sí hay que trabajarlos. De una parte, vemos al país como sumamente importante y muy estable, así como un crecimiento bastante sostenido, con un crecimiento del 3%, y para 2026 está más o menos en 3.7 %.

Para la región centroamericana, las previsiones de crecimiento son de 3.6 %, por lo que está muy alineado, un poco más arriba de lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Pero, al mismo tiempo, no son los niveles que necesitamos para que el país crezca y que las personas salgan de la pobreza, que son temas que vienen también.

En esa parte, ¿cuál es la clave?

Ahí es cuando se necesitan acciones un poco más profundas, y, por ejemplo, infraestructura. Si ese sector se abre, hablamos de infraestructura vial, que el país necesita; puertos y aeropuertos.

Solo con estos proyectos en sí mismos van a apoyar a hacer aumentar el crecimiento —económicamente—, incrementar los niveles de empleo que se necesitan. También va a ayudar a abrir muchos y aportar a crecer a muchos otros sectores.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, no hay turismo sin carreteras, sin buenos aeropuertos. Para la manufactura y para las exportaciones, que también requieren puertos y aeropuertos. Todo eso es lo que se necesita.

Guatemala es un país que tiene mucha exportación, le ha ido muy bien los últimos años, por temas de Estados Unidos, entre otros. Pero se necesita la infraestructura. Esto va a ayudar mucho a otros sectores, como la agricultura y energía.

Sin la electricidad no se puede operar una planta o un hotel. Reitero, estos sectores, si se trabajan, si se abren, con el apoyo de ambas partes, público y privadas, pueden ayudar a que el país crezca de una manera increíble, que esté de verdad como el líder que queremos ver en Centroamérica.

En su programa de trabajo, ¿cuál será su enfoque de país?

Desde el Grupo del Banco Mundial, lo vemos en diferentes partes. Queremos crear más empleos, más que todo en zonas o en países que tienen muchos temas de inmigración, como aquí, por ejemplo, donde queremos preservar este capital humano, que tenemos este talento, y aprovecharlo al máximo, que, en vez de migrar hacia otras partes.

Aquí viene el tema y una parte que trabajamos mucho con instituciones financieras, incluso con bancos y microfinancieras. A través de los bancos (sistema), la idea es prestarles dinero para que ellos, en torno, van a prestar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) lideradas por mujeres, temas de inclusión y de crecimiento.

La segunda parte es de infraestructura, que esto es la clave de este país, sobre todo para alcanzar zonas rurales, y hace falta mucho en este tema.

El IFC percibe a Guatemala como un socio para crecer en infraestructura terrestre. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

¿Qué se necesita?

Estamos satisfechos con la aprobación de las reformas a la nueva Ley de Alianzas Público-Privadas.

Ya estamos en conversaciones con el Gobierno para apoyar desde diferentes partes del Grupo Banco Mundial, incluso con IFC, para que esta normativa sea operacional, en la que ojalá podamos apoyar a estructurar proyectos bajo esta ley; abrir un poco el espacio entre el sector público y privado y, en conjunto, hacer grandes proyectos que ninguno de los dos pueda hacer solo. Eso es importante.

Ahí contamos con varios expertos que se cuentan en IFC y se han estructurado iniciativas de APP alrededor del mundo, sobre todo en carreteras.

También queremos ver a más sectores que generen más empleo, y aquí se habla de manufactura, agricultura, industria farmacéutica y turismo, que tiene un potencial.

¿Cuál es el denominador común entre estas iniciativas?

Pymes, infraestructura y generación de empleo son temas transversales en el empleo, por lo que se necesita eso y así apoyar al crecimiento económico.

Todo esto es como un umbral: el apoyo a las pymes, infraestructuras y a los sectores productivos donde se pueda generar más fuentes de trabajo.

¿Cuáles son las líneas que IFC mantiene al país?

Tenemos récord por US$2 mil millones solo con el sector privado, aparte de las operaciones que se tienen con el Grupo Banco Mundial.

El año fiscal concluye en junio próximo y esperamos agregar más.

La idea es poder seguir haciendo más en el país y nos encantaría poder hacer mucho más.

También tengo mandato de ver las operaciones de México y Centroamérica, por lo que uno de los objetivos es ver cómo se puede integrar esta región.

Desde 1956, Guatemala mantiene operaciones con la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés) por un total de US$9 mil millones, y solo en el presente año fiscal las operaciones sumaron US$2 mil millones.

Proyectos recientes: