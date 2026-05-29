Subsidio estatal a combustibles contiene impacto inflacionario por petróleo

Guatemala continuará con la espiral inflacionaria como consecuencia del precio internacional del barril de petróleo, que marca una tendencia alcista y volátil desde finales de febrero, cuando comenzó el conflicto geopolítico internacional, sobre todo en Oriente Medio, y la incertidumbre generalizada en la economía global.

Durante la presentación de los escenarios a corto plazo y la decisión de la Junta Monetaria (JM) de mantener en 3.50% la tasa líder de interés de política monetaria, la noche del miércoles 27 de mayo del 2026 se anticipó que la inflación aumentará en mayo y pasará de 3.24%, registrado en abril, a 3.48%, según los análisis dados a conocer por el Banco de Guatemala (Banguat).

Eso significa que el nivel general de precios en la economía seguirá mostrando alzas asociadas a factores externos, explicaron las autoridades de la banca central durante una conferencia de prensa, pero el indicador se mantendrá dentro de la meta determinada por la Junta Monetaria (4% más/menos 1 punto porcentual).

Las autoridades aclararon que la vigencia del subsidio emergente de Q8 para el galón de diésel y de Q5 para la gasolina en mayo fue un “amortiguador” que pudo contener la presión inflacionaria.

Los precios internacionales del barril de petróleo marcaron durante varias jornadas niveles superiores a US$100 en el mercado spot.

Subsidio contiene presión inflacionaria

“Esperamos que haya un incremento en el ritmo inflacionario en mayo. Tomamos en consideración que los precios permanecieron un poco altos en términos interanuales. Los precios de los combustibles, aunque no tenemos los datos del INE, sino los suministrados por el Ministerio de Energía y Minas, dan cuenta de que los precios internos cedieron en mayo y contrastan con los precios que observamos en Estados Unidos”, explicó Johny Gramajo Marroquín, gerente económico, en conferencia de prensa.

Se cotejó que los precios de las gasolinas y el diésel en mayo en Estados Unidos estuvieron más altos que en Guatemala. Antes de la vigencia del subsidio, ambos mercados estaban correlacionados. Es decir, los aumentos que se dieron en el mercado local también ocurrieron en EE. UU.

Gramajo Marroquín confirmó que en mayo los precios de los combustibles registraron una caída relevante.

“Las estimaciones del ritmo inflacionario para mayo apuntan a una inflación del 3.48%, más alta que el 3.24% observado en abril, pero no con un incremento tan fuerte como el registrado entre febrero y marzo”, remarcó el gerente económico.

Los precios de los combustibles, aunque no tenemos los datos del INE, sino los suministrados por el Ministerio de Energía y Minas, dan cuenta de que los precios internos cedieron en mayo y contrastan con los precios que observamos en Estados Unidos.

Para junio se espera una moderación del nivel general de precios, cercano al 3.38%.

Aclaró que, por razones de base de comparación, en el tercer trimestre del 2025 se observó una moderación en la inflación, lo que significa que podría incrementarse, pero luego disminuiría a finales de año.

El pronóstico, subrayó, está condicionado a que “efectivamente el conflicto geopolítico internacional concluya rápido y que no escale más de lo que ha hecho”.