Subsidio estatal al diésel y las gasolinas podría terminar en julio sin propuesta para extenderlo

En julio, los precios de los combustibles podrían regresar a sus valores normales, ya que finalizarían los recursos asignados para cubrir el apoyo temporal de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina superior y regular.

Los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas sostuvieron una reunión con autoridades de los ministerios de Energía y Minas y de Finanzas, en la que se dio a conocer que, de mantenerse la tendencia actual, los recursos se agotarían en seis semanas.

La ley aprobada por el Legislativo establece que la cobertura de la emergencia concluye el 31 de julio o cuando se agote el presupuesto asignado de Q2 mil millones. Sin embargo, durante la sesión de este jueves 4 de junio no se presentó ninguna propuesta para prorrogar o ampliar el apoyo a los consumidores.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura Ruiz, explicó que espera que no sea necesario prorrogar el subsidio. Agregó que se analizan opciones de focalización, aunque todavía se trata de una discusión de la que no ha surgido ningún planteamiento oficial.

Aseguró que cualquier decisión que se adopte se dará a conocer en los próximos días.

Sin plan para extender apoyo

“El subsidio generó más consumo y los precios recuperaron la demanda. Hubo un consumo más rápido. No hay caída en la demanda por los precios y fue más resistente. No hay espacio ni propuesta del Ejecutivo y tampoco existe una propuesta técnica”, explicó el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso.

Aseguró que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) trabaja en una propuesta de subsidio focalizado.

“Lo seguro es que (los consumidores) se van a enfrentar a una cuesta de precios a principios de julio. Estamos esperando si se va a presentar una propuesta y una acción, porque se tendría que convocar al Pleno de manera urgente antes de que concluya el mes”, puntualizó.

En todo caso, dijo que, si no ocurre algo excepcional, como ampliar el subsidio, habría que comenzar a prepararse para ajustes en julio.

Sobre una prórroga o ampliación de un nuevo ciclo de subsidios, el diputado reiteró que dependerá de las acciones que presente el Ejecutivo en los próximos días, a fin de reaccionar políticamente y buscar acuerdos.